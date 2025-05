Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert. Szalay-Bobrovniczky Kristóf pedig azzal vádolta a volt vezérkarfőnököt, hogy ünneprontó bejegyzésében olyasmit támad, aminek megvalósításában aktívan részt vett.","shortLead":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert...","id":"20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e.jpg","index":0,"item":"6693edb6-e9c9-4510-bf8c-eacf465c9d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","timestamp":"2025. május. 21. 17:35","title":"A „kaszinókat üzemeltető üzletember” és a „bosszúvágyó karrierista” – egymásnak üzengetett Ruszin-Szendi és Szalay-Bobrovniczky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","shortLead":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","id":"20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6.jpg","index":0,"item":"9330d60e-9302-424e-8727-c96c84e31a99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","timestamp":"2025. május. 21. 10:44","title":"A fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzést indított a légitársaságoknál, a legtöbb panasz járatkésésre vonatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez sem rossz, de 2023-ban még jobban ment az előadónak.","shortLead":"Ez sem rossz, de 2023-ban még jobban ment az előadónak.","id":"20250521_Kovacs-Akos-bt-je-tavaly-282-millios-nyereseget-termelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01.jpg","index":0,"item":"983f21f8-3d02-474c-a516-b0129b0a99dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Kovacs-Akos-bt-je-tavaly-282-millios-nyereseget-termelt","timestamp":"2025. május. 21. 18:05","title":"Kovács Ákos bt.-je tavaly 282 milliós nyereséget termelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31f5f77-aa02-435b-a86c-5ccdfed43cd2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb ukrán fejlesztésű robot kerülhet az orosz–ukrán háború frontvonalába. A Krampusról a készítők azt állítják, csendes, minden terepen boldogul, a tűzereje pedig pusztító.","shortLead":"Újabb ukrán fejlesztésű robot kerülhet az orosz–ukrán háború frontvonalába. A Krampusról a készítők azt állítják...","id":"20250521_orosz-ukran-haboru-fegyver-krampus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e31f5f77-aa02-435b-a86c-5ccdfed43cd2.jpg","index":0,"item":"6ad84d4f-dcb2-4f0b-a469-5a65c0fc365c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_orosz-ukran-haboru-fegyver-krampus","timestamp":"2025. május. 21. 12:03","title":"1000 méterről csap le az ukrán Krampus, 2500 Celsius-fokkal semlegesítheti az orosz haderőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Ön is az edzés közben tanulta meg, hogy 1 perc az nem is olyan rövid idő? Nincs egyedül, újfent bebizonyosodott, hogy Einsteinnek igaza volt az idő relativitásával kapcsolatban.","shortLead":"Ön is az edzés közben tanulta meg, hogy 1 perc az nem is olyan rövid idő? Nincs egyedül, újfent bebizonyosodott...","id":"20250521_ido-relativitas-idoerzekeles-edzes-lassaban-mulik-az-ido-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece.jpg","index":0,"item":"e42aff97-811f-4fc4-9da7-d3888365d6ba","keywords":null,"link":"/elet/20250521_ido-relativitas-idoerzekeles-edzes-lassaban-mulik-az-ido-tanulmany","timestamp":"2025. május. 21. 06:01","title":"Az edzőteremben lassabbnak érezzük az idő múlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google Üzenetek is felzárkózik más ismert csevegőappokhoz, és hamarosan lehetővé teszi a már elküldött üzenetek törlését a címzettnél is.","shortLead":"A Google Üzenetek is felzárkózik más ismert csevegőappokhoz, és hamarosan lehetővé teszi a már elküldött üzenetek...","id":"20250522_google-uzenetek-elkuldott-sms-torlese-mindenkinel-utolag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969.jpg","index":0,"item":"2065d975-6eee-4e39-8b56-51408d12b5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_google-uzenetek-elkuldott-sms-torlese-mindenkinel-utolag","timestamp":"2025. május. 22. 08:03","title":"Androidos a telefonja? Ez kínos pillanatoktól mentheti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha elfogadják a megfélemlítési törvényt, akkor lehet, hogy felhagy a videózással, és külföldre költözik.","shortLead":"Ha elfogadják a megfélemlítési törvényt, akkor lehet, hogy felhagy a videózással, és külföldre költözik.","id":"20250521_Pottyondy-Edina-Csak-az-maradt-hogy-takarodjanak-de-ez-tul-nagy-ambicio-egy-pici-lanynak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"3ff28cdf-5651-43b3-872c-8f6238562e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Pottyondy-Edina-Csak-az-maradt-hogy-takarodjanak-de-ez-tul-nagy-ambicio-egy-pici-lanynak-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 08:58","title":"Pottyondy Edina: Csak az maradt, hogy takarodjanak, de ez túl nagy ambíció egy pici lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a625f5d-6e07-4d09-b2d2-883af950da6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadót őrizetbe vette a rendőrség.","shortLead":"A támadót őrizetbe vette a rendőrség.","id":"20250522_lelottek-izraeli-nagykovetseg-washington-alkalmazottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a625f5d-6e07-4d09-b2d2-883af950da6c.jpg","index":0,"item":"b9306ea6-a1ca-46f2-a604-6ee9acb9b444","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_lelottek-izraeli-nagykovetseg-washington-alkalmazottak","timestamp":"2025. május. 22. 07:05","title":"Lelőtték az izraeli nagykövetség két alkalmazottját Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]