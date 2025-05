Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt közben Orbán Viktor-idézettel és -arcképpel kampányol.","shortLead":"A szélsőjobboldali román elnökjelölt közben Orbán Viktor-idézettel és -arcképpel kampányol.","id":"20250515_Demeter-Szilard-szerint-erdelyi-magyar-nem-szavaz-Simionra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8693afac-9854-4564-b3cb-3387f35353c6.jpg","index":0,"item":"ce900066-8969-43b1-ae23-ba116aada9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Demeter-Szilard-szerint-erdelyi-magyar-nem-szavaz-Simionra","timestamp":"2025. május. 15. 12:19","title":"Demeter Szilárd szerint erdélyi magyar ember nem szavaz Simionra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a9ef50-ba8d-4036-9928-a83a8a70d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Laár Andrást kézen fogta Besenyő Pista bácsi és elvitte magával” – írja Bornai.","shortLead":"„Laár Andrást kézen fogta Besenyő Pista bácsi és elvitte magával” – írja Bornai.","id":"20250516_Veget-ert-egy-50-eves-baratsag-irja-Laar-Andrasrol-Bornai-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a9ef50-ba8d-4036-9928-a83a8a70d1e6.jpg","index":0,"item":"b42e4904-db9d-42b3-8873-82bdabd21fc0","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Veget-ert-egy-50-eves-baratsag-irja-Laar-Andrasrol-Bornai-Tibor","timestamp":"2025. május. 16. 10:26","title":"Véget ért egy 50 éves barátság – írja Bornai Tibor a KFT-ből kilépett Laár Andrásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54af148a-84ff-4d7f-92d1-02e787460109","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyészség még börtönben tartaná az óbudai polgármestert.","shortLead":"Az ügyészség még börtönben tartaná az óbudai polgármestert.","id":"20250514_kiss-laszlo-szabadlabra-helyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54af148a-84ff-4d7f-92d1-02e787460109.jpg","index":0,"item":"be5551a8-7350-40ac-b2aa-ba3f78f7b443","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_kiss-laszlo-szabadlabra-helyezes","timestamp":"2025. május. 14. 18:10","title":"Kiss László szabadlábra helyezéséről döntött a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934dc9c4-95b7-43ab-b14f-cae27c15c4af","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az állat Adam Sandler egyik filmjében aratta legnagyobb sikerét.","shortLead":"Az állat Adam Sandler egyik filmjében aratta legnagyobb sikerét.","id":"20250515_film-aligator-morris-elpusztult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934dc9c4-95b7-43ab-b14f-cae27c15c4af.jpg","index":0,"item":"e9b2aa29-28d3-4e99-bd17-9a1cda7a581e","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_film-aligator-morris-elpusztult","timestamp":"2025. május. 15. 12:55","title":"Nyolcvanévesen elpusztult Morris, a filmsztár aligátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books könyvkiadó, olyan szerzők aláírásával, mint Alföldi Róbert, Cserhalmi György vagy Kepes András.","shortLead":"A szabad alkotás, a szabad társadalom és az európai értékek védelmében címmel fogalmazott meg közleményt az Open Books...","id":"20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/024d1fbf-5957-402f-9e9d-0061f806cc12.jpg","index":0,"item":"fc61bc54-bda3-467b-8032-4fabda65bee8","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Kemeny-Zsofi-Dr-Mate-Gabor-Al-Ghaoui-Hesna-uldozesi-torveny-Kepes-Andras-Szentesi-Eva-Gardos-Peter","timestamp":"2025. május. 15. 11:17","title":"Kemény Zsófi, Dr. Máté Gábor és Al Ghaoui Hesna is felszólaltak az üldözési törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf45ab7-bedf-4b67-9e8d-8887edbc4974","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A második világháború alatt hosszú időbe telt, a jelenlegi technológia segítségével azonban könnyed ujjgyakorlat lenne feltörni az Enigma titkosítását a szakértők szerint.","shortLead":"A második világháború alatt hosszú időbe telt, a jelenlegi technológia segítségével azonban könnyed ujjgyakorlat lenne...","id":"20250514_enigma-kod-titkositas-feltorese-masodik-vilaghaboru-modern-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bf45ab7-bedf-4b67-9e8d-8887edbc4974.jpg","index":0,"item":"4f1c3562-251d-4df7-b0a5-938e8b2bf4f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_enigma-kod-titkositas-feltorese-masodik-vilaghaboru-modern-technologia","timestamp":"2025. május. 14. 17:03","title":"Mennyi idő alatt törné fel az Enigmát a XXI. század technológiája? Megszólaltak a szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha elfogadják a parlament honlapjára felkerült tervezetet, akkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal gyakorlatilag bármilyen vállalatra vagy szervezetre rásütheti: sérti Magyarország szuverenitását. Ennek alapján pedig jelentős szankciókat lehet majd alkalmazni” – kommentálta a HVG-nek a kormány által „átláthatósági törvénynek” nevezett jogszabálytervezetet Stánicz Péter alkotmányjogász. Szerinte nem világos, hogy pontosan milyen cselekedetet büntetnek majd. Éppen ezért várhatóan dermesztő hatása lesz a törvénynek, sokan ugyanis inkább „visszafogják” magukat, csak hogy elkerüljék a büntetés lehetőségét is. ","shortLead":"„Ha elfogadják a parlament honlapjára felkerült tervezetet, akkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal gyakorlatilag bármilyen...","id":"20250514_Alkotmanyjogasz-Dermeszto-hatasa-lenne-a-kormany-torvenytervezetenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab.jpg","index":0,"item":"e23fd43e-a214-448f-af9b-fd1328d0c950","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Alkotmanyjogasz-Dermeszto-hatasa-lenne-a-kormany-torvenytervezetenek-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:42","title":"Alkotmányjogász: Dermesztő hatása lenne a kormány törvénytervezetének, és lényegében bárkit érinthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól Novák Katalinig számos államfő rezidenciájaként is szolgált ingatlanért remélt magas árat nem is az épületek, hanem a 13 hektáros telek indokolja, amire 199 luxuslakás építhető – vagy még több, ha a kormány úgy akarja.","shortLead":"Előkészítő szakaszban van az MNV közlése szerint a Béla király úti állami villatelep értékesítése. A Göncz Árpádtól...","id":"20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d37b2950-25c0-42fd-b9e5-5cc612292edc.jpg","index":0,"item":"d1ea37e1-6911-4453-b809-e6a034d37bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Mar-kesziti-elo-az-MNV-a-Bela-kiraly-uti-allami-villapark-eladasat-amitol-20-milliardos-bevetelt-var-a-kormany-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 05:15","title":"Már készíti elő az MNV egy történelmi jelentőségű állami ingatlan eladását, 20 milliárdos bevételt vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]