[{"available":true,"c_guid":"1a55302a-e3fd-4290-8955-756c5fe99d6a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sose volt még ilyen jó éve az állami megrendelésekkel is rendelkező WHB-nak.","shortLead":"Sose volt még ilyen jó éve az állami megrendelésekkel is rendelkező WHB-nak.","id":"20250531_Akinek-hasit-az-epitoipar-Paar-Attila-WHB-ja-fenysebessegre-kapcsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a55302a-e3fd-4290-8955-756c5fe99d6a.jpg","index":0,"item":"453be06c-6f0c-46da-9b14-e912765e6034","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Akinek-hasit-az-epitoipar-Paar-Attila-WHB-ja-fenysebessegre-kapcsolt","timestamp":"2025. május. 31. 12:29","title":"Akinek hasít az építőipar: Paár Attila WHB-ja fénysebességre kapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ce3e36-d07f-4e14-be48-416768df17ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Péntektől fokozatosan tér vissza a nyárias idő.","shortLead":"Péntektől fokozatosan tér vissza a nyárias idő.","id":"20250529_idojaras-elorejelzes-hungaromet-nyarias-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ce3e36-d07f-4e14-be48-416768df17ca.jpg","index":0,"item":"d032107a-4bf7-4dbc-af72-1e4ac98521cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_idojaras-elorejelzes-hungaromet-nyarias-ido","timestamp":"2025. május. 29. 15:49","title":"Vége a májusi hidegnek, a hétvégén már 30 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c37c17d-5baf-41da-bc28-44bc3b47bb84","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nyereséggel zárta az Auchan 2024-et, de egy fillért sem vesznek ki a tulajdonosok, inkább meghagyják a rosszabb időkre tartaléknak.","shortLead":"Nyereséggel zárta az Auchan 2024-et, de egy fillért sem vesznek ki a tulajdonosok, inkább meghagyják a rosszabb időkre...","id":"20250530_auchan-nyereseg-profit-bolt-vasarlas-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c37c17d-5baf-41da-bc28-44bc3b47bb84.jpg","index":0,"item":"6b87b956-d5ec-4b97-b3f2-35cb0f7283ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_auchan-nyereseg-profit-bolt-vasarlas-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 16:42","title":"Hiába nőttek az árak, kevesebb pénzt hagytak a vásárlók az Auchan kasszáinál tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18.jpg","index":0,"item":"2db71343-709b-4f50-91da-cbb3f5e0ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","timestamp":"2025. május. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxizás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0b13bb-4218-47aa-b8d7-4e7b4212d468","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az ellenzék nemzetbiztonsági kockázat – ezt hivatott jelezni a kormány kémvádja a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz ellen. Magyar Péter egy elővágással próbált pajzsot tartani pártjának szakpolitikusa elé, amikor közölte, hogy közeleg a tábornok letartóztatása.","shortLead":"Az ellenzék nemzetbiztonsági kockázat – ezt hivatott jelezni a kormány kémvádja a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi...","id":"20250530_hvg-ukran-kemugy-ruszinszendi-romulusz-magyar-peter-orban-viktor-szolgalatok-nemzetbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d0b13bb-4218-47aa-b8d7-4e7b4212d468.jpg","index":0,"item":"f8a48562-331f-4864-af20-2d7a9232eeb9","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-ukran-kemugy-ruszinszendi-romulusz-magyar-peter-orban-viktor-szolgalatok-nemzetbiztonsag","timestamp":"2025. május. 30. 09:30","title":"Hadjárat Ruszin-Szendi ellen: Orbán Viktorból előjött a mindenkori diktatúrák kedvenc fordulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb793d1-c807-4175-a0d3-dfd9a687f943","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fehér farmerek elleni nem létező népirtásra hivatkozva leckéztette Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt Donald Trump.","shortLead":"Fehér farmerek elleni nem létező népirtásra hivatkozva leckéztette Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnököt Donald Trump.","id":"20250531_trump-es-delafrika-amerikai-menedek-fehereknek-hazugsagok-leoltottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edb793d1-c807-4175-a0d3-dfd9a687f943.jpg","index":0,"item":"ea252872-e24c-4203-b97d-269dd6d0139f","keywords":null,"link":"/360/20250531_trump-es-delafrika-amerikai-menedek-fehereknek-hazugsagok-leoltottak","timestamp":"2025. május. 31. 10:53","title":"Trump megzelenszkijezte az ovális irodában a dél-afrikai elnököt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt Skoda Kodiaq típusú autóról van szó, amelyeket Mészáros cége Mészáros bankjától lízingelt és adott tovább az egyetemnek.","shortLead":"Öt Skoda Kodiaq típusú autóról van szó, amelyeket Mészáros cége Mészáros bankjától lízingelt és adott tovább...","id":"20250530_meszaros-autoberles-allatorvostudomanyi-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2.jpg","index":0,"item":"333437e9-1027-47d6-bb82-a8a8212d49c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_meszaros-autoberles-allatorvostudomanyi-egyetem","timestamp":"2025. május. 30. 14:48","title":"Mészáros Lőrinc cégétől bérel 72 millió forint értékben autókat az Állatorvostudományi Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy jobb helyen lévő garázs kincset ér. ","shortLead":"Egy jobb helyen lévő garázs kincset ér. ","id":"20250530_tobbet-er-egy-garazs-mint-egy-auto-megugrottak-az-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7.jpg","index":0,"item":"b5648258-3954-4559-88f6-0dc40e5b9e09","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_tobbet-er-egy-garazs-mint-egy-auto-megugrottak-az-arak","timestamp":"2025. május. 30. 08:25","title":"Néhol már többet ér egy garázs, mint egy autó – durván megugrottak az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]