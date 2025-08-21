Orbán Viktor hallgat a munkácsi rakétatámadásról, de a kormányülésről azért posztolt

Két Facebook-bejegyzést is közzétett Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, de ezek egyikében sem említette meg a kárpátaljai Munkács elleni orosz rakétatámadást.

Hajnalban ugyanis légicsapás érte a kárpátaljai magyarok által is lakott Munkácsot, a támadás egy üzemet ért, amelynek területén tűz keletkezett. Legalább tucatnyi ember megsérült, az állapotuk az eddigi hírek szerint stabil.

A kormányfő a saját oldalán a kormányülésről posztolt, a Harcosok Klubja nevű csoportban pedig arról, hogy milyen feladatok várnak rá a mai napon.

Mit tudunk eddig a Munkácsot ért, súlyos sebesüléseket okozó rakétatámadásról? A hónap legnagyobb támadását vitte véghez az orosz légierő Ukrajna ellen csütörtökön. Munkácson egy amerikai tulajdonú üzemet találtak el, Lvivben halálos áldozatot is követeltek a csapások.

„Magyarnak lenni a legjobb dolog a világon. Méltó volt az ünnep egy ezeréves államhoz” – fogalmazott, majd arról írt, hogy ma kormányülés lesz, ahol tárgyalnak egy iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervről. Erre szerinte azért van szükség, mert Brüsszelben „az amerikaiakkal kötött vámmegállapodást elszúrták”.

Hozzátette: Szijjártó Péter számos nagyvállalat vezetőjével tárgyalt, ezek eredményéről pedig beszámol. „A nagyok mellett a kis- és középvállalkozókkal is tárgyalunk. A Demján Sándor Programban 130 milliárd forintra pályázhatnak. Ha a vállalkozás betesz 1 forintot egy fejlesztésbe, a kormány mellé tesz egy másikat. Nagy Márton jelentést ad a további javaslatokról” – írta.

Orbán Viktor kitért az ukrajnai háborúra is, de a munkácsi támadást itt sem említette meg. „Magyarország kezdte a békemissziót, Trump befejezheti. Óriási ütemet diktál. Tárgyalás, tárgyalás, tárgyalás. Európának nem szabadna lemaradnia. Európai–orosz csúcsot kell kezdeményezni” – fogalmazott.

Szijjártó Péter külügyminiszter ugyan reagált a hajnali rakétatámadásra, de a város magyar lakosairól nem ejtett szót, és az orosz fél felelősségéről sem. A miniszter szerint minél előbb békére van szükség, további diplomáciai lépésekről viszont nem beszélt. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója sem említette az oroszok érintettségét.

Közben az ellenzéki pártok határozott fellépést várnak a kormánytól Oroszországgal szemben a munkácsi rakétatámadás után, Sulyok Tamás reakcióját pedig szégyennek tartják.