[{"available":true,"c_guid":"d4dea3fa-afa2-4afb-ae62-fe5cac11b484","c_author":"Varga Ferenc - Onozó Róbert (Cannes)","category":"kultura","description":"Egymás sarkát taposták a sztárok hétvégén a cannes-i vörös szőnyegen. Helyszíni podcast tudósításunkból kiderül, hogy Jennifer Lawrence, Kristen Stewart, Robert Pattinson, Tom Hanks, Scarlett Johansson újdonságai közül melyek lesznek ott az év filmjei között. Az igazi mozivarázst azonban német és izlandi rendezők filmjeiben találtuk meg.","shortLead":"Egymás sarkát taposták a sztárok hétvégén a cannes-i vörös szőnyegen. Helyszíni podcast tudósításunkból kiderül...","id":"20250519_cannes-filmfesztival-jennifer-lawrence-wes-anderson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4dea3fa-afa2-4afb-ae62-fe5cac11b484.jpg","index":0,"item":"50888ae1-08f9-4341-a364-b26a9c010689","keywords":null,"link":"/kultura/20250519_cannes-filmfesztival-jennifer-lawrence-wes-anderson","timestamp":"2025. május. 19. 14:45","title":"Jennifer Lawrence felperzselte a vásznat Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szabó Bálintnak 23 napot kell a szombathelyi börtönben töltenie, amiért nem fizetett be egy 150 ezres bírságot, amit azért kapott, mert megpróbálta trombitaszóval megzavarni Hszi Csin-ping kínai elnök budapesti látogatását tavaly májusban. Elmondása szerint éhségsztrájkra készül a rácsok mögött.","shortLead":"Szabó Bálintnak 23 napot kell a szombathelyi börtönben töltenie, amiért nem fizetett be egy 150 ezres bírságot, amit...","id":"20250520_szabo-balint-trombita-borton-hszi-csin-ping-erdogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"5f8b7992-8869-4d34-bfb1-c841881cc32c","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_szabo-balint-trombita-borton-hszi-csin-ping-erdogan","timestamp":"2025. május. 20. 11:40","title":"„Önként és trombitaszóra” börtönbe vonul Szabó Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni az elitben.","shortLead":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni...","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d.jpg","index":0,"item":"1f723786-c354-46b8-996f-7cb992d9d2f8","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","timestamp":"2025. május. 20. 15:34","title":"Bennmaradt az A csoportban, történelmet írt a férfihoki-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050feee-06b8-4262-a4ac-2920aaf95f06","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A teljes rádiós kínálat legnépszerűbb előadójának dalai átlagosan 28 évesek, a legtöbbször játszott dalt pedig egy templomi kórus adja elő.","shortLead":"A teljes rádiós kínálat legnépszerűbb előadójának dalai átlagosan 28 évesek, a legtöbbször játszott dalt pedig...","id":"20250520_Nem-talalna-ki-melyik-magyar-eloado-dalait-jatszottak-a-legtobbszor-a-radiok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a050feee-06b8-4262-a4ac-2920aaf95f06.jpg","index":0,"item":"71ce3c15-f001-4173-8d17-2b03439d8a34","keywords":null,"link":"/kultura/20250520_Nem-talalna-ki-melyik-magyar-eloado-dalait-jatszottak-a-legtobbszor-a-radiok","timestamp":"2025. május. 20. 14:21","title":"Nem találná ki, melyik magyar előadó dalait játszották a legtöbbször a rádiók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetés várhat a vádlottakra.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetés várhat a vádlottakra.","id":"20250520_Kinzas-a-tiszaloki-bortonben-csilis-kesztyuvel-vizsgalt-aranyeret-az-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02395377-deb9-471e-881a-b3d99e113156.jpg","index":0,"item":"50ca46ab-e0db-4c2b-952a-ac79deb17480","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kinzas-a-tiszaloki-bortonben-csilis-kesztyuvel-vizsgalt-aranyeret-az-orvos","timestamp":"2025. május. 20. 09:21","title":"Kínzás a tiszalöki börtönben: csilis kesztyűvel vizsgált aranyeret az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás utáni Lengyelország első elnöke, a Szolidaritás mozgalom legendás vezetője egy ukrán kitűzővel a mellén jelent meg az Egyensúly Intézet budapesti konferenciáján.","shortLead":"A rendszerváltás utáni Lengyelország első elnöke, a Szolidaritás mozgalom legendás vezetője egy ukrán kitűzővel...","id":"20250520_walesa-romanowski-orban-lengyelorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"58f3d131-a578-4bc3-a7b5-c035a099911f","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_walesa-romanowski-orban-lengyelorszag-ukrajna","timestamp":"2025. május. 20. 13:16","title":"Lech Walesa bűnözőnek nevezte a Magyarországra menekült volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint a szervezet politikai testületté vált.","shortLead":"A kormány szerint a szervezet politikai testületté vált.","id":"20250520_Megszavazta-a-parlament-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/effb3087-6293-4d02-9294-b05ee0494c60.jpg","index":0,"item":"3dcbcfa0-2ebe-4ee1-acd1-813328705faa","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Megszavazta-a-parlament-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagbol","timestamp":"2025. május. 20. 08:49","title":"Megszavazta a parlament, Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök „örömmel várja” a közös munkát.","shortLead":"A miniszterelnök „örömmel várja” a közös munkát.","id":"20250519_romania-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-orban-viktor-gratulacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4dc50f55-bd81-445c-859f-eac3afb7a5d6.jpg","index":0,"item":"61780d2c-8a7d-4834-9167-9f77c9b9ca2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_romania-elnokvalasztas-nicusor-dan-george-simion-orban-viktor-gratulacio","timestamp":"2025. május. 19. 17:35","title":"Orbán Viktor gratulált az új román elnöknek és örül, hogy az erdélyi magyarság egységesen lépett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]