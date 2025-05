Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni harcban próbálja felhasználni a példátlan titkosszolgálati botrányt.","shortLead":"Kémháborúba kényszerítette Kijev az Orbán-kormányt, amely azonnal válaszlépéseket tett, és a Magyar Péter elleni...","id":"20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73c9b67-e81c-4e0b-82ac-1852f308c8ba.jpg","index":0,"item":"c502cd7d-bf95-473b-900d-c4435932b463","keywords":null,"link":"/360/20250514_hvg-ukrajna-magyarorszag-kembotrany-karpatalja-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 14. 10:42","title":"Csak a legellenségesebb országok kémeivel szokás úgy elbánni, ahogy most Ukrajna tette a magyar ügynökökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd025d4-c91e-4615-bbd5-3f426755fe90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal megosztotta azt is, hogyan kellene vitáznia azoknak, akik mást gondolnak a világról. ","shortLead":"Egyúttal megosztotta azt is, hogyan kellene vitáznia azoknak, akik mást gondolnak a világról. ","id":"20250513_dobrev-klara-rak-sandorne-maria-antiszemita-poszt-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd025d4-c91e-4615-bbd5-3f426755fe90.jpg","index":0,"item":"ce02ab88-0c6a-464a-9220-e5054075a45b","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_dobrev-klara-rak-sandorne-maria-antiszemita-poszt-valasz","timestamp":"2025. május. 13. 16:16","title":"„A politika nem attól lesz erős, hogy megalázunk másokat\" – Dobrev Klára reagált az őt és a nagyapját gyalázó antiszemita Facebook-posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Ugyan” – írják többek között reagálva arra, hogy Matolcsy szerint a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","shortLead":"„Ugyan” – írják többek között reagálva arra, hogy Matolcsy szerint a számvevőszéki jelentés tartalma 80...","id":"20250514_allami-szamvevoszek-asz-matolcsy-gyorgy-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"d35d3637-43c7-4438-8668-835cb200478e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_allami-szamvevoszek-asz-matolcsy-gyorgy-mnb","timestamp":"2025. május. 14. 05:31","title":"Az Állami Számvevőszék sem hagyta szó nélkül Matolcsy videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d7d0d2-6809-4def-ab0d-47a34d162e52","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány közölte, hogy az elkövetkező hónapokban további afrikáner menekülteket fognak fogadni.","shortLead":"Az amerikai kormány közölte, hogy az elkövetkező hónapokban további afrikáner menekülteket fognak fogadni.","id":"20250513_usa-donald-trump-befogads-afrikaner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d7d0d2-6809-4def-ab0d-47a34d162e52.jpg","index":0,"item":"92f80296-b841-4856-96b5-6cd7b32634c9","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_usa-donald-trump-befogads-afrikaner","timestamp":"2025. május. 13. 15:03","title":"Megérkezett Amerikába a dél-afrikai fehér menekültek első csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2a683-85f0-4eb8-bcb9-728b6cbb2188","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vezetői szinteken lévők aggódhatnak a leginkább.","shortLead":"A vezetői szinteken lévők aggódhatnak a leginkább.","id":"20250514_microsoft-leepites-kirugas-koronavirus-jarvany-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fc2a683-85f0-4eb8-bcb9-728b6cbb2188.jpg","index":0,"item":"eedfd224-61bd-4251-9327-2840b10fae45","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_microsoft-leepites-kirugas-koronavirus-jarvany-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 14. 06:00","title":"Újabb hatalmas leépítés jön a Microsoftnál, ami hatezer embert érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben a világ a lehetséges tűzszüneti tárgyalásokat várja, Orbán Viktor és kormánya kabátlopási ügybe keveredett.","shortLead":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben...","id":"20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff.jpg","index":0,"item":"f56ace04-de95-477d-a582-609293b079b3","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","timestamp":"2025. május. 15. 06:30","title":"Valóban Kárpátalja megszerzésére játszana a magyar kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82434d4f-a781-41bd-980c-17b633fd9476","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai bluesgitáros, énekes egyszer egy égő bárba is visszament a gitárjáért. 2015. május 14-én, 89 évesen korában halt meg. ","shortLead":"Az amerikai bluesgitáros, énekes egyszer egy égő bárba is visszament a gitárjáért. 2015. május 14-én, 89 évesen korában...","id":"20250514_Tiz-eve-halt-meg-BB-King","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82434d4f-a781-41bd-980c-17b633fd9476.jpg","index":0,"item":"99cb48b4-55be-47b6-b205-92d8931e2fe4","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Tiz-eve-halt-meg-BB-King","timestamp":"2025. május. 14. 10:06","title":"Tíz éve halt meg B.B. King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","shortLead":"Az Egyesült Államok csúcstechnológiás haditechnikai eszközöket és szolgáltatásokat ad el Rijádnak. ","id":"20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec8b209d-bdc9-415d-b205-ea85b6d4a141.jpg","index":0,"item":"4e44100c-6855-4cb6-91e5-ced62425f5a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Trump-Szaud-Arabia-Feher-Haz-megallapodas-USA","timestamp":"2025. május. 13. 17:39","title":"Trump 142 milliárd dolláros fegyverüzletet kötött Szaúd-Arábiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]