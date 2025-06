Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","shortLead":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","id":"20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7.jpg","index":0,"item":"3fcd944c-01ac-463b-a8a6-541f564d5117","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"Mégsem zárják le egy hónapra teljesen az M8-as Duna-hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csetényi Csaba cége, a Network 360 2023-ban még veszteséges volt, tavaly már 38 százalékos profitrátának örülhetett.","shortLead":"Csetényi Csaba cége, a Network 360 2023-ban még veszteséges volt, tavaly már 38 százalékos profitrátának örülhetett.","id":"20250603_Rejtelyesen-feltamadt-Rogan-szomszedjanak-kegyvesztett-reklamugynoksege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d.jpg","index":0,"item":"0ffb83b0-a997-4d41-b80b-ac25445a675e","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Rejtelyesen-feltamadt-Rogan-szomszedjanak-kegyvesztett-reklamugynoksege","timestamp":"2025. június. 03. 14:00","title":"Rejtélyesen feltámadt Rogán szomszédjának kegyvesztett reklámügynöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a2ec3c-9896-4f8a-8299-678b59c43ec2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 140 évben csak kétszer esett ennyire kevés eső az országban.","shortLead":"Az elmúlt 140 évben csak kétszer esett ennyire kevés eső az országban.","id":"20250603_Tortenelmi-aszaly-sujtja-Nemetorszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a2ec3c-9896-4f8a-8299-678b59c43ec2.jpg","index":0,"item":"2be38788-cd9f-4388-8127-66739e6f0873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Tortenelmi-aszaly-sujtja-Nemetorszagot","timestamp":"2025. június. 03. 08:31","title":"Történelmi aszály sújtja Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már az ingyenes felhasználók előtt is nyitott a ChatGPT memóriája, mely egyúttal jobb is lett. A funkcióval tetszőlegesen elmenthet fontos dolgokat is, hogy később már ne kelljen elmondania a chatbotnak.","shortLead":"Már az ingyenes felhasználók előtt is nyitott a ChatGPT memóriája, mely egyúttal jobb is lett. A funkcióval...","id":"20250604_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-memoria-funkcio-ingyenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"f0117545-b1ec-4ccc-903d-438f975d0314","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-memoria-funkcio-ingyenesseg","timestamp":"2025. június. 04. 14:03","title":"Ingyenes lett az egyik legjobb ChatGPT-funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc6269b-d10b-40da-a21a-0c2b2776f86a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az államnak most is szüksége lenne a pénzre, de a külföldi befektetési lehetőségek sokkal jobban fialnak.","shortLead":"Az államnak most is szüksége lenne a pénzre, de a külföldi befektetési lehetőségek sokkal jobban fialnak.","id":"20250603_Mar-a-lakossag-is-inkabb-kulfoldre-menti-a-penzet-az-allampapirok-helyett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc6269b-d10b-40da-a21a-0c2b2776f86a.jpg","index":0,"item":"1de691dd-a3b9-4a03-aa38-19cc0ee96fda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Mar-a-lakossag-is-inkabb-kulfoldre-menti-a-penzet-az-allampapirok-helyett","timestamp":"2025. június. 03. 09:46","title":"Már a lakosság is inkább külföldre menekíti a pénzét az állampapírok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae3a4b9-99d5-49ca-8c8c-1106f7cb167a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Azután, hogy a szövetség közgyűlése a golfklubot működtető társaság igazgatósági elnökét választotta elnökévé.","shortLead":"Azután, hogy a szövetség közgyűlése a golfklubot működtető társaság igazgatósági elnökét választotta elnökévé.","id":"20250603_magyar-golf-szovetseg-tisztujitas-tiborcz-istvan-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae3a4b9-99d5-49ca-8c8c-1106f7cb167a.jpg","index":0,"item":"99f9e231-8492-41f0-99be-e1af1a16a7ed","keywords":null,"link":"/sport/20250603_magyar-golf-szovetseg-tisztujitas-tiborcz-istvan-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. június. 03. 16:14","title":"Tiborcz és Mészáros alcsútdobozi golfklubjába költöztetik a Magyar Golf Szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miután a Budapesti Rendőr-főkapitányság tagadta, hogy ők ajánlották volna a Kincsem Parkot a Pride-felvonulásra, Gulyás Gergely azt állította, hogy a rendőrség ötlete volt a helyszín.","shortLead":"Miután a Budapesti Rendőr-főkapitányság tagadta, hogy ők ajánlották volna a Kincsem Parkot a Pride-felvonulásra, Gulyás...","id":"20250604_gulyas-gergely-rendorseg-pride-helyszin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"415db399-c441-4b26-b719-a700f92f7b0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-rendorseg-pride-helyszin-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 15:10","title":"Gulyás cáfolja a BRFK-t? Azt állítja, a rendőrség ajánlotta fel Pride-helyszínnek a Kincsem Parkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","id":"20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c.jpg","index":0,"item":"67ce4529-53ad-46a1-aa45-f566fd01ae61","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","timestamp":"2025. június. 04. 06:41","title":"Finom tuningot kapott az itthon legkelendőbb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]