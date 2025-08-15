Újabb apa jelentkezett azzal, hogy szülés közben vízvezeték szerelők mentek be a szülőszobába

Jámbor Alex és párja néhány szobával arrébb, de nagyjából azzal a nővel egy időben voltak a székesfehérvári kórházban, aki korábban arról számolt be, hogy a vajúdás közben vízvezeték szerelők mentek be a szülőszobába. Az RTL Híradónak nyilatkozó apa most arról számolt be, velük is hasonló dolog történt.

„Vajúdás közben szólt egy aranyos kedves nővér, vagy nem tudom kicsoda, hogy baj van, be kell engednünk a vizeseket, eltelt pár másodperc majd két fiatal úriember megjelent” – mondta, hozzátéve, ezek biztosan nem műtősök voltak – ahogy az Takács Péter egészségügyi államtitkár korábban állította – hanem kétkezi munkás emberek, a hajháló és a lábzsák mellett „a jellegzetes kék, kantáros nadrág is rajtuk volt.”

Az újdonsült apa azt is elmondta, hogy az ő gyerekét is ásványvízzel mosták le a születése után, és a felesége is csak nagyjából, altesten tudott megmosakodni, de rendesen zuhanyozni nem tudtak a kórházban már hónapok óta megoldatlan fertőzés miatt.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a székesfehérvári kórházban egy baktériumfertőzés miatt fertőtlenítik a csöveket, emiatt gondok vannak az ivóvízellátással is. A kórház orvos igazgatója a múlt héten azt mondta, igyekeznek nem zavarni a betegeket a munkálatok során.

Magyar Péter azonban nem sokkal később egy olyan férfi történetét posztolta a Facebook oldalán, akinek a felesége a fertőtlenítés ideje alatt szült a kórházban. Azt állította, hogy miközben a nő vajúdott, két vízvezeték-szerelő lépett be, majd dolgozott a kórteremben, miután a nővéreket arra utasították, hogy engedjék be őket a helyiségbe. Amíg benn voltak, az ápolók takarót borítottak a szülő feleségre.

A Fejér Megyei Szent György Kórház a Telex megkeresésére azt állította, nem szerelők, hanem a kórházban dolgozó műtősök jelentek meg a kórteremben. Takács Péter egészségügyi államtitkár pedig később arról posztolt, hogy a kórházban a csőrendszer átmosó fertőtlenítése történt, amit alapesetben vízvezeték-szerelők végeznek, ám a hétvégén ezt egy egészségügyi dolgozó, egy műtős kolléga vállalta.

Később aztán egy második kismama is arról beszélt, hogy nála is vízvezeték-szerelők jelentek meg méhszájvizsgálat közben, ami után a kórház az RTL-nek elismerte, hogy valóban bementek a kismamákhoz. „Az üzemeltetésért felelős szakemberek minden esetben munkavédelmi ruházatot viselnek, a szülőszobai személyzet tagjai kísérik őket, és előre jelzik érkezésüket, amire engedélyt is kérnek.”

Pénteken pedig Magyar Péter, aki korábban személyesen is ellátogatott a székesfehérvári kórházba, arról írt, hogy a fertőzés egy nyolc éves kislányt is érintett:

Magyar Péter: Nyolc hónapos kislányt fertőzhetett meg a pseudomonas aeruginosa baktérium a székesfehérvári kórházban Az édesanya állítása szerint a kislányt még mindig kezelik, aki egy hónappal azelőtt feküdt az intézményben, hogy a baktériumot kimutatták. Az egészségügyi államtitkár jobbulást kívánt a gyermeknek, és azt kérte, hogy vegyék fel a kapcsolatot a tiszti főorvossal, hogy kivizsgálhassák az esetet.

Nyitókép: Facebook / RTL Híradó