Gomolyfelhős, napos idő lesz hétfőn

Hétfőn nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Csapadék nem lesz, az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik – írja a HungaroMet időjárás jelentése. A gomolyfelhők az éjszaka első felében esnek össze, ezt követően derült vagy legfeljebb fátyolfelhős lesz az ég.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő, a A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet pedig általában 11 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebbre, míg a vízpartok mentén és a nagyvárosokban enyhébb reggelre számíthatunk.