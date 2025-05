Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","shortLead":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","id":"20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6.jpg","index":0,"item":"9330d60e-9302-424e-8727-c96c84e31a99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","timestamp":"2025. május. 21. 10:44","title":"A fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzést indított a légitársaságoknál, a legtöbb panasz járatkésésre vonatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71678b29-64b0-4b4f-a1af-2a12fe89d424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majkát, Tillát és Ördög Nórát is minősítette.","shortLead":"Majkát, Tillát és Ördög Nórát is minősítette.","id":"20250521_Kajdi-Csaba-elmondta-miert-dolgozott-a-TV2-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71678b29-64b0-4b4f-a1af-2a12fe89d424.jpg","index":0,"item":"dce58aad-f484-4e2c-bfc2-76189759fdf7","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Kajdi-Csaba-elmondta-miert-dolgozott-a-TV2-nek","timestamp":"2025. május. 21. 13:57","title":"Kajdi Csaba elmondta, mi zavarta leginkább, amikor a TV2-nek dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a024e0ff-8d08-4ed7-b9d8-7e3c66bf6360","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Donald Trump arra alapozta a kijelentéseit, hogy a rák 9. stádiumáig eljutni nagyon sok időt vesz igénybe – a rákbetegségek diagnózisának azonban csak 4 stádiuma van.","shortLead":"Donald Trump arra alapozta a kijelentéseit, hogy a rák 9. stádiumáig eljutni nagyon sok időt vesz igénybe –...","id":"20250520_donald-trump-joe-biden-usa-prosztatarak-rak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a024e0ff-8d08-4ed7-b9d8-7e3c66bf6360.jpg","index":0,"item":"318bf234-a05b-4458-ba42-40cc19ecd643","keywords":null,"link":"/elet/20250520_donald-trump-joe-biden-usa-prosztatarak-rak","timestamp":"2025. május. 20. 05:45","title":"Trump arra utalt, hogy elhallgathatták Biden rákdiagnózisát a nyilvánosság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf","c_author":"Whitelab ","category":"brandcontent","description":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni hogyan lehet mérni és kivizsgálni a stressz-szintünket? Mi történik azután, ha megkapjuk az eredményeket? Összegyűjtöttük ezeket a válaszokat ezekre a kérdésekre a Whitelab labordiagnosztikai igazgatójával, Máthé Andreával. ","shortLead":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni...","id":"20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf.jpg","index":0,"item":"7fc0d10e-13a2-4a3a-bfb7-b0fed1e15055","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","timestamp":"2025. május. 21. 11:30","title":"Krónikus stressz: bármilyen munkakörben, bármelyik életkorban lecsaphat ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134757a4-a1ee-4401-80b4-6f5d8bfd3199","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, molekuláris szintű megoldás hozhat forradalmat a jelszavak tárolásában. Ugyan egyelőre még nem tökéletes, de ígéretes, és ha beválik, annak a környezet is örülhet.","shortLead":"Új, molekuláris szintű megoldás hozhat forradalmat a jelszavak tárolásában. Ugyan egyelőre még nem tökéletes, de...","id":"20250519_muanyag-molekulak-jelszavak-tarolasa-energiamegtakaritas-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/134757a4-a1ee-4401-80b4-6f5d8bfd3199.jpg","index":0,"item":"8713709a-c304-4c4a-824c-c15f3d50c9a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_muanyag-molekulak-jelszavak-tarolasa-energiamegtakaritas-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 19. 20:03","title":"Lehet, hogy hamarosan ön is egy darab műanyagban tárolja a jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d41f2f-fb2c-4d45-9181-b116748306fd","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Újoncként bekerült a győriek középpályása, Vitális Milán is.","shortLead":"Újoncként bekerült a győriek középpályása, Vitális Milán is.","id":"20250520_magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kerethirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d41f2f-fb2c-4d45-9181-b116748306fd.jpg","index":0,"item":"7524d8f7-41cd-4d15-b15e-7ee197472c05","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kerethirdetes","timestamp":"2025. május. 20. 13:17","title":"Megvan, ki helyettesíti Gulácsit a magyar válogatottban – keretet hirdetett Marco Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás utáni Lengyelország első elnöke, a Szolidaritás mozgalom legendás vezetője egy ukrán kitűzővel a mellén jelent meg az Egyensúly Intézet budapesti konferenciáján.","shortLead":"A rendszerváltás utáni Lengyelország első elnöke, a Szolidaritás mozgalom legendás vezetője egy ukrán kitűzővel...","id":"20250520_walesa-romanowski-orban-lengyelorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"58f3d131-a578-4bc3-a7b5-c035a099911f","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_walesa-romanowski-orban-lengyelorszag-ukrajna","timestamp":"2025. május. 20. 13:16","title":"Lech Walesa bűnözőnek nevezte a Magyarországra menekült volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy olyan ingatlan került vissza Száraz Istvánhoz, amelyet korábban 1,2 milliárd forintért adott el.","shortLead":"Egy olyan ingatlan került vissza Száraz Istvánhoz, amelyet korábban 1,2 milliárd forintért adott el.","id":"20250520_mnb-alapitvany-szaraz-istvan-gtc-vorosmarty-ter-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee5ef80-38c8-4691-8a9a-b5478a19308b.jpg","index":0,"item":"a680a222-c68f-4b75-ba5f-007cf68b7d90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_mnb-alapitvany-szaraz-istvan-gtc-vorosmarty-ter-ingatlan","timestamp":"2025. május. 20. 08:20","title":"Budapesti ingatlanokat cserélgetett pénzmozgás nélkül Száraz István és az MNB-ügyben érintett lengyel cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]