[{"available":true,"c_guid":"a085e079-2909-4d6b-bb1b-cbb8530eaa88","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megbánta, amit tett, azt mondta később.","shortLead":"Megbánta, amit tett, azt mondta később.","id":"20250613_motoros-nem-tudott-elozni-megutotte-az-autost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a085e079-2909-4d6b-bb1b-cbb8530eaa88.jpg","index":0,"item":"fdf51098-5861-4a5d-8590-911e08f214e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_motoros-nem-tudott-elozni-megutotte-az-autost","timestamp":"2025. június. 13. 08:07","title":"Dührohamot kapott egy motoros, mert nem tudott előzni, megütötte az autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdaa087-a84a-4650-902b-5614e870b0a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakosságot kedvezően érinti, hogy szigorodtak az energiacégek EKR-kötelezettségei, és bővültek a lehetőségek. A tanúsítványkereskedelmen keresztül egyre több és komplexebb energetikai felújítási munkát csináltathatnak meg a háztartások, akár számukra ingyen.","shortLead":"A lakosságot kedvezően érinti, hogy szigorodtak az energiacégek EKR-kötelezettségei, és bővültek a lehetőségek...","id":"20250613_lakasfelujitas-energiahatekonysag-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cdaa087-a84a-4650-902b-5614e870b0a9.jpg","index":0,"item":"ca3d4847-1252-4c39-80f9-65f8bb63ea8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250613_lakasfelujitas-energiahatekonysag-tamogatas","timestamp":"2025. június. 13. 10:17","title":"Nyílt a pénzcsap, még több támogatást lehet szerezni lakásfelújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A párnak egy közös gyermeke született.","shortLead":"A párnak egy közös gyermeke született.","id":"20250612_stohl-andras-vica-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821.jpg","index":0,"item":"ad299080-f7ca-43cc-8d79-669e0f7fcbdc","keywords":null,"link":"/elet/20250612_stohl-andras-vica-valas","timestamp":"2025. június. 12. 19:41","title":"Elválik Stohl András és harmadik felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf137868-ce17-4c72-8027-3726107753c3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"771 millió forint bevételre 680 millió forint nyereséget ért el a cége, az eredménytartalékot is igénybe véve 780 millió forint osztalékot vesz ki.","shortLead":"771 millió forint bevételre 680 millió forint nyereséget ért el a cége, az eredménytartalékot is igénybe véve 780...","id":"20250613_Azahriah-nagyot-kaszalt-a-tavalyi-ev-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf137868-ce17-4c72-8027-3726107753c3.jpg","index":0,"item":"f8fda660-129c-4336-bdbb-3c1f2184b8ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Azahriah-nagyot-kaszalt-a-tavalyi-ev-utan","timestamp":"2025. június. 13. 14:30","title":"Azahriah nagyot kaszált a tavalyi év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hongkongi kutatók állítják, hogy az alvás közbeni memóriamanipuláció innovatív módon segíthet kezelni a traumákat és az érzelmi szorongásokat.","shortLead":"Hongkongi kutatók állítják, hogy az alvás közbeni memóriamanipuláció innovatív módon segíthet kezelni a traumákat és...","id":"20250614_alvas-kozbeni-pozitiv-emlekerosites-emlektorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"2e0d1587-173c-42e6-9276-f052c34807df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_alvas-kozbeni-pozitiv-emlekerosites-emlektorles","timestamp":"2025. június. 14. 08:03","title":"Emléktörlés alvás közben? Ez még jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887ca8a6-aa41-47c9-948d-20936456de20","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dupla album 25 tételben idézi fel Hopper zűrös életét attól kezdve, hogy Kansasból tinédzserként elindult az úton, hogy meg-megálljon, ahogy az élet éppen hozta. ","shortLead":"A dupla album 25 tételben idézi fel Hopper zűrös életét attól kezdve, hogy Kansasból tinédzserként elindult az úton...","id":"20250613_hvg-The-Waterboys-Life-Death-and-Dennis-Hopper-dupla-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/887ca8a6-aa41-47c9-948d-20936456de20.jpg","index":0,"item":"7b3c9a0d-4425-45a5-bac8-51fe672a17b3","keywords":null,"link":"/360/20250613_hvg-The-Waterboys-Life-Death-and-Dennis-Hopper-dupla-album","timestamp":"2025. június. 13. 16:15","title":"Élet, halál és Dennis Hopper – különleges lemez idézi meg a Szelíd motorosok és az Apokalipszis most sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1bb9d0-d6a0-45de-8c75-1d647d06d1c3","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Élelmiszer-infláció ide, gazdasági pangás oda, remek évet zártak a legnagyobb gyorsétteremláncok tulajdonosai tavaly.","shortLead":"Élelmiszer-infláció ide, gazdasági pangás oda, remek évet zártak a legnagyobb gyorsétteremláncok tulajdonosai tavaly.","id":"20250612_gyorsetterem-penzugyi-beszamolo-burger-king-mcdonalds-kfc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf1bb9d0-d6a0-45de-8c75-1d647d06d1c3.jpg","index":0,"item":"f6c9a049-e2e9-4acf-8dee-496636e182d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_gyorsetterem-penzugyi-beszamolo-burger-king-mcdonalds-kfc","timestamp":"2025. június. 13. 06:00","title":"Hamburgerinfláció: jól felhizlalták a magyarok a gyorséttermeket 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A munkás lábára törmelék omlott, a mentők a Szent János Kórház traumatológiájára szállították.","shortLead":"A munkás lábára törmelék omlott, a mentők a Szent János Kórház traumatológiájára szállították.","id":"20250613_sulyos-serules-munkas-tiborcz-istvan-gellert-szallo-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7127e736-1d0a-4761-9da9-01ac2dd11d3c.jpg","index":0,"item":"b145d51d-c08f-4213-a749-55611d4366d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250613_sulyos-serules-munkas-tiborcz-istvan-gellert-szallo-felujitas","timestamp":"2025. június. 13. 13:50","title":"Súlyosan megsérült egy munkás a Tiborcz-féle Gellért Szálló felújításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]