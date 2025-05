Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eladásokon belül két számjegyű növekedésük van a négy évszakos gumiknak.","shortLead":"Az eladásokon belül két számjegyű növekedésük van a négy évszakos gumiknak.","id":"20250520_egyre-inkabb-negyevszakost-vesznek-az-autosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906.jpg","index":0,"item":"ccedd722-3f70-446f-a836-b3cac6b66fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_egyre-inkabb-negyevszakost-vesznek-az-autosok","timestamp":"2025. május. 20. 08:33","title":"Eldőlni látszik a téli-nyári gumicsere kérdése, egyre inkább négy évszakost vesznek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54717c47-2e6e-428c-9133-4711074c256f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A kör bezárult. 