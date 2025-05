Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"517dcaf3-826e-49c5-8ba1-d6519586ab10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 66 éves nő a vízben volt, amikor a buldózer hátramenetben elgázolta, több fürdőző szeme láttára. A sofőrt korábban már elítélték gondatlanságból elkövetett, halált okozó közlekedési bűncselekményért.","shortLead":"A 66 éves nő a vízben volt, amikor a buldózer hátramenetben elgázolta, több fürdőző szeme láttára. A sofőrt korábban...","id":"20250525_Strandbuldozer-halalos-gazolas-Olaszorszag-tengerpart-turista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517dcaf3-826e-49c5-8ba1-d6519586ab10.jpg","index":0,"item":"4cb47e42-f836-46ac-9f33-ce3a8b9df29c","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_Strandbuldozer-halalos-gazolas-Olaszorszag-tengerpart-turista","timestamp":"2025. május. 25. 18:41","title":"Strandbuldózer gázolt halálra egy turistát egy népszerű olasz üdülőhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0b59f-ad7c-4f20-8312-bd7b3ce89cca","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Nagy szükségük volt a magyar vállalatoknak a fenntarthatósági és beszállítói láncot vizsgáló törvények egyszerűsítésére és elhalasztására, és indokolt a hosszabb felkészülési időszak – mondja Lukács Ákos, az EY tanácsadó cég partnere, a klímaváltozási és fenntarthatósági üzletág vezetője.","shortLead":"Nagy szükségük volt a magyar vállalatoknak a fenntarthatósági és beszállítói láncot vizsgáló törvények egyszerűsítésére...","id":"20250525_hvg-lukacs-akos-esg-szakerto-fenntarthatosag-unios-direktivak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9a0b59f-ad7c-4f20-8312-bd7b3ce89cca.jpg","index":0,"item":"1c8644df-77a7-4a94-b875-302ff4b12bdb","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-lukacs-akos-esg-szakerto-fenntarthatosag-unios-direktivak","timestamp":"2025. május. 25. 10:30","title":"Nehezen birkóznak meg a magyar cégek a nemzetközi fenntarthatósági követelményekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c924ec0-d0f1-4d87-a930-8d921acc45a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobb eredményeket érnek el a magasabbra nőtt tanulók bizonyos teszteken, derül ki egy amerikai kutatásból. A hatás mértéke elég nagy.","shortLead":"Jobb eredményeket érnek el a magasabbra nőtt tanulók bizonyos teszteken, derül ki egy amerikai kutatásból. A hatás...","id":"20250525_hvg-testmagassag-tanulmanyi-eredmeny-siker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c924ec0-d0f1-4d87-a930-8d921acc45a6.jpg","index":0,"item":"9f9311fd-e0c3-4582-a5a6-9080cba1906e","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-testmagassag-tanulmanyi-eredmeny-siker","timestamp":"2025. május. 25. 16:15","title":"Diákok magasságát és dolgozatait vizsgálták, az összefüggés egyértelműnek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad90bc13-c5aa-477e-8b32-70a811515999","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy sávon halad a forgalom, komoly torlódás alakult ki.","shortLead":"Egy sávon halad a forgalom, komoly torlódás alakult ki.","id":"20250526_het-auto-utkozes-baleset-budakalasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad90bc13-c5aa-477e-8b32-70a811515999.jpg","index":0,"item":"c1d3fbbc-eaf9-49d6-8df7-c07b9231663a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_het-auto-utkozes-baleset-budakalasz","timestamp":"2025. május. 26. 18:41","title":"Hét autó ütközött Budakalásznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves támadó megsebesített egy középkorú nőt is, őt kórházba szállították. ","shortLead":"Az 51 éves támadó megsebesített egy középkorú nőt is, őt kórházba szállították. ","id":"20250525_keseles-tamadas-veszprem-megye-rendorseg-bunugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56.jpg","index":0,"item":"a64c2078-2457-4f65-9ec5-181fef6dd93a","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_keseles-tamadas-veszprem-megye-rendorseg-bunugy","timestamp":"2025. május. 25. 09:49","title":"Pápa környékén halálra késelte ismerősét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette az érkezését. ","shortLead":"A sajtóhírekben már korábban is megjelent, hogy ő lehet Carlo Ancelotti utódja, a klub most hivatalosan is bejelentette...","id":"20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddde07e-41da-417b-ae53-a43e601b803a.jpg","index":0,"item":"615b2de1-16a8-4a48-bcab-2fcd7d459afe","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Real-Madrid-Xabi-Alonso-vezeto-edzo-bejelentes","timestamp":"2025. május. 25. 14:18","title":"Xabi Alonso lesz a Real Madrid vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ázsiai akkugyárak betelepítése nem jelent diverzifikációt, csak a német függést erősíti. Ráadásul a magyar gazdaság túl energiaintenzív. Javítani kellene a termelékenységet, ehhez az élelmiszeripart, a gyógyszergyártást és a turizmust kellene a gazdaságfejlesztés fókuszába helyezni. A 15 éve kormányzó Fidesz gazdasági minisztere egy konferencián felmondta a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos fő külső kritikákat.","shortLead":"Az ázsiai akkugyárak betelepítése nem jelent diverzifikációt, csak a német függést erősíti. Ráadásul a magyar gazdaság...","id":"20250526_Nagy-Marton-ugy-kritizalta-a-gazdasagpolitikat-mintha-ellenzekben-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"744e3c12-f6a7-4543-872a-413290943000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_Nagy-Marton-ugy-kritizalta-a-gazdasagpolitikat-mintha-ellenzekben-lenne","timestamp":"2025. május. 26. 11:45","title":"Nagy Márton úgy kritizálta a gazdaságpolitikát, mintha ellenzékben lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581685e4-438d-43c6-90e0-e270dc4f07dc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az idei osztalékot ezúttal sem árulták el, az azonban a beszámoló mellékletéből kiderült, hogy tavaly 1,4 milliárdot vettek ki a tulajdonosok a kormány kedvenc őrző-védő cégéből, a Valton-Sec Zrt.-ből.","shortLead":"Az idei osztalékot ezúttal sem árulták el, az azonban a beszámoló mellékletéből kiderült, hogy tavaly 1,4 milliárdot...","id":"20250526_valton-sec-beszamolo-eredmeny-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/581685e4-438d-43c6-90e0-e270dc4f07dc.jpg","index":0,"item":"68e200d1-283a-4e18-a8ce-dfd85f173cec","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_valton-sec-beszamolo-eredmeny-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 26. 14:57","title":"Biztonságban a profit: a Valton 2,5 milliárdos adózott eredménnyel zárta 2024-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]