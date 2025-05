Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ecdeb579-0458-453d-a610-1ff650fa6375","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hangfelvételt a CNN kapta meg az ukrán szolgálatoktól. Hitelességét nem tudták megerősíteni, de szakértők szerint nem manipulált a hadifoglyok kivégzésére felszólító üzenet. Ez már a sokadik terhelő bizonyíték lehet a témában.","shortLead":"A hangfelvételt a CNN kapta meg az ukrán szolgálatoktól. Hitelességét nem tudták megerősíteni, de szakértők szerint nem...","id":"20250521_Kiszivargott-egy-hangfelvetel-ahol-magukat-megado-ukran-katonak-kivegzesere-adnak-utasitast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecdeb579-0458-453d-a610-1ff650fa6375.jpg","index":0,"item":"6323b121-f43e-47c2-b71b-c9dc373e7aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Kiszivargott-egy-hangfelvetel-ahol-magukat-megado-ukran-katonak-kivegzesere-adnak-utasitast","timestamp":"2025. május. 21. 14:36","title":"CNN: Kiszivárgott egy hangfelvétel, ahol magukat megadó ukrán katonák kivégzésére adnak utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab267039-5552-4147-9d52-75417bc9935a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez is egyfajta verseny. ","shortLead":"Ez is egyfajta verseny. ","id":"20250521_Lando-Norris-Sainz-monacoi-verseny-elott-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab267039-5552-4147-9d52-75417bc9935a.jpg","index":0,"item":"d0bee994-bc7b-4fbc-ba28-442db970afbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Lando-Norris-Sainz-monacoi-verseny-elott-video","timestamp":"2025. május. 21. 08:08","title":"Monacói villantás: Norris új Porschéval, Sainz ritka Ferrarival ment közös vacsorára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998","c_author":"HVG","category":"360","description":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is megfordult.","shortLead":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is...","id":"20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998.jpg","index":0,"item":"c49d73dc-6612-47eb-aa8e-d6db7b4a8bf2","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","timestamp":"2025. május. 22. 06:15","title":"Újjáéledhet a műemlék, amelyről Tiborcz és Kovács Gergely egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebbe166-5396-4de4-87d0-93d7faf0dfc0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, szuperdrága előfizetési csomaggal rukkolt elő a Google, benne a cég szolgáltatásainak színe-javával. Kérdés azonban, hogy lakossági szinten kinek lesz szüksége erre, pláne ennyiért.","shortLead":"Új, szuperdrága előfizetési csomaggal rukkolt elő a Google, benne a cég szolgáltatásainak színe-javával. Kérdés...","id":"20250521_google-ai-ultra-elofizetes-mesterseges-intelligencia-csomag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ebbe166-5396-4de4-87d0-93d7faf0dfc0.jpg","index":0,"item":"e03e64fc-38a0-4d5e-94dd-4bb9e0d5b7b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-ai-ultra-elofizetes-mesterseges-intelligencia-csomag","timestamp":"2025. május. 21. 10:03","title":"Havi 90 000 forintba kerül a Google új előfizetési csomagja – de mégis mit ad a cég egy kisebb vagyonért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315db20f-e9af-4f1a-bc21-6b7472e40f1e","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Tom Cruise leghíresebb filmsorozata hosszú évek óta kötelezően a legakciódúsabb, a leglátványosabb és a leginkább lélegzetelállító, ami amúgy nagyszerű, csak nehéz emelni a téteket. Az utolsó, nyolcadik részben addig-addig emelték, amíg az egész nevetségessé nem vált. Kritika.","shortLead":"Tom Cruise leghíresebb filmsorozata hosszú évek óta kötelezően a legakciódúsabb, a leglátványosabb és a leginkább...","id":"20250521_mission-impossible-a-vegso-leszamolas-kritika-Tom-Cruise-Christopher-McQuarrie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/315db20f-e9af-4f1a-bc21-6b7472e40f1e.jpg","index":0,"item":"11bdc086-0f05-4217-80f4-cae45cf21b97","keywords":null,"link":"/kultura/20250521_mission-impossible-a-vegso-leszamolas-kritika-Tom-Cruise-Christopher-McQuarrie","timestamp":"2025. május. 21. 20:03","title":"A Mission: Impossible utolsó része elment a falig, most már fullba nyomja a kretént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi szabályokkal. Egyebek mellett azzal, milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak, ha a dolgozó alkalmatlannak bizonyul az üzemorvosi vizsgálaton. Milyen feltételekkel lehet kirúgni egy dolgozót? Hogyan oszthatja be a munkáltató a munkavállaló munkaidejét? Ezekről a témákról is szó lesz a HVG Munkajog konferenciáján.","shortLead":"A rossz gazdasági helyzet miatt a dolgozók nincsenek annyira erős pozícióban, jó tisztában lenni a munkajogi...","id":"20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4c03cc-e23b-42cc-bb87-bd312d33873d.jpg","index":0,"item":"1945eb0d-a258-453c-a55b-14fc2b2675cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Megteveszto-az-alacsony-munkanelkuliseg-a-dolgozok-egyre-kiszolgaltatottabbak","timestamp":"2025. május. 21. 09:10","title":"Megtévesztő az alacsony munkanélküliség, a dolgozók egyre kiszolgáltatottabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Ráhelék cége socialmedia-menedzsereket toboroz, ott is szükség van a trollok tudására, csakúgy, mint a Fideszben. Merthogy bővül a BDPST-csoport, növekszik a márkáinak száma. ","shortLead":"Orbán Ráhelék cége socialmedia-menedzsereket toboroz, ott is szükség van a trollok tudására, csakúgy, mint a Fideszben...","id":"20250521_orban-rahel-bdpst-koncept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"3da0e030-fa0b-48b0-838a-d2578d80d37a","keywords":null,"link":"/360/20250521_orban-rahel-bdpst-koncept","timestamp":"2025. május. 21. 14:15","title":"Orbán Ráhel és a Harcosok Klubja: most többen is a kormányfő lányának munkatársai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6532c95-92c9-4f31-995d-919a7f6c2c95","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Tévedett a pontos időzítésben, de az történik, amit előre látott – mondta a mesterséges intelligencia napjainkban érezhető hatásairól a Berlinben zajló GITEX Europe konferencián a Nobel-díjas Geoffrey Hinton. A technológia keresztapjaként számontartott 77 éves informatikatudós azt üzente: érdemes most szétnézni a világban, és megjegyezni, hogy néz ki, mert a változások java csak ezután következik. És közel sem biztos, hogy csak jó dolgok fognak történni.","shortLead":"Tévedett a pontos időzítésben, de az történik, amit előre látott – mondta a mesterséges intelligencia napjainkban...","id":"20250522_gitex-europe-2025-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-ugynokok-szuperintelligencia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6532c95-92c9-4f31-995d-919a7f6c2c95.jpg","index":0,"item":"a782b7af-515b-4fb6-a41b-cadd4b97c181","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_gitex-europe-2025-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-ugynokok-szuperintelligencia-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 06:03","title":"Öt év múlva csak egy primitív vicc lesz, amit ma látunk magunk körül – csak lehet, hogy tíz év múlva már senki nem fog nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]