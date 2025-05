Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"116 éves és 326 napos volt.","shortLead":"116 éves és 326 napos volt.","id":"20250501_Meghalt-a-vilag-legidosebb-emberenek-tartott-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"8f7103d8-0224-446a-92b3-fa2af915036c","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Meghalt-a-vilag-legidosebb-emberenek-tartott-brazil-apaca","timestamp":"2025. május. 01. 12:32","title":"Meghalt a világ legidősebb emberének tartott brazil apáca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362f1971-70e3-47c6-83d5-93f9db423d4e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"35 évvel ezelőtt, 1990 májusában intézményesült Magyarországon a polgári demokrácia. 