[{"available":true,"c_guid":"8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gabrielle Blair szerint itt az ideje békén hagyni a nőket, ha tényleg az abortusz visszaszorítása a cél, és inkább a férfiakkal foglalkozni, mert ők tehetnek minden nem kívánt terhességről. A problémát még nem oldotta meg, de azt elérte, hogy mindenki erről beszéljen.","shortLead":"Gabrielle Blair szerint itt az ideje békén hagyni a nőket, ha tényleg az abortusz visszaszorítása a cél, és inkább...","id":"20180920_A_ferfiak_elvezete_a_nok_fajdalma_provokativ_abortuszcikken_vitazik_Amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c60f0-928b-4626-92d7-569ae9f14de8","keywords":null,"link":"/elet/20180920_A_ferfiak_elvezete_a_nok_fajdalma_provokativ_abortuszcikken_vitazik_Amerika","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:57","title":"A férfiak élvezete, a nők fájdalma: provokatív abortuszcikken vitázik Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bojko Boriszov azt is elmondta Salzburgban, mi baja a kormánnyal. ","shortLead":"Bojko Boriszov azt is elmondta Salzburgban, mi baja a kormánnyal. ","id":"20180920_Cafolja_a_bolgar_kormanyfo_hogy_kiallnanak_Magyarorszag_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=970190fe-7844-4c56-9753-f820aaf3539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24cb0c0-94fc-469a-8a3a-3acce9583ff4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Cafolja_a_bolgar_kormanyfo_hogy_kiallnanak_Magyarorszag_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:20","title":"Cáfolja a bolgár kormányfő, hogy kiállnának Orbánék mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzat csak azzal a feltétellel nyújt támogatást a projekthez, ha az emiatt szükséges lezárások időtartama nem haladja meg a 18 hónapot.","shortLead":"A kormányzat csak azzal a feltétellel nyújt támogatást a projekthez, ha az emiatt szükséges lezárások időtartama nem...","id":"20180918_Legfeljebb_masfel_evre_zarhatjak_le_a_Lanchidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3926d369-f09e-46d2-821b-a30afb1944e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Legfeljebb_masfel_evre_zarhatjak_le_a_Lanchidat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:12","title":"Legfeljebb másfél évre zárhatják le a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f376eac-83a4-4e3e-ab14-e7e452b9a389","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem zárta ki ennek lehetőségét Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, miután szerdán a YouTube-on egy rejtett kamerával készült felvétel jelent meg, amelyen ukrán állampolgárok magyar állampolgársági esküt tesznek Magyarország beregszászi konzulátusán.","shortLead":"Nem zárta ki ennek lehetőségét Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, miután szerdán a YouTube-on egy rejtett kamerával...","id":"20180920_kiutasithatjak_ukrajnabol_a_beregszaszi_magyar_konzult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f376eac-83a4-4e3e-ab14-e7e452b9a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c52f7ac-d593-4461-8d10-1c4f3ad325cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_kiutasithatjak_ukrajnabol_a_beregszaszi_magyar_konzult","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:54","title":"Kiutasíthatják Ukrajnából a beregszászi magyar konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5ef721-864c-4004-8bda-3f56d36f5608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Ráhel és Tiborcz István második gyermekéről eddig csak azt lehetett tudni, hogy hétfő reggel született, a neméről még nem írt az eseményről elsőként tudomást szerző Blikk. ","shortLead":"Orbán Ráhel és Tiborcz István második gyermekéről eddig csak azt lehetett tudni, hogy hétfő reggel született, a neméről...","id":"20180918_Kislany_lett_a_harmadik_Orbanunoka_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e5ef721-864c-4004-8bda-3f56d36f5608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61477091-5021-40d5-aa13-4e559cc833aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Kislany_lett_a_harmadik_Orbanunoka_is","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:53","title":"Kislány lett a harmadik Orbán-unoka is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ezermilliárd forintos kerettel indítja el a jegybank a fix kamatozású növekedési hitelprogramot. A bankok 0 százalékos kamattal kapnak pénzt, 2,5 százalékos kamattal hitelezhetik a kkv-kat.","shortLead":"Ezermilliárd forintos kerettel indítja el a jegybank a fix kamatozású növekedési hitelprogramot. A bankok 0 százalékos...","id":"20180918_Ingyen_hitelt_ad_a_bankoknak_az_MNB_hogy_a_kis_cegeket_segitsek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1df21e-eb05-4943-ad99-4c72afc7120f","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Ingyen_hitelt_ad_a_bankoknak_az_MNB_hogy_a_kis_cegeket_segitsek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:25","title":"Ingyenhitelt ad a bankoknak az MNB, hogy a kis cégeket segítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korményhoz közeli portál állításával ellentétben a civil szervezet semmilyen ügyben nem képviselte a férfit.","shortLead":"A korményhoz közeli portál állításával ellentétben a civil szervezet semmilyen ügyben nem képviselte a férfit.","id":"20180918_Hiaba_harsogta_az_Origo_nem_volt_koze_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfihoz_a_Helsinki_Bizottsagnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4076932-eb3f-46eb-8b39-6bcd1806f14b","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Hiaba_harsogta_az_Origo_nem_volt_koze_a_nemi_eroszakkal_gyanusitott_afgan_ferfihoz_a_Helsinki_Bizottsagnak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:48","title":"Hiába harsogta az Origo, nem volt köze a nemi erőszakkal gyanúsított afgán férfihoz a Helsinki Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár járműhiányra hivatkozva lehetetlenülnek el járatsűrítések és járnak rossz minőségű kocsikkal a vonatok, a legjobb kocsikat tárolóvágányokon parkoltatják. Sőt, olyan hírek is megjelentek, miszerint a sínre ürítő, “pottyantós” vécékkel felszerelt kocsik 2035-ig még biztosan szolgálnak – írta a Közlekedő Tömeg Egyesület blog.","shortLead":"Bár járműhiányra hivatkozva lehetetlenülnek el járatsűrítések és járnak rossz minőségű kocsikkal a vonatok, a legjobb...","id":"20180919_Tarolovaganyokon_rohadnak_a_legjobb_vasuti_kocsik__felelotlenseggel_vadoljak_a_MAVSTART_kocsigazdalkodasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd00ce06-4e4b-43ca-aac1-af968643f19b","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Tarolovaganyokon_rohadnak_a_legjobb_vasuti_kocsik__felelotlenseggel_vadoljak_a_MAVSTART_kocsigazdalkodasat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:49","title":"„Tárolóvágányokon rohadnak a legjobb vasúti kocsik” – felelőtlenséggel vádolják a MÁV-START kocsigazdálkodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]