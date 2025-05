Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dce4773d-7578-4994-9570-52e4590c3981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el.","id":"20250501_Meghalt-Lenkovics-Barnabas-az-Alkotmanybirosag-volt-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dce4773d-7578-4994-9570-52e4590c3981.jpg","index":0,"item":"ca274c71-d274-4f8f-bd6f-0cc89dd42243","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_Meghalt-Lenkovics-Barnabas-az-Alkotmanybirosag-volt-elnoke","timestamp":"2025. május. 01. 10:58","title":"Meghalt Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b19f31-7a93-42d5-9bd0-6733d5fa958c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Heves támadást intézett a Király Kupa döntőjét vezető bíró ellen a meccs előtt a Real Madrid. A klub vezetése és televíziója évek óta ezt csinálja, a mostani esetnek az adott különös jelentőséget, hogy láthatóvá vált, milyen érzelmi súlya van a kritikáiknak. ","shortLead":"Heves támadást intézett a Király Kupa döntőjét vezető bíró ellen a meccs előtt a Real Madrid. A klub vezetése és...","id":"20250501_real-madrid-kiraly-kupa-spanyol-bajnoksag-jatekvezetes-kritikak-florentino-perez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9b19f31-7a93-42d5-9bd0-6733d5fa958c.jpg","index":0,"item":"a598a86f-c1e8-41c2-9b58-b56f20728889","keywords":null,"link":"/sport/20250501_real-madrid-kiraly-kupa-spanyol-bajnoksag-jatekvezetes-kritikak-florentino-perez","timestamp":"2025. május. 01. 09:00","title":"Most még a hús-vér játékvezetőket alázza a Real Madrid, de mi lesz, ha MI-re cserélik őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85d6f31-6b13-4821-acad-3127db56e144","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ukrajna elleni támadás kezdetéhez hasonlóan forgalmas időszak volt a Prigozsin-puccs néhány napja is.","shortLead":"Az Ukrajna elleni támadás kezdetéhez hasonlóan forgalmas időszak volt a Prigozsin-puccs néhány napja is.","id":"20250430_orosz-gazdagok-menekules-haboru-prigozsin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85d6f31-6b13-4821-acad-3127db56e144.jpg","index":0,"item":"049404a9-2046-407e-9985-fff0eee50513","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_orosz-gazdagok-menekules-haboru-prigozsin","timestamp":"2025. április. 30. 17:39","title":"A leggazdagabb oroszok negyede a háború első heteiben elhagyta az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Donald Trump fia végigrodeózta a Balkánt, zárt ajtók mögött mindenkinek más üzletet és előnyös kapcsolatokat ígért, a sajtót azonban látványosan kerülte. Az oroszbarát erők is barátsággal köszöntötték. Több, a Rogán Antal kitiltásához hasonló ügy is terítékre került. A Trump család érdekeltségeként luxusszállodák, gigavállalatok épülhetnek Szófiától Belgrádig.","shortLead":"Donald Trump fia végigrodeózta a Balkánt, zárt ajtók mögött mindenkinek más üzletet és előnyös kapcsolatokat ígért...","id":"20250430_donald-trump-jr-balkan-romania-rogan-pulse-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c17d830-ab6d-4d4d-8d6d-49ae1480f01a.jpg","index":0,"item":"4077a594-5d65-4228-af4f-218bf8d1043b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250430_donald-trump-jr-balkan-romania-rogan-pulse-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 19:00","title":"A hét, amikor Trump fia zsebrevágta a Balkánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555751eb-d7dc-4f5c-bfc1-3910918888cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vannak olyan dokumentumok, amiket az ukrán fél még nem írnának alá. ","shortLead":"Vannak olyan dokumentumok, amiket az ukrán fél még nem írnának alá. ","id":"20250430_fennakadas-amerikai-ukran-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/555751eb-d7dc-4f5c-bfc1-3910918888cc.jpg","index":0,"item":"b17934cb-b629-48bc-b0ce-87950daf01dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_fennakadas-amerikai-ukran-megallapodas","timestamp":"2025. április. 30. 19:56","title":"Amerikai-ukrán megállapodás: hiába van szándék, mégis fennakadás történhetett az utolsó pillanatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5224a24a-5c8c-4226-b1ab-a5404c0252a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Június 1-től érvényes az Angol Labdarúgó-szövetség határozata.","shortLead":"Június 1-től érvényes az Angol Labdarúgó-szövetség határozata.","id":"20250501_transznemu-no-foci-bajnoksag-kitiltas-fa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5224a24a-5c8c-4226-b1ab-a5404c0252a8.jpg","index":0,"item":"ce2b2b5f-4d3a-4aef-a584-7b26ddf4937b","keywords":null,"link":"/sport/20250501_transznemu-no-foci-bajnoksag-kitiltas-fa","timestamp":"2025. május. 01. 14:47","title":"Kitiltják a transznemű nőket az angol női focibajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lázár János néhány héttel ezelőtt Bayer Zsolt műsorában párhuzamot vont a Pride, valamint a dohányzás között, és azóta meg is szavazta az országgyűlés a gyülekezési jogot korlátozó kormánypárti előterjesztést, amelybe az is belekerült, hogy a rendőrség arcfelismerő kamerákkal azonosíthatja a felvonulás résztvevőit. A Duma Aktuál csapata KAP vezetésével elemezte a helyzetet a konyhaasztalnál elhangzó kellemetlen beszólásoktól Szent Péter adminisztrációs terhein át Molnár Petike nagypapájáig, aki mit sem sejtve tévedt be a Szivárvány óvodába. ","shortLead":"Lázár János néhány héttel ezelőtt Bayer Zsolt műsorában párhuzamot vont a Pride, valamint a dohányzás között, és azóta...","id":"20250430_duma-aktual-lazar-janos-pride-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"874f52f5-7e39-4686-99ce-b74818d638a5","keywords":null,"link":"/360/20250430_duma-aktual-lazar-janos-pride-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. április. 30. 17:30","title":"„Nem iszol pálinkát? Nem eszed meg a rántottát? Mehetsz a Pride-ra!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15988ca8-79c2-44e4-9826-f2a68bd8d231","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó nem felejtette el köszönetet mondani azoknak, akik mellette és sorstársai mellett álltak, illetve állnak megmutatva azt, hogy az emberek igenis jók. ","shortLead":"A brit uralkodó nem felejtette el köszönetet mondani azoknak, akik mellette és sorstársai mellett álltak, illetve...","id":"20250430_karoly-kiraly-rakdiagnozis-paciensek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15988ca8-79c2-44e4-9826-f2a68bd8d231.jpg","index":0,"item":"d27c3e56-5948-46f8-9eb6-294eab3787d4","keywords":null,"link":"/elet/20250430_karoly-kiraly-rakdiagnozis-paciensek","timestamp":"2025. április. 30. 21:34","title":"III. Károly király szívhez szóló üzenetben szólt azokhoz, akiknél hozzá hasonlóan rákbetegséget diagnosztizáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]