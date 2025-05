Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ca20a990-f193-44b1-b7aa-4349f6e3441e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennek többségét a csehek által vezetett kezdeményezés szállíthatja.","shortLead":"Ennek többségét a csehek által vezetett kezdeményezés szállíthatja.","id":"20250505_zelenszkij-pavel-praga-tuzersegi-lovedek-haboru-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca20a990-f193-44b1-b7aa-4349f6e3441e.jpg","index":0,"item":"fb43f4ed-2d93-4600-8307-c8d20c2380f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_zelenszkij-pavel-praga-tuzersegi-lovedek-haboru-tamogatas","timestamp":"2025. május. 05. 07:44","title":"Zelenszkij: Ukrajna hárommillió tüzérségi lövedékre számít a szövetségeseitől 2025 folyamán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány arra teszi fel a 2026-os büdzsét, hogy összejön a 4 százalékos növekedés. A mozgásteret csökkentette az anyák szja-kedvezményével, az emiatt megtartott különadók kétes eszközei a bevételszerzésnek.","shortLead":"A kormány arra teszi fel a 2026-os büdzsét, hogy összejön a 4 százalékos növekedés. A mozgásteret csökkentette az anyák...","id":"20250503_hvg-koltsegvetes-kilatasok-megszoritas-kenyszer-novekedes-almok-csodaval-hataros-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"784f9615-a833-48dd-a3af-ed85c6dd9318","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-koltsegvetes-kilatasok-megszoritas-kenyszer-novekedes-almok-csodaval-hataros-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. május. 04. 08:30","title":"A csodára vár és kockázatos határokat feszeget a kormány az új költségvetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b940a394-e258-4cba-a13e-6f0889bb3203","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós támogatások elmaradásáról, az újdörögdi gránátbalesetről, valamint arról is kérdezték Orbán Viktort miniszterelnököt az Országgyűlés azonnali kérdések órájában, hogy megvan-e még az ország aranytartaléka. A kormányfő állította, saját szemével látta a készletet, és nemrég még megvolt. ","shortLead":"Az uniós támogatások elmaradásáról, az újdörögdi gránátbalesetről, valamint arról is kérdezték Orbán Viktort...","id":"20250505_Orban-Viktor-parlament-azonnali-kerdesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b940a394-e258-4cba-a13e-6f0889bb3203.jpg","index":0,"item":"e59b50c6-6f82-47e8-967d-5fd687c7cb8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_Orban-Viktor-parlament-azonnali-kerdesek","timestamp":"2025. május. 05. 14:07","title":"Orbán Viktor a Parlamentben az újdörögdi gránátbalesetről: Ez a hölgy a mi hősünk, nem akarom, hogy ön áldozatot csináljon belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nő stabil állapotban van, és jó úton halad a rehabilitáció felé.","shortLead":"A nő stabil állapotban van, és jó úton halad a rehabilitáció felé.","id":"20250505_szerbia-ujvideki-tragedia-tulelo-teodora-stabil-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"50400ba4-8cb0-410c-a4aa-958e95ed1890","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_szerbia-ujvideki-tragedia-tulelo-teodora-stabil-allapot","timestamp":"2025. május. 05. 11:00","title":"Mindkét lábát és a csípője egy részét is elveszítette az újvidéki tragédia egyetlen túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone 18-akat érintheti. ","shortLead":"Az Apple a kiszivárgott információk szerint megvariálná az iPhone-ok bemutatásának menetrendjét, ami elsőként az iPhone...","id":"20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977c6ce-045c-4465-9098-f0fa4d521f1f.jpg","index":0,"item":"36243725-685d-4bc0-b9f8-1d424d2dd401","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-18-bemutatasa-iphone-se-osszecsukhato-iphone","timestamp":"2025. május. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet az Apple-nél, és ehhez a hajlítható iPhone-nak is köze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c040f44-4459-4d2b-9a3f-e4e86f1faa5e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Albanese óriási győzelmet aratott, két évtized óta ő az első ausztrál miniszterelnök, aki egymás után két választást is megnyert.","shortLead":"Albanese óriási győzelmet aratott, két évtized óta ő az első ausztrál miniszterelnök, aki egymás után két választást is...","id":"20250503_ausztral-valasztas-Anthony-Albanese-gyozelem-Trump-ellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c040f44-4459-4d2b-9a3f-e4e86f1faa5e.jpg","index":0,"item":"a0dbff03-4a15-49e1-971c-ecea8834f4bf","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_ausztral-valasztas-Anthony-Albanese-gyozelem-Trump-ellenesseg","timestamp":"2025. május. 03. 16:51","title":"A Trump-ellenes hullámot meglovagolva Anthony Albanese pártja nyerte az ausztrál választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a4ac1-33b2-4b54-aed7-973707e923bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európában véget ért a történelmi időszak, amely a német újraegyesítéssel kezdődött. Úgy tűnik, mintha Oroszország, az USA és Németország helyet cserélt volna – írja a neves bolgár politológus Ivan Krasztev.","shortLead":"Európában véget ért a történelmi időszak, amely a német újraegyesítéssel kezdődött. Úgy tűnik, mintha Oroszország...","id":"20250504_FT-kommentar-Trump-keleti-politikajanak-a-foglya-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f20a4ac1-33b2-4b54-aed7-973707e923bb.jpg","index":0,"item":"7bef1c07-c1e7-42a6-948c-fba7c7b6b9c9","keywords":null,"link":"/360/20250504_FT-kommentar-Trump-keleti-politikajanak-a-foglya-lett","timestamp":"2025. május. 04. 08:30","title":"FT-kommentár: Egy biztonsági garanciák nélküli tűzszünet öngyilkosság lenne Ukrajna és Európa számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol a vagyonjogi vita. Egy birtokunkba került levél szerint a kormány néhány hét múlva, még a per lezárulta előtt át akarja venni az MTA vagyonát. De, ha a bíróság másként dönt, akkor vissza az egész.","shortLead":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol...","id":"20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d.jpg","index":0,"item":"2d272616-93e1-47a3-bad8-fdc86e7d49e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","timestamp":"2025. május. 04. 17:48","title":"A kormány a fizetésemelés visszatartásával akarja kizsarolni az MTA vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]