Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fbc7564d-d811-423b-9192-7cbf492ac68d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az osztálytársak kedd reggel iskolába indultak, de nem érkeztek meg oda.","shortLead":"Az osztálytársak kedd reggel iskolába indultak, de nem érkeztek meg oda.","id":"20250603_rendorseg-eger-eltunes-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc7564d-d811-423b-9192-7cbf492ac68d.jpg","index":0,"item":"8b334b2c-06a8-4912-9e22-b6a2d93e2f07","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_rendorseg-eger-eltunes-kereses","timestamp":"2025. június. 03. 20:16","title":"Eltűnt két tizenéves fiú Egerben, a vasútállomáson látták őket utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit, akit zaklatásért jelentett fel a szomszédja, az óvodából vitték el, ahol kertészként dolgozott.","shortLead":"A férfit, akit zaklatásért jelentett fel a szomszédja, az óvodából vitték el, ahol kertészként dolgozott.","id":"20250602_serelemdij-rendorseg-gyanusitas-zaklatas-szomszedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"fbb8dce9-8245-4621-b8a6-4f88bcc6a022","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_serelemdij-rendorseg-gyanusitas-zaklatas-szomszedok","timestamp":"2025. június. 02. 12:23","title":"Egymilliót kell fizetnie a rendőrségnek, mert a semmiért gyanúsított meg egy családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világlapok döbbenten állnak a lengyel elnökválasztás eredménye láttán, mert egyöntetűen úgy vélik: nem csupán Lengyelországot és Európát fenyegeti nagy veszély, hanem a liberális demokráciát is. Ennek megfelelően foglalnak állást a vezércikkekben.","shortLead":"A világlapok döbbenten állnak a lengyel elnökválasztás eredménye láttán, mert egyöntetűen úgy vélik: nem csupán...","id":"20250603_lengyel-elnokvalasztas-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8da439c-fd28-4da2-94ad-a6924cd88a4e.jpg","index":0,"item":"1a7e8667-cffa-46f5-875c-d605028e35f6","keywords":null,"link":"/360/20250603_lengyel-elnokvalasztas-lapszemle","timestamp":"2025. június. 03. 06:54","title":"Rémálom, derült égből villámcsapás – vezércikkekben értékelik a lengyel elnökválasztást a nagy nyugati lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45050cec-dc95-4670-83bc-7eb294bd26ce","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Elképzelhető, hogy Mészáros Lőrinc igazat állított, amikor azt írta Magyar Péternek, hogy már 2009 óta milliárdos? Ennek jártunk utána, és találtunk egy olyan számítási módszert, amivel nagyon-nagyon jóindulatúan tényleg ki lehet ezt hozni – de akkoriban azért inkább a tízmilliós nagyságrend volt a nemzet gázszerelőjének hazai pályája.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Mészáros Lőrinc igazat állított, amikor azt írta Magyar Péternek, hogy már 2009 óta milliárdos...","id":"20250603_meszaros-lorinc-2009-milliardos-vagyon-vallalkozo-magyar-peter-gazdag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45050cec-dc95-4670-83bc-7eb294bd26ce.jpg","index":0,"item":"510d2842-02cb-4811-a12a-90914370be69","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_meszaros-lorinc-2009-milliardos-vagyon-vallalkozo-magyar-peter-gazdag-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 16:25","title":"Rájöttünk, miből számolhatta ki Mészáros Lőrinc, hogy 2009-ben milliárdos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b748fd-f6e3-4745-b5a2-5bd75c77390b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Így indul a június. ","shortLead":"Így indul a június. ","id":"20250602_benzinarak-junius-eleje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98b748fd-f6e3-4745-b5a2-5bd75c77390b.jpg","index":0,"item":"58e5e319-77d5-4123-beb6-c4db264fa2b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_benzinarak-junius-eleje","timestamp":"2025. június. 02. 11:51","title":"Kis árváltozás jön a benzinnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","shortLead":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","id":"20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4.jpg","index":0,"item":"666d480d-0091-461a-b005-8c32bc65122c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","timestamp":"2025. június. 03. 13:29","title":"Milliárdokat költöttek rá a tragédia előtt, most viszont már az újvidéki vasútállomás lebontását lebegteti a szerb kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a59d08a-de3d-443b-9a2c-4738f191f235","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A nyári szezon előtt az edzőtermek ezerrel hirdetik a kedvezményekkel megtámogatott, néhány hetes „bikiniprogramokat”, amelyek jól hangzanak ugyan, de csodát azért nem érdemes várni tőlük: könnyű belebukni, és még többet visszahízni, mint ahány kilóval eleve belevágtunk. Min múlik, hogy ki adja fel idejekorán az életmódváltást, és viszi sikerre? Mi kell ahhoz, hogy tudjuk tartani a heti egykilós fogyást, és közben izmosodjunk is? Miért jóval kisebb a napi húszezer lépés hatékonysága, mint amekkorát tulajdonítunk neki? Személyi edzőt kérdeztünk.","shortLead":"A nyári szezon előtt az edzőtermek ezerrel hirdetik a kedvezményekkel megtámogatott, néhány hetes „bikiniprogramokat”...","id":"20250602_Bikinitest-beach-body-nyari-forma-bikini-program-fogyas-edzes-sport-dieta-etrend-jojo-effektus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a59d08a-de3d-443b-9a2c-4738f191f235.jpg","index":0,"item":"23755a1e-43f8-423c-8271-19d072da34b6","keywords":null,"link":"/360/20250602_Bikinitest-beach-body-nyari-forma-bikini-program-fogyas-edzes-sport-dieta-etrend-jojo-effektus","timestamp":"2025. június. 02. 13:30","title":"Tényleg van értelme a nyári formára gyúrni? És hogyan csináljuk, hogy jó is legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb7fa2-27d2-4db6-8c65-abc5764f8e45","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ügy fő gyanúsítottja idén szabadul egy német börtönből, de a kislány eltűnése miatt nem tudnak vádat emelni ellene.","shortLead":"Az ügy fő gyanúsítottja idén szabadul egy német börtönből, de a kislány eltűnése miatt nem tudnak vádat emelni ellene.","id":"20250603_madeleine-mccann-kutatas-portugalia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0bb7fa2-27d2-4db6-8c65-abc5764f8e45.jpg","index":0,"item":"c7b2ffb6-1679-458c-88b5-a20c878fb290","keywords":null,"link":"/elet/20250603_madeleine-mccann-kutatas-portugalia","timestamp":"2025. június. 03. 11:27","title":"Újabb kutatás kezdődött a 18 éve eltűnt Madeleine McCann után Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]