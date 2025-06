Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0f00a57d-4579-4c61-87c9-9a7bfe5bc014","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Talán csak annyi közös van a whiskykben, hogy gabonaerjesztéssel és lepárlással készülnek, azonban a különféle márkájú italok már alig hasonlítanak egymásra. Az igazán hozzáértők már az illatuk alapján is helyesen osztályozzák e nedűket, azonban kiderült, hogy a mesterséges intelligencia még ezen a területen is ügyesebb lehet az embernél.","shortLead":"Talán csak annyi közös van a whiskykben, hogy gabonaerjesztéssel és lepárlással készülnek, azonban a különféle márkájú...","id":"20250610_vwhisky-felismeres-megkulonboztetes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00a57d-4579-4c61-87c9-9a7bfe5bc014.jpg","index":0,"item":"02655705-f8ae-4adb-aa59-841bdf6147b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_vwhisky-felismeres-megkulonboztetes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 18:03","title":"Nem iszik szombat esténként whiskyt, mégis jobban ért hozzá az MI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert szélsőséges erőszakcselekményekre és a palesztinok emberi jogainak súlyos megsértésére buzdító kijelentéseik miatt szankcionálták.","shortLead":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics...","id":"20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f.jpg","index":0,"item":"2c13014b-f19c-48d4-ab18-36d501386f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","timestamp":"2025. június. 10. 16:49","title":"Szankciókkal sújtott két izraeli minisztert a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban – jelentette be a vevő pénzintézet kedden.","shortLead":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban –...","id":"20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483.jpg","index":0,"item":"4ba56da2-9f03-4630-9d7f-3551e41cd1d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","timestamp":"2025. június. 10. 16:53","title":"Újabb magyar bank szűnhet meg, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost, vagy minden kiadást fedezni tudó szponzori kört találni. ","shortLead":"Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta: egy évre vállalják a csapat tulajdonlását, ez idő alatt kell új tulajdonost...","id":"20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa701ffd-575a-4afc-a1c4-98515e80807c.jpg","index":0,"item":"1438f94d-ce37-4fa1-9faf-953f3b9b8bc4","keywords":null,"link":"/sport/20250610_fehervar-fc-foci-nb-II-cser-palkovics-andras-szekesfehervar-onkormanyzat-garancsi-istvan","timestamp":"2025. június. 10. 16:37","title":"Megmenekülhet a Fehérvár, egy évre az önkormányzat veheti át Garancsitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több kínai technológiai nagyvállalat is korlátozta a mesterséges intelligenciáját az országban zajló felvételi eljárás idejére.","shortLead":"Több kínai technológiai nagyvállalat is korlátozta a mesterséges intelligenciáját az országban zajló felvételi eljárás...","id":"20250611_kina-felveteli-oktatas-mesterseges-intelligencia-blokkolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"6cfecb47-c738-429b-8470-06cffe3f235a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_kina-felveteli-oktatas-mesterseges-intelligencia-blokkolasa","timestamp":"2025. június. 11. 12:03","title":"Mobilblokkolókat kellett bekapcsolni az iskolák környékén, annyian akartak csalni a felvételin a mesterséges intelligenciával Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3263e8b8-5801-41cc-abb1-9f414443cc77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több, a Los Angeles-i tüntetésen résztvevő szemtanú is arra lett figyelmes, hogy egy ismeretlen légi jármű köröz a tüntetések felett. Később kiderült, a Belbiztonsági Minisztérium küldte, hogy megfigyeljék vele a tömeget.","shortLead":"Több, a Los Angeles-i tüntetésen résztvevő szemtanú is arra lett figyelmes, hogy egy ismeretlen légi jármű köröz...","id":"20250611_los-angeles-tuntetes-zavargas-predator-dron-donald-trump-amerikai-kormany-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3263e8b8-5801-41cc-abb1-9f414443cc77.jpg","index":0,"item":"4a21f677-bd0f-47df-b399-b8dd6ffe3efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_los-angeles-tuntetes-zavargas-predator-dron-donald-trump-amerikai-kormany-megfigyeles","timestamp":"2025. június. 11. 16:08","title":"Predator drónt küldött a Trump-kormány a Los Angeles-i tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt még a parlamentnek meg kell szavaznia, de a jelenlegi összetétele alapján meglepő volna, ha nem menne át az indítvány.","shortLead":"Ezt még a parlamentnek meg kell szavaznia, de a jelenlegi összetétele alapján meglepő volna, ha nem menne át...","id":"20250610_parlament-torvenyjavaslat-polt-ab-elnok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650.jpg","index":0,"item":"fbf9466f-aa09-4802-9a15-e176398624a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_parlament-torvenyjavaslat-polt-ab-elnok-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:37","title":"Polt Pétert jelöli a Fidesz az Alkotmánybíróság új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc1b951-2f19-4ca5-9ffb-abfb57d1b74d","c_author":"Balizs Benedek ","category":"itthon","description":"A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán Viktor volt az ötletgazdája, majd a minap szakított a miniszterelnök kedvenc újságjával is Kubatov Gábor. Pillanatnyi csapkodás vagy átgondolt lépés ez a Fidesz alelnökétől?","shortLead":"A Fradi első embere több ízben is élesen kritizálta az MLSZ magyarosítást ösztönző változtatásait, amelynek Orbán...","id":"20250610_kubatov-gabor-orban-viktor-ferencvarosi-tc-foci-nemzeti-sport-nb-i-magyar-szabaly-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bc1b951-2f19-4ca5-9ffb-abfb57d1b74d.jpg","index":0,"item":"79d56c05-6088-4f3c-bb2f-996d267d6b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_kubatov-gabor-orban-viktor-ferencvarosi-tc-foci-nemzeti-sport-nb-i-magyar-szabaly-ner-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 14:44","title":"Kubatov lázadása azt üzeni, hogy Orbán valójában nem ért hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]