Megölte anyját, majd öngyilkos lett egy férfi Gárdonyban

Vasárnap délután bejelentés érkezett a rendőrséghez arról, hogy egy gárdonyi házban holtan találtak egy idős nőt. A Police.hu közleménye szerint a nyomozásból eddig az derült ki, hogy a nőt fia gyilkolta meg, majd ezután öngyilkos lett. Anyja megölését egy hozzátartozónak küldött üzenetben ismerte el mielőtt végzett magával.

Az ügyben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot!

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: AFP