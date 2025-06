Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6a33886-ef0d-4606-bd50-04808ec01d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum egykori elnöke szerint Navracsics Tibor hülyének nézi a választókat a csütörtök reggel adott interjúban.","shortLead":"A Momentum egykori elnöke szerint Navracsics Tibor hülyének nézi a választókat a csütörtök reggel adott interjúban.","id":"20250605_Osszecsinalod-magad-az-ellenzeki-attorest-elorevetito-kozvelemeny-kutatasi-adatoktol-mondta-Fekete-Gyor-Navracsicsnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a33886-ef0d-4606-bd50-04808ec01d7b.jpg","index":0,"item":"2ebbe306-9297-4647-af24-eb6a1903c816","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Osszecsinalod-magad-az-ellenzeki-attorest-elorevetito-kozvelemeny-kutatasi-adatoktol-mondta-Fekete-Gyor-Navracsicsnak","timestamp":"2025. június. 05. 15:07","title":"Fekete-Győr üzent Navracsicsnak: „Most, hogy látod, mi következik, menteni próbálod az irhád. Elkéstél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Valószínűleg nem, de próbálkozás azért van a jövő heti bizalmi szavazás előtt.","shortLead":"Valószínűleg nem, de próbálkozás azért van a jövő heti bizalmi szavazás előtt.","id":"20250606_Megbuktathatjak-e-Donald-Tusk-lengyel-miniszterelnokot-sajat-kormanyanak-a-tagjai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"bf931f5b-a60b-4677-8ccd-d0fbae60b4f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_Megbuktathatjak-e-Donald-Tusk-lengyel-miniszterelnokot-sajat-kormanyanak-a-tagjai","timestamp":"2025. június. 06. 17:01","title":"Megbuktathatják-e Donald Tusk lengyel miniszterelnököt saját kormányának tagjai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d2bc22-2922-4f08-9dba-40a7a734faff","c_author":"Somfai Dávid","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt a köztársasági elnöktől érkezett „javaslatokkal” magyarázta a törvénytervezet szavazásának elhalasztását. A Sándor-palota megkeresésünkre adott válasza alapján azonban „nem egyedi eset”, hogy észrevételeket küldenek egy készülő jogszabályhoz.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt a köztársasági elnöktől érkezett „javaslatokkal” magyarázta a törvénytervezet...","id":"20250605_A-koztarsasagi-elnok-csupan-eszreveteleket-jelzett-az-elhallgattatasi-torvennyel-kapcsolatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12d2bc22-2922-4f08-9dba-40a7a734faff.jpg","index":0,"item":"027d9de1-4e64-42ae-a22c-f5b0fb7bdb80","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_A-koztarsasagi-elnok-csupan-eszreveteleket-jelzett-az-elhallgattatasi-torvennyel-kapcsolatban","timestamp":"2025. június. 05. 17:23","title":"A köztársasági elnök „csupán észrevételeket jelzett” az elhallgattatási törvénnyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e0289e-ff39-4b95-a915-0d24e0332643","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon gyorsan és nagyon drasztikusan romlott meg Elon Musk és Donald Trump kapcsolata, a tűzpiros autó eladása is ennek kapcsán merült fel.","shortLead":"Nagyon gyorsan és nagyon drasztikusan romlott meg Elon Musk és Donald Trump kapcsolata, a tűzpiros autó eladása is...","id":"20250606_Donald-Trump-eladna-a-Teslajat-Elon-Musk-DOGE","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0e0289e-ff39-4b95-a915-0d24e0332643.jpg","index":0,"item":"fe08bc9b-065f-47fa-a503-8df3682655b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Donald-Trump-eladna-a-Teslajat-Elon-Musk-DOGE","timestamp":"2025. június. 06. 17:10","title":"Trump annyira megharagudott Muskra, hogy már a Tesláját is eladná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef126042-efa7-4f5e-909b-980f1c56e00a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon hasonlóan védekezett, mint korábban a kamu Scarlett Johansson-interjú miatt Návai Anikó.","shortLead":"Nagyon hasonlóan védekezett, mint korábban a kamu Scarlett Johansson-interjú miatt Návai Anikó.","id":"20250605_Magyarazza-a-bizonyitvanyat-a-kamu-Clint-Eastwood-interjut-gyarto-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef126042-efa7-4f5e-909b-980f1c56e00a.jpg","index":0,"item":"c6ccd3ef-6d00-4942-adc0-d4ab2735e2a1","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Magyarazza-a-bizonyitvanyat-a-kamu-Clint-Eastwood-interjut-gyarto-ujsagiro","timestamp":"2025. június. 05. 11:35","title":"Magyarázza a bizonyítványát a kamu Clint Eastwood-interjút gyártó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b64d20a-8313-443b-adf4-bcea1badff76","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250605_Marabu-Feknyuz-Milliardos-szinvonal-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b64d20a-8313-443b-adf4-bcea1badff76.jpg","index":0,"item":"52f4572f-bf1a-4679-9feb-78af79310032","keywords":null,"link":"/kkv/20250605_Marabu-Feknyuz-Milliardos-szinvonal-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. június. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Milliárdos színvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig a prémium funkciókhoz is ingyen férhetnek hozzá.","shortLead":"Az iOS-re fejlesztett alkalmazás után az androidos verziót is kiadta az Adobe a Photoshopból. A felhasználók egy ideig...","id":"20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/188ff732-45ad-4e07-9782-f37d31bf727f.jpg","index":0,"item":"1b394897-ab8a-41d8-873b-25614baf0a68","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_adobe-photoshop-kepszerkeszto-android","timestamp":"2025. június. 05. 10:33","title":"Töltse le, megéri: itt az androidos Photoshop, és teljesen ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszer célja, hogy ellenőrizni tudják az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépést.","shortLead":"A rendszer célja, hogy ellenőrizni tudják az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és...","id":"20250606_Fellazadtak-az-orvosok-a-korhazi-arcfelismero-program-ellen-tobben-nem-mentek-el-a-kotelezo-fotozasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371.jpg","index":0,"item":"ca9f413c-5f8f-4ae3-907d-d4bceeeb300c","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Fellazadtak-az-orvosok-a-korhazi-arcfelismero-program-ellen-tobben-nem-mentek-el-a-kotelezo-fotozasra","timestamp":"2025. június. 06. 08:47","title":"Fellázadtak az orvosok a kórházi arcfelismerő program ellen, többen nem mentek el a kötelező fotózásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]