[{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szombaton látták utoljára. ","shortLead":"Szombaton látták utoljára. ","id":"20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"71e4aeaa-634d-43eb-942b-c1bfa0ff79c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250501_eltunt-a-szexualis-visszaeles-gyanuja-miatt-levaltott-pap","timestamp":"2025. május. 01. 21:44","title":"Böllérfesztiválon mulatott, majd eltűnt a szexuális visszaélés gyanúja miatt leváltott pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint Lengyelországban volt a PiS kormányzása idején.","shortLead":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint...","id":"20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89.jpg","index":0,"item":"d113a310-16d2-4466-9984-24ef89c9dcb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","timestamp":"2025. május. 02. 10:57","title":"„Úgy tűnt, már nem érdekli őket az uniós pénz sem” – durva propagandát láttak Magyarországon a vizsgálódó EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának nagyszabású párizsi kiállításán láthatók, kivételes szakmai tudása mellett az élet és a festészet határtalan szeretetét is tükrözik.","shortLead":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának...","id":"20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1.jpg","index":0,"item":"a3c05fb5-5cf2-4e14-8011-4a53ea1b55b4","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","timestamp":"2025. május. 03. 10:30","title":"Akinek a képein átsugárzik a jókedv: David Hockney kiállításán jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 03. 11:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ec25fe69-3ebf-43a9-b240-0bc85753a4c1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő jelenségre mutat rá egy nemzetközi kutatás: a városi életre, az urbanizációra válaszul színesebb tollazattal válaszolnak a madarak. Az ember mindennapjainak szervezőereje már ilyen módon is beavatkozik a természet alakulásába.","shortLead":"Meglepő jelenségre mutat rá egy nemzetközi kutatás: a városi életre, az urbanizációra válaszul színesebb tollazattal...","id":"20250502_megvaltozik-a-madarak-szine-a-varosban-evolucio-urbanizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec25fe69-3ebf-43a9-b240-0bc85753a4c1.jpg","index":0,"item":"a90d66e9-e967-4ef3-b238-f05493138774","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_megvaltozik-a-madarak-szine-a-varosban-evolucio-urbanizacio","timestamp":"2025. május. 02. 12:03","title":"Már az evolúciót is megborítják a városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9704d5d5-49c3-4305-a9dc-838eb26d8b58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Továbbra is eszkalálódni látszik az indiai-pakisztáni konfliktus a vitatott kasmíri határvidéken.","shortLead":"Továbbra is eszkalálódni látszik az indiai-pakisztáni konfliktus a vitatott kasmíri határvidéken.","id":"20250502_Pakisztan-hadgyakorlat-Kasmir-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9704d5d5-49c3-4305-a9dc-838eb26d8b58.jpg","index":0,"item":"593ca074-c72f-46c2-98df-f1d3dd4bb6a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_Pakisztan-hadgyakorlat-Kasmir-India","timestamp":"2025. május. 02. 18:10","title":"Hatalmas hadgyakorlatot tartott Pakisztán Kasmírban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fbe00e-9703-4b4a-abf4-ddb9e0ce3c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyértelműen fontosnak tartják a magyarok a sajtószabadságot, a túlnyomó többség pedig az álhíreket is problémának tartja. ","shortLead":"Egyértelműen fontosnak tartják a magyarok a sajtószabadságot, a túlnyomó többség pedig az álhíreket is problémának...","id":"20250502_Csak-a-megkerdezettek-negyede-szerint-szabad-teljesen-a-sajto-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30fbe00e-9703-4b4a-abf4-ddb9e0ce3c21.jpg","index":0,"item":"fb72ac53-95e8-4059-b291-1153c9fd054e","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Csak-a-megkerdezettek-negyede-szerint-szabad-teljesen-a-sajto-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 02. 10:43","title":"Csak a megkérdezettek negyede szerint szabad teljesen a sajtó Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A holland ott lesz a versenyhétvégén, csak kicsit más időzítéssel, mint tervezték.","shortLead":"A holland ott lesz a versenyhétvégén, csak kicsit más időzítéssel, mint tervezték.","id":"20250501_Szabadnapot-kapott-Max-Verstappen-most-szuletik-a-gyereke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5.jpg","index":0,"item":"62e91b5e-9016-481d-a627-f66fb96e19a8","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Szabadnapot-kapott-Max-Verstappen-most-szuletik-a-gyereke","timestamp":"2025. május. 01. 17:44","title":"Szabadnapot kapott Max Verstappen, most születik a gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]