[{"available":true,"c_guid":"c6ce8452-e6a2-4096-b0ce-b8d81782c22d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Florian Willetet egy időre őrizetbe is vették a nő halála miatt, ez az alapítványa szerint mélyen traumatizálta őt.","shortLead":"Florian Willetet egy időre őrizetbe is vették a nő halála miatt, ez az alapítványa szerint mélyen traumatizálta őt.","id":"20250603_svajc-florian-willet-eutanazia-kapszula-ongyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6ce8452-e6a2-4096-b0ce-b8d81782c22d.jpg","index":0,"item":"7fb8d141-99c4-40b0-baaa-490093666d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_svajc-florian-willet-eutanazia-kapszula-ongyilkossag","timestamp":"2025. június. 03. 15:08","title":"Öngyilkos lett a férfi, aki eutanáziakabinba zárva segített a halálba egy nőt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e5d383-e322-42ff-a417-8c9bc91bbcce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem tartóztatják fel őket, hét napig tart az út. ","shortLead":"Ha nem tartóztatják fel őket, hét napig tart az út. ","id":"20250602_greta-thungerg-gaza-segely-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69e5d383-e322-42ff-a417-8c9bc91bbcce.jpg","index":0,"item":"5ef7c1e6-4f10-449a-8f11-b58ba94909aa","keywords":null,"link":"/elet/20250602_greta-thungerg-gaza-segely-hajo","timestamp":"2025. június. 02. 08:04","title":"Greta Thunberg vitorlásra szállt, hogy aktivista társaival segélyt vigyen Gázába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268fed4b-6368-4fe2-9398-a13e4614ec94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc nyílt levelében Magyar Péter szemére vetette, hogy „a gázszerelő szakma” szitokszó lett Magyarországon, „megsértve ezzel sok százezer embert”. Gázszerelőket kérdeztünk, tényleg úgy érzik-e, hogy megbélyegzik őket egykori szaktársuk, az ország leggazdagabb embere miatt.","shortLead":"Mészáros Lőrinc nyílt levelében Magyar Péter szemére vetette, hogy „a gázszerelő szakma” szitokszó lett Magyarországon...","id":"20250603_meszaros-lorinc-gazszerelo-szitokszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268fed4b-6368-4fe2-9398-a13e4614ec94.jpg","index":0,"item":"d60ff7e3-5a05-41bb-bf16-cd4b7f6609bc","keywords":null,"link":"/elet/20250603_meszaros-lorinc-gazszerelo-szitokszo","timestamp":"2025. június. 03. 14:02","title":"Tényleg sértve érzik magukat a gázszerelők Magyar Péterék miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13752d-0585-4973-be23-bc80076f1865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napos idő mellett azért előfordulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"A napos idő mellett azért előfordulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20250602_Kezdetet-veszi-az-idei-ev-eddigi-legmelegebb-hete-mar-hetfon-34-fok-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db13752d-0585-4973-be23-bc80076f1865.jpg","index":0,"item":"4e21e2d6-d718-421c-8493-bf1d9b89c802","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Kezdetet-veszi-az-idei-ev-eddigi-legmelegebb-hete-mar-hetfon-34-fok-lehet","timestamp":"2025. június. 02. 06:44","title":"Kezdetét veszi az idei év eddigi legmelegebb hete, már hétfőn 34 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62afaab-6df5-4e22-b710-f7867002c62c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung válhat a Perplexity AI legnagyobb befektetőjévé. És akkor már fel is turbózza telefonjait az amerikai mesterséges intelligenciás platform képességeivel.","shortLead":"A Samsung válhat a Perplexity AI legnagyobb befektetőjévé. És akkor már fel is turbózza telefonjait az amerikai...","id":"20250603_samsung-galaxy-okostelefonok-mesterseges-intelligencia-perplexity-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d62afaab-6df5-4e22-b710-f7867002c62c.jpg","index":0,"item":"7c48d0ff-1708-488b-901c-a5fabb5c2b9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_samsung-galaxy-okostelefonok-mesterseges-intelligencia-perplexity-befektetes","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"Ha Samsung telefonja van, ezt a változást észre fogja venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b483ca-3588-442e-bbb2-25abab66d489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő a visegrádi együttműködést is újraélesztené.","shortLead":"A magyar kormányfő a visegrádi együttműködést is újraélesztené.","id":"20250602_Orban-gratulalt-Karol-Nawrockinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1b483ca-3588-442e-bbb2-25abab66d489.jpg","index":0,"item":"bef0e8e3-022d-4d14-9e15-1c513ab10695","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Orban-gratulalt-Karol-Nawrockinak","timestamp":"2025. június. 02. 09:18","title":"„Nagy győzelem” – Orbán máris gratulált Nawrockinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3492-a6c8-4cdd-8359-dd81463cbaf1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki- és bekapcsolhatják a géneket, megváltoztathatják a sejtek viselkedését az egyszerű hanghullámok – állítják japán kutatók. A kísérlettel alátámasztott eredményeik ígéretes lehetőségeket nyithatnak meg.","shortLead":"Ki- és bekapcsolhatják a géneket, megváltoztathatják a sejtek viselkedését az egyszerű hanghullámok – állítják japán...","id":"20250602_hvg-genek-kapcsolasa-hanghullamokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3492-a6c8-4cdd-8359-dd81463cbaf1.jpg","index":0,"item":"242154e8-4765-4772-a061-3915ddf5a357","keywords":null,"link":"/360/20250602_hvg-genek-kapcsolasa-hanghullamokkal","timestamp":"2025. június. 02. 16:00","title":"Egyszerű hanghullámokkal ki- és bekapcsolhatók lehetnek gének, ez akár a fogyásban is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2637425a-6d91-438c-8c9c-1c0ca1ffeb00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz és ukrán küldöttség ma ülne tárgyalóasztalhoz Isztambulban. ","shortLead":"Az orosz és ukrán küldöttség ma ülne tárgyalóasztalhoz Isztambulban. ","id":"20250602_Beketargyalasok-elott-ket-gyermek-megserult-tobben-meghaltak-a-legujabb-orosz-tamadasokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2637425a-6d91-438c-8c9c-1c0ca1ffeb00.jpg","index":0,"item":"1ccd9ea3-ea8d-4425-9847-d00f31673292","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Beketargyalasok-elott-ket-gyermek-megserult-tobben-meghaltak-a-legujabb-orosz-tamadasokban","timestamp":"2025. június. 02. 09:02","title":"Béketárgyalások előtt: két gyermek megsérült, többen meghaltak a legújabb orosz támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]