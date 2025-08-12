Ismét uniós pénzt szerezne a kormány a Homokhátság vízpótlására

Májusban egy kormányhatározatban az Aszályvédelmi Operatív Törzs javaslata alapján 4,7 milliárd forintot utalt ki a kormány a Központi Maradványelszámolási Alapból „a fenyegető vízhiányos állapot megelőzése, illetve kezelése érdekében a vízvisszatartáshoz szükséges műszaki feltételek biztosítása céljából”.

Ezenkívül a kormány a növekvő mértékű és gyakoriságú csapadékhiány kezelése és kártételeinek csökkentése, a Homokhátság vízpótlása érdekében egyetértett néhány vízügyi fejlesztési projekt (előkészítési és kivitelezési feladatok) kizárólag európai uniós forrás felhasználásával történő megvalósításával és ennek érdekében feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

A hétfő este megjelent határozat majdnem szó szerint megismétli (csak az „előkészítési és kivitelezési feladatok” szavak nélkül), hogy a kormány egyetért néhány fejlesztés kizárólag európai uniós forrás felhasználásával történő megvalósításával és ennek érdekében feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával. A lista azonban megváltozott.

Májusban a lista még így nézett ki:

a Szikrai- és az Alpári-Holt-Tisza vízpótlása, valamint a Közép-Homokhátság tiszai vízgyűjtőjének ökológiai állapotjavítása;

a Dél-Homokhátság ökológiai állapotának javítása, a Dong-ér és a Körös-ér vízpótlásának I. üteme;

a közép-homokhátsági szikes tavak vízpótlása;

a Duna menti síkság vízpótlása, ökológiai állapotának javítása, I. ütem.

A friss határozat alapján a négy projektből egy maradt változatlan témájú – a Dél-Homokhátság ökológiai állapotának javítása –, de a leírása módosult: a korábbi „a Dong-ér és a Körös-ér vízpótlásának I. üteme” helyett most „bácskai területek vízpótlása, I. ütem” szerepel.

Kikerült a listáról:

a Szikrai- és az Alpári-Holt-Tisza vízpótlása;

a Közép-Homokhátság tiszai vízgyűjtőjének ökológiai állapotjavítása;

a közép-homokhátsági szikes tavak vízpótlása;

a Duna menti síkság vízpótlása, ökológiai állapotának javítása (I. ütem).

A listára került:

holtág-revitalizációk a Körösök mentén (Félhalmi-holtág);

sík vidéki tározók fejlesztése a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén (Tiszaderzs–Tiszaszőlősi-Holt-Tisza).

