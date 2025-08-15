Azonnali vizsgálatot rendelt el a fővárosi kormányhivatal a kigyulladt buszok miatt

Míg csütörtökön még csak Kubatov Gábor, a Fradi elnöke és a Fidesz alelnöke írt a fővárosi „szervezetlenségről, káoszról, és dugóról”, ma már Budapest Főváros Kormányhivatala jelentette be, hogy azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt BKV-autóbuszok ügyében

Közleményük szerint „aggasztó és elfogadhatatlan”, hogy olyan autóbuszok közlekedhetnek Budapesten, amelyek veszélyeztetik az utasok életét és biztonságát. Ezért vizsgálatuk során kiemelt figyelmet fordítanak a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre és a műszaki ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki ellenőrzéseket végző BKV-szakemberekre is.

Az elmúlt két napban két BKK-busz égett ki Budapesten, egynek pedig füstölni kezdett a motortere. A BKV szerint egyedi esetekről van szó, amelyek nem tükrözik a járműveik általános állapotát. Ettől függetlenül a rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendeltek el valamennyi autóbuszon.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője csütörtökön arról írt, hogy a kormány akadályozta meg az elöregedett Citaro buszok lecserélését. A Fővárosi Közgyűlés 2021 márciusában engedélyezte egy 30 milliárd forintos beruházási hitel felvételét 380 új autóbusz – köztük Mercedes Connectók – beszerzésére, a stabilitási törvény alapján ehhez kormányengedély is kellett. A BKV kérelmét a kabinet kilenc hónapig nem bírálta el, majd 2021 karácsonya és szilvesztere között, a két ünnep közötti politikai szünetben indoklás nélkül elutasította.