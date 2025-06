Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98f3db2c-1ed5-4cc2-9306-b2424eb36093","c_author":"Lengyel Tibor ","category":"itthon","description":"Egy fontos dologról elfeledkeztek a kormányrendelet megalkotásánál.","shortLead":"Egy fontos dologról elfeledkeztek a kormányrendelet megalkotásánál.","id":"20250611_granatrobbanasban-megserult-kormanytisztviselo-hosi-juttatas-kesik-kormanyrendelet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98f3db2c-1ed5-4cc2-9306-b2424eb36093.jpg","index":0,"item":"542bf83e-6c56-4179-abba-35658490311b","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_granatrobbanasban-megserult-kormanytisztviselo-hosi-juttatas-kesik-kormanyrendelet-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 18:49","title":"Megvan, miért késik a gránátrobbanásban megsérült tisztviselőnek járó „hősi juttatás” kihirdetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7921d2-ef7e-4de9-9045-64f280c41871","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok megerősítették a hadifogolyról készült fotó valódiságát.","shortLead":"Az ukránok megerősítették a hadifogolyról készült fotó valódiságát.","id":"20250611_ukrajna-oroszorszag-haboru-hadifogoly-kinzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7921d2-ef7e-4de9-9045-64f280c41871.jpg","index":0,"item":"3a274bd1-7913-4f5a-90b9-850ed6b77767","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ukrajna-oroszorszag-haboru-hadifogoly-kinzas","timestamp":"2025. június. 11. 07:46","title":"A „Dicsőség Oroszországnak” feliratot vésték a fogságban egy ukrán katona hasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A telefon- és a banki díjak lenyomása olcsóbbá tette a szolgáltatásokat, az élelmiszerek viszont újra drágulni kezdtek, hiába nyúl bele a kormány az árrés szabályaiba. Az infláció 4,4 százalékosra gyorsult, áprilishoz képest is nőttek az árak.","shortLead":"A telefon- és a banki díjak lenyomása olcsóbbá tette a szolgáltatásokat, az élelmiszerek viszont újra drágulni kezdtek...","id":"20250611_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"3ea1f081-76db-4383-b511-cfe6c4eb59eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 08:34","title":"A kormány árszabályozása ellenére 4,4 százalékra nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad3a100-0b14-448f-b065-c0eb4effa4d9","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az OTP Junior új vállalkozói műsora rávilágít, milyen készségek szükségesek egy fiatalnak ahhoz, hogy ne csak álmodjon a vállalkozásról, el is tudja indítani azt. Június 18-án indul a Piacralépők, ahol tíz formáció versenyez gyakorlati kihívásokon keresztül, szakmai mentorokkal az oldalukon. A 10 millió forintos fődíj mellett olyan tudással is gazdagodnak, ami a piacon ma felbecsülhetetlen.","shortLead":"Az OTP Junior új vállalkozói műsora rávilágít, milyen készségek szükségesek egy fiatalnak ahhoz, hogy ne csak álmodjon...","id":"20250611_OTP-junior_piacralepok_vallalkozas_youtube_sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ad3a100-0b14-448f-b065-c0eb4effa4d9.jpg","index":0,"item":"0bf222ca-ecd9-4724-9aaa-5bef45dbbb55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250611_OTP-junior_piacralepok_vallalkozas_youtube_sorozat","timestamp":"2025. június. 12. 07:30","title":"Most ők lépnek piacra – Indul az OTP Junior új vállalkozói műsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1f2be0-93ee-4127-9d8c-63b347571fa2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Megvan a fél év után távozó Szalai Szabolcs utódja.","shortLead":"Megvan a fél év után távozó Szalai Szabolcs utódja.","id":"20250610_elo-gabor-hirado-foszerkeszto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1f2be0-93ee-4127-9d8c-63b347571fa2.jpg","index":0,"item":"23b34bd8-c1eb-4b97-a5e5-2312009de230","keywords":null,"link":"/kkv/20250610_elo-gabor-hirado-foszerkeszto","timestamp":"2025. június. 10. 19:27","title":"Élő Gábor lett a Hirado.hu főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt kápolna, már nyomoz is a NAV.","shortLead":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt...","id":"20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365.jpg","index":0,"item":"2b929e7d-e6c2-46e8-8393-1e085b706b42","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","timestamp":"2025. június. 12. 07:55","title":"Kápolnafelújításra nyertek pénzt a fideszes vállalkozók, de kiderült egy turpisság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f0d21-3e3c-4a6a-8234-bc79a47a4839","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés szerdai ülésén több javaslatot is elfogadtak, jövő héten pedig a kampánykiadások felső limitjét is eltörölhetik.","shortLead":"Az Országgyűlés szerdai ülésén több javaslatot is elfogadtak, jövő héten pedig a kampánykiadások felső limitjét is...","id":"20250611_allampolgarsag-felfuggesztese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c86f0d21-3e3c-4a6a-8234-bc79a47a4839.jpg","index":0,"item":"957e70c1-47aa-4ef1-9753-965fe21eb7e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_allampolgarsag-felfuggesztese","timestamp":"2025. június. 11. 13:49","title":"A jövőben felfüggeszthetik az állampolgárságot, az önkormányzatok pedig nemet mondhatnak a betelepülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d264cc-e752-4abb-b159-70ab19f217b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány 5,5 milliárd forinttal tolta meg a beruházást.","shortLead":"A kormány 5,5 milliárd forinttal tolta meg a beruházást.","id":"20250611_22-milliard-forintos-kutatasi-kozpontot-adott-at-a-Samsung-SDI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d264cc-e752-4abb-b159-70ab19f217b3.jpg","index":0,"item":"def37b03-b896-447b-beaf-bce6ace1e75d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_22-milliard-forintos-kutatasi-kozpontot-adott-at-a-Samsung-SDI","timestamp":"2025. június. 11. 11:45","title":"22 milliárd forintos kutatási központot adott át a Samsung SDI akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]