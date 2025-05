Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fb3793ea-be4a-4ac2-892f-fafa7e6271ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" Vikram Miszri indiai külügyminiszter szerint Pakisztán az utóbbi órákban több alkalommal is megsértette a néhány órával korábban életbe lépett tűzszüneti megállapodást.","shortLead":" Vikram Miszri indiai külügyminiszter szerint Pakisztán az utóbbi órákban több alkalommal is megsértette a néhány...","id":"20250510_India-szerint-Pakisztan-megserti-a-szombaton-eletbe-lepett-tuzszunetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb3793ea-be4a-4ac2-892f-fafa7e6271ff.jpg","index":0,"item":"f8d3f8ba-43cb-4691-bd61-0a9e2f36813f","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_India-szerint-Pakisztan-megserti-a-szombaton-eletbe-lepett-tuzszunetet","timestamp":"2025. május. 10. 20:02","title":"India szerint Pakisztán megsérti a szombaton életbe lépett tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd87b23-35d7-416c-a40b-e3a76037fac7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ráadásul az emblémája inkább az Aston Martinéra hasonlít.","shortLead":"Ráadásul az emblémája inkább az Aston Martinéra hasonlít.","id":"20250512_kinai-klonautok-Bentley-utanzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd87b23-35d7-416c-a40b-e3a76037fac7.jpg","index":0,"item":"bce77f45-2ce0-449d-a51a-8d6e8a9499dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-klonautok-Bentley-utanzat","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Még mindig vannak érthetetlen kínai klónautók, mint ez a Bentley-utánzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Úgy ítélte meg, hogy “az elmúlt napok eseményei a magyar-ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű, konstruktív egyeztetést olyan fontos és érzékeny tárgyban, mint a kisebbségi jogok”.","shortLead":"Úgy ítélte meg, hogy “az elmúlt napok eseményei a magyar-ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű...","id":"20250511_Magyar-Levente-kulugyi-allamtitkar-lemondta-a-hetfoi-magyar-ukran-targyalast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"2ff50b71-8029-49d3-98fe-2c3dfd142fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Magyar-Levente-kulugyi-allamtitkar-lemondta-a-hetfoi-magyar-ukran-targyalast","timestamp":"2025. május. 11. 16:02","title":"Magyar Levente külügyi államtitkár lemondta a hétfői magyar-ukrán tárgyalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351c9713-ea89-4215-94c6-3d4c35bec42b","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Marta Kosztjuk ukrán teniszezőnő, aki nyíltan kiállt az országa elleni orosz invázió ellen és nem volt hajlandó kezet fogni orosz vagy fehérorosz ellenfeleivel, kezet fogott Darja Kaszatkinával, miután pénteken 6-4 6-2-re legyőzte őt az olasz nyílt teniszbajnokság második fordulójában.","shortLead":"Marta Kosztjuk ukrán teniszezőnő, aki nyíltan kiállt az országa elleni orosz invázió ellen és nem volt hajlandó kezet...","id":"20250510_Egy-ukran-teniszezono-kezet-fogott-orosz-ellenfelevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/351c9713-ea89-4215-94c6-3d4c35bec42b.jpg","index":0,"item":"2d0dbc65-aa6c-4c94-969c-ba5f0bf6242e","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Egy-ukran-teniszezono-kezet-fogott-orosz-ellenfelevel","timestamp":"2025. május. 10. 18:14","title":"Egy ukrán teniszezőnő kezet fogott orosz ellenfelével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","shortLead":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","id":"20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa.jpg","index":0,"item":"c59b5700-6cec-4631-8736-2cdbff19d946","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","timestamp":"2025. május. 12. 09:25","title":"A Kék Pelikan nyerte a legjobb mozifilmnek járó díjat Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33a15a4-9af0-4309-ab2f-8739cf357d3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Skót kutatók egy emberi döntéseket szimuláló mesterséges intelligenciát fejlesztenek. A pszichológiára építő rendszertől azt várják, sokféle területen hatékony lehet.","shortLead":"Skót kutatók egy emberi döntéseket szimuláló mesterséges intelligenciát fejlesztenek. A pszichológiára építő...","id":"20250511_mesterseges-intelligencia-emberi-viselkedes-modellezese-pszochologia-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f33a15a4-9af0-4309-ab2f-8739cf357d3f.jpg","index":0,"item":"df36c6e4-34bb-4a87-a222-799e864b33e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_mesterseges-intelligencia-emberi-viselkedes-modellezese-pszochologia-mentes","timestamp":"2025. május. 11. 08:03","title":"Eltévedt, eltűnt emberek helyébe képzeli magát egy új mesterséges intelligencia, így találja meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai ultranacionalistáknak immár nem kell szégyenkezve elhallgatniuk, miről fantáziálnak. Nem fenyegeti őket többé, hogy magukra vonják Amerika haragját – írja állásfoglalásában az osztrák lap.","shortLead":"Az európai ultranacionalistáknak immár nem kell szégyenkezve elhallgatniuk, miről fantáziálnak. Nem fenyegeti őket...","id":"20250511_Die-Presse-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"f6e3ff57-2929-422b-b207-9b04e9c6b57a","keywords":null,"link":"/360/20250511_Die-Presse-lapszemle","timestamp":"2025. május. 11. 09:00","title":"Die Presse-vezércikk: Jöhetnek a Trump- és Putyin-utánzók, Orbán is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet Budapest belvárosában is számtalan helyen tör utat magának. ","shortLead":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet...","id":"20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885.jpg","index":0,"item":"ba7053e6-6e4f-486c-8551-5d89c2e98dc2","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","timestamp":"2025. május. 11. 17:25","title":"„Betonszövetből kiszakított zöld oázis” – titkos belvárosi kertekre fókuszál idén a Budapest100","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]