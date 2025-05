Két Dubajban működő, nagy értékű luxusingatlanokkal és egyéb helyi üzletekkel foglalkozó vállalkozás is köthető Matolcsy Ádámhoz, a korábbi jegybankelnök fiához – írta a Direkt36.



Az egyik a Future Holding Limited nevű cég, amely a lap szerint 2018-ban, akkori árfolyamon 1,1 milliárd forintnak megfelelő dirhamért megvásárolt egy 286 négyzetméteres luxusingatlant Dubajban. Az apartmant a cég 2024-ben jelentős haszonnal, nagyjából 2,5 milliárd forintos áron adta tovább.



A Future Holdingról, illetve az ingatlan adásvételéről a Direkt36 korábban egy nemzetközi nyomozás keretében már beszámolt. Akkor derült ki az is, hogy a cég szorosan kötődik Matolcsy Ádám köreihez.



Most viszont egy Matolcsy Ádám nevével feladott ingatlanhirdetésen keresztül – amellyel az említett ingatlant árulták – konkrétan Matolcsy Ádámhoz is köthető a cég. Ezt az ingatlanhirdetést április közepén Hadházy Ákos ellenzéki országgyűlési képviselő is megosztotta a saját Facebook-oldalán.



A másik vállalkozás, amelyet a Direkt36 Matolcsy Ádámhoz köt, a szintén Dujban működő Minelley DMCC. A Direkt36 a dubaji cégadatbázisból származó információkra hivatkozva azt írja, hogy a Minelley-nek 2017-től, a cég megalapításától kezdődően tisztségviselője volt Matolcsy Ádám akkori felesége, Matolcsy Tímea is.



A cég jelentős ingatlanüzleteket bonyolít, például Dubaj üzleti negyedében kibérelt egy 115 négyzetméteres irodát, és 2023-ban egy évre nagyjából 200 millió forintnak megfelelő összegért bérbe vett egy közel 1200 négyzetméteres luxusvillát is.



Bár a Minelley rendkívül titokzatos azzal kapcsolatban, hogy mivel foglalkozik, néhány szakmai közösségi portálra feltöltött információ utal arra, hogy mi lehet a cég valódi tevékenységi köre.



Egyik vezető beosztású munkatársuk például azt írja saját szakmai profiljánál, hogy az irodai folyamatok fejlesztése és a pénzügyek koordinálása mellett a feladatai közé tartozik a cégnél a vízumügyletek menedzselése és a kormányhoz kötődő szolgáltatások kezelése is. A szövegből azonban nem derül ki, hogy ez a leírás mely ország kormányára vonatkozik.



A Matolcsy család gazdagodására újra ráirányította a figyelmet az Állami Számevőszék néhány hete megjelent egyik jelentése. Eszerint Matolcsy György jegybankelnöksége idején a Magyar Nemzeti Bank alapítványa rossz befektetési döntések miatt jelentős vagyonveszteséget szenvedett el. A jelentésből az is kiderült, az elfolyt összegekből milliárdok jutottak a posztjáról idén márciusban távozó jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a köreihez.

Újabb közpénzmilliárdokat vihet el az MNB-botrány Maratoni az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa varsói ingatlanvállalata, a GTC megújult felügyelőbizottságának (fb) első ülése – tudta meg a HVG. Közben kiderült az is, hogy egy 6-7 milliárd forintos kötelezettséget is vállaltak a korábbi vezetők egy másik, MNB-botrányban érintett ingatlancégben, amit az állam kénytelen lesz kifizetni.