[{"available":true,"c_guid":"222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Meglepően erőteljes támadást intézett India szerda hajnalban Pakisztánra, hogy megbosszulja a két héttel ezelőtti kasmíri merényletet. Félő, hogy a több mint két évtizede nem tapasztalt harcok a két nukleáris fegyverrel rendelkező rivális között szélesebb körű háborúhoz vezethetnek. Mindkét fél eltökéltnek tűnik az új katonai beszerzései miatt, miközben szinte teljesen beszüntették a gazdasági és kereskedelmi kapcsolataikat.","shortLead":"Meglepően erőteljes támadást intézett India szerda hajnalban Pakisztánra, hogy megbosszulja a két héttel ezelőtti...","id":"20250507_India-Pakisztan-Dzsammu-Kasmir-katonai-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0.jpg","index":0,"item":"961cc0a2-6f0b-4ec2-9ab7-e86a0dc5b5d8","keywords":null,"link":"/360/20250507_India-Pakisztan-Dzsammu-Kasmir-katonai-konfliktus","timestamp":"2025. május. 07. 11:15","title":"Az India és Pakisztán közötti háború egyre közelebbinek tűnik, és mintha mindkét fél évek óta erre készülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4961ca12-c972-4475-bd06-f79cd6155dd0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök közölte: a kanadai miniszterelnök nem tud neki olyat mondani, hogy visszavonja a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök közölte: a kanadai miniszterelnök nem tud neki olyat mondani, hogy visszavonja a vámokat.","id":"20250506_carney-trump-talalkozo-kanada-nem-elado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4961ca12-c972-4475-bd06-f79cd6155dd0.jpg","index":0,"item":"d1bd686a-99ab-49e7-8daf-0567cd50cc63","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_carney-trump-talalkozo-kanada-nem-elado","timestamp":"2025. május. 06. 19:50","title":"Carney: Kanada soha nem lesz eladó – Trump: Soha ne mondd, hogy soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki egyáltalán nem tud rajzolni, festeni, és általában véve kézügyessége sincs.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a művészeti foglalkozások valóban segítenek csökkenteni a stresszt, még akkor is, ha valaki...","id":"20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c1ecabf-f99e-4b86-8df8-bd05e4c46342.jpg","index":0,"item":"969b8991-54d9-451a-9e17-b948c016c922","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_muveszetterapia-kortizol-hormon-stresszkezeles","timestamp":"2025. május. 06. 20:03","title":"Rajzolgasson napi 45 percet, érezni fogja a jótékony hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8610ee-9ab3-43e9-961c-e03cc218f671","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem érdemes a mesterséges intelligenciához fordulni az egészséget érintő tanácsokért, és a probléma nem csupán a technológia hiányosságaiból fakad.","shortLead":"Egyelőre nem érdemes a mesterséges intelligenciához fordulni az egészséget érintő tanácsokért, és a probléma nem csupán...","id":"20250508_mesterseges-intelligencia-orvosi-tanacsok-egeszseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc8610ee-9ab3-43e9-961c-e03cc218f671.jpg","index":0,"item":"12a74585-bf19-4444-ab8d-68a7a3a5c3e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_mesterseges-intelligencia-orvosi-tanacsok-egeszseg-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 08. 11:03","title":"Orvosi, egészségügyi kérdése van? Be ne írja a ChatGPT-be: megnézték a válaszokat, az eredmény aggasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint a húszik leállítják támadásaikat a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen. ","shortLead":"Donald Trump szerint a húszik leállítják támadásaikat a Vörös-tengeren közlekedő hajók ellen. ","id":"20250506_trump-huszik-kapitulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa3dc7a-ac77-44bc-be6d-12c4709999b2.jpg","index":0,"item":"94a5a0c4-e35b-484a-9bbf-d66b6f0cf5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_trump-huszik-kapitulacio","timestamp":"2025. május. 06. 21:15","title":"Trump: A húszik megadták magukat, elállnak a harctól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4a390-e0be-478c-825e-d986458f9684","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A történelem majdnem mindig kötelező volt az érettségiken, de van néhány évfolyam, nagyjából a ma érettségizők nagyszüleinek korosztálya, amelynek nem kellett ebből a tárgyból vizsgáznia. ","shortLead":"A történelem majdnem mindig kötelező volt az érettségiken, de van néhány évfolyam, nagyjából a ma érettségizők...","id":"20250507_Amikor-eltoroltek-a-tortenelemerettsegit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a4a390-e0be-478c-825e-d986458f9684.jpg","index":0,"item":"e0866602-3096-4b44-981b-7a9746f8e388","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Amikor-eltoroltek-a-tortenelemerettsegit","timestamp":"2025. május. 07. 10:16","title":"Egy oktatási reform közel tíz évre eltörölte a történelemérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc627998-9a50-4df9-9376-4bb92cec2f0f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Továbbra is döglődik az akkumulátorgyártás, de más ágazatok esetében már növekedés történt februárhoz képest.","shortLead":"Továbbra is döglődik az akkumulátorgyártás, de más ágazatok esetében már növekedés történt februárhoz képest.","id":"20250508_Csak-nem-bir-kikecmeregni-a-godorbol-a-magyar-ipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc627998-9a50-4df9-9376-4bb92cec2f0f.jpg","index":0,"item":"90b91143-520b-4561-89a6-32b137ceb1f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Csak-nem-bir-kikecmeregni-a-godorbol-a-magyar-ipar","timestamp":"2025. május. 08. 08:50","title":"Csak nem bír kikecmeregni a gödörből a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","shortLead":"Az illetőt előállították és kihallgatták. ","id":"20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c133ef-96fd-4aa9-a9cb-eca6284fc479.jpg","index":0,"item":"e1638d76-8bc9-4580-8993-2e64288feebe","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Ket-ember-ellen-indult-eljaras-a-keddi-tuntetes-utan","timestamp":"2025. május. 07. 08:19","title":"Rendőrség: a keddi tüntetés után vonuló tömegből egy férfi megrongált egy kisteherautót az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]