Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e709eb6a-6798-47c7-9d48-804e734f533b","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A cannes-i filmfesztivál második hete könnyedebb filmekkel nyitott, így helyszíni podcast tudósításunkban már abban reménykedünk, hogy Dakota Johnson visszahozza a romantikus vígjáték műfaját a tévéből a mozikba. Láttunk még vizuálisan bravúros, de fárasztó AIDS-filmet a Titán rendezőjétől, és egy egyiptomi krimit arról, hogy a diktatúra mocskos módszereit illetően mindig van lejjebb.","shortLead":"A cannes-i filmfesztivál második hete könnyedebb filmekkel nyitott, így helyszíni podcast tudósításunkban már abban...","id":"20250520_cannes-filmfesztival-dakota-johnson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e709eb6a-6798-47c7-9d48-804e734f533b.jpg","index":0,"item":"450a6a36-e630-46ec-a64e-ea0c357f315f","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_cannes-filmfesztival-dakota-johnson","timestamp":"2025. május. 20. 14:38","title":"Újjászületett Cannes-ban a romantikus komédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","shortLead":"Alessandra Mussolini korábban parlamenti és EP-képviselő is volt a Forza Italia színeiben, most a Ligánál folytatja.","id":"20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a630071-8c7f-47da-8db0-b70bde3c113c.jpg","index":0,"item":"1955b9be-1f74-420e-893e-cd7094213fda","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_alessana-mussolini-silvio-berlusconi-matteo-salvini-olaszorszag-forza-italia-liga","timestamp":"2025. május. 20. 12:53","title":"Mussolini unokája Berlusconi egykori pártjából Salviniékhez igazolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a910cf7d-9149-4f52-84e5-b8a5d13f8ffd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állítások alátámasztása már nem illett volna az elemzés műfajához Mráz Ágoston Sámuel szerint.","shortLead":"Az állítások alátámasztása már nem illett volna az elemzés műfajához Mráz Ágoston Sámuel szerint.","id":"20250520_nezopont-intezet-elemzes-ukran-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a910cf7d-9149-4f52-84e5-b8a5d13f8ffd.jpg","index":0,"item":"a52fd66a-6b76-4b77-a35c-a03119410970","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_nezopont-intezet-elemzes-ukran-propaganda","timestamp":"2025. május. 20. 11:02","title":"Három nap alatt hozta össze elemzését a Nézőpont Intézet, amelyben a független sajtót vádolják ukrán propagandával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dee85a0-c965-4b31-bdb3-a9f4043c2911","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos problémát, betegséget előidézhetünk, ha feláldozzuk a kényelmet a divat oltárán.","shortLead":"Számos problémát, betegséget előidézhetünk, ha feláldozzuk a kényelmet a divat oltárán.","id":"20250521_kenyelmetlen-cipo-magassarku-hatasa-betegseg-lab-problema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dee85a0-c965-4b31-bdb3-a9f4043c2911.jpg","index":0,"item":"a4bceb80-b233-4a84-ae0e-88657c699a24","keywords":null,"link":"/elet/20250521_kenyelmetlen-cipo-magassarku-hatasa-betegseg-lab-problema","timestamp":"2025. május. 21. 05:31","title":"Lehet, hogy csinos, de a hatása pusztító – így teszi tönkre a lábunkat a kényelmetlen cipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b14cc3d-cc7b-4958-bd9a-6436eb1f6e85","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A módosító további korlátozások eltörlésével is használhatóbbá tenné az egészség- és önsegélyező pénztárakat.","shortLead":"A módosító további korlátozások eltörlésével is használhatóbbá tenné az egészség- és önsegélyező pénztárakat.","id":"20250519_torvenymodosito-egeszseg-es-onsegelyezo-penztarak-180-napos-varakozasi-ido-eltorlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b14cc3d-cc7b-4958-bd9a-6436eb1f6e85.jpg","index":0,"item":"a53311e9-3c49-4714-b91a-07599c5fa6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_torvenymodosito-egeszseg-es-onsegelyezo-penztarak-180-napos-varakozasi-ido-eltorlese","timestamp":"2025. május. 19. 14:19","title":"Egy új törvénymódosító eltörölné a 180 napos várakozási időt az egészségpénztáraknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031aba3-ba0c-49ad-afed-341b37f198c1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai orvosok éveken át fejlesztették azt a műtéti technikát, amivel most egy 41 éves férfi életminőségét javították drasztikus mértékben. Igaz, továbbra is sok a kérdés.","shortLead":"Amerikai orvosok éveken át fejlesztették azt a műtéti technikát, amivel most egy 41 éves férfi életminőségét javították...","id":"20250520_holyagatultetes-mutet-vese-vizelet-vesebetegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4031aba3-ba0c-49ad-afed-341b37f198c1.jpg","index":0,"item":"9b708c44-4fc6-4f24-a8db-035c10669dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_holyagatultetes-mutet-vese-vizelet-vesebetegseg","timestamp":"2025. május. 20. 16:33","title":"Új esélyt kaphatnak a betegek, sikerült a világ első hólyagátültetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. A felhasználók a márkákkal való kommunikáció során találkozhatnak a Carousel és a List néven bemutatott új interaktív megoldással.","shortLead":"Új üzenetküldési lehetőségek jelennek meg a Viber alkalmazásban. A felhasználók a márkákkal való kommunikáció során...","id":"20250520_viber-uzleti-uzenetek-carousel-list-markak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b6115e3-b336-4e1b-ae9a-b4a3de9702d6.jpg","index":0,"item":"f6c23dea-53d0-4f2f-8d32-4f5cc384a81f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_viber-uzleti-uzenetek-carousel-list-markak","timestamp":"2025. május. 20. 08:03","title":"Újfajta üzeneteket fog kapni a Viberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a024e0ff-8d08-4ed7-b9d8-7e3c66bf6360","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Donald Trump arra alapozta a kijelentéseit, hogy a rák 9. stádiumáig eljutni nagyon sok időt vesz igénybe – a rákbetegségek diagnózisának azonban csak 4 stádiuma van.","shortLead":"Donald Trump arra alapozta a kijelentéseit, hogy a rák 9. stádiumáig eljutni nagyon sok időt vesz igénybe –...","id":"20250520_donald-trump-joe-biden-usa-prosztatarak-rak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a024e0ff-8d08-4ed7-b9d8-7e3c66bf6360.jpg","index":0,"item":"318bf234-a05b-4458-ba42-40cc19ecd643","keywords":null,"link":"/elet/20250520_donald-trump-joe-biden-usa-prosztatarak-rak","timestamp":"2025. május. 20. 05:45","title":"Trump arra utalt, hogy elhallgathatták Biden rákdiagnózisát a nyilvánosság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]