[{"available":true,"c_guid":"6b089c59-f8e9-43a7-b619-39c8db23a863","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az NBC közvetítette a díjátadót, de csak kicsivel több, mint 10 millió nézőjük volt.","shortLead":"Az NBC közvetítette a díjátadót, de csak kicsivel több, mint 10 millió nézőjük volt.","id":"20180919_Rekordalacsony_volt_az_idei_Emmygala_nezettsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b089c59-f8e9-43a7-b619-39c8db23a863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8d4100-a2d8-437e-8855-f03b16bb0a94","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Rekordalacsony_volt_az_idei_Emmygala_nezettsege","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:15","title":"Rekordalacsony volt az idei Emmy-gála nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","shortLead":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","id":"20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa24c9d-21dc-46d6-9880-7d730e19e400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:35","title":"Egy ábrán az, mennyire súlyos probléma ma a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5038b-2c71-43a6-b5ae-b15d44a53cb1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kikapta a tűzoltó kezéből a tömlőt, és megolvasztotta.","shortLead":"Kikapta a tűzoltó kezéből a tömlőt, és megolvasztotta.","id":"20180919_Ujabb_tuznadorol_keszult_felvetel_ezuttal_Brit_Kolumbiaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5038b-2c71-43a6-b5ae-b15d44a53cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a8f4b6-6843-4c1d-a191-6dc526b7e432","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Ujabb_tuznadorol_keszult_felvetel_ezuttal_Brit_Kolumbiaban__video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:11","title":"Újabb „tűznádóról” készült felvétel, ezúttal Brit Kolumbiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"Almási Miklós","category":"tudomany","description":"Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Válaszcikk Bojár Gábor vitaindító írására.","id":"20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4908c6a0-215b-47e9-b00f-5d161041a3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:27","title":"A forradalom csodái – és félelmeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f2e6e-1d71-457a-bed0-31a4939093df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan intézmény, ahol márciusban még nem volt tartozás, nyár végére viszont a kétmilliárd forintot közelítette az adósság.","shortLead":"Van olyan intézmény, ahol márciusban még nem volt tartozás, nyár végére viszont a kétmilliárd forintot közelítette...","id":"20180919_Megint_usznak_az_adossagban_a_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=341f2e6e-1d71-457a-bed0-31a4939093df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb0a9f-ada2-405b-a1ac-f877b97c2a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Megint_usznak_az_adossagban_a_korhazak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:07","title":"Megint úsznak az adósságban a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11436072-d7f0-4c72-8406-90e343aa4414","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak azért, hogy pénteken már Szegeden tüntethessenek.","shortLead":"De csak azért, hogy pénteken már Szegeden tüntethessenek.","id":"20180920_Gyurcsany_maris_befejezte_a_budapesti_tuntetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11436072-d7f0-4c72-8406-90e343aa4414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65881d6d-b109-40d5-9341-6a65f83e4587","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Gyurcsany_maris_befejezte_a_budapesti_tuntetest","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:20","title":"Gyurcsány máris befejezte a budapesti tüntetéssorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Maradt az alapkamat 0,9 százalékon.","shortLead":"Maradt az alapkamat 0,9 százalékon.","id":"20180918_Nem_nyultak_Matolcsyek_az_alapkamathoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84b0101-04df-4bdd-9912-97e67b2afa35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Nem_nyultak_Matolcsyek_az_alapkamathoz","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:06","title":"Nem nyúltak Matolcsyék az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c57276-39fd-4765-894b-cf8c09483dfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NBIII-as csapatnál már a fizetésekre sincs pénz.","shortLead":"Az NBIII-as csapatnál már a fizetésekre sincs pénz.","id":"20180918_Nem_tudott_dohanyt_szerezni_a_hodmezovasarhelyi_focinak_Lazar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c57276-39fd-4765-894b-cf8c09483dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dbdcab-aee5-4005-8029-16580aacb5b4","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Nem_tudott_dohanyt_szerezni_a_hodmezovasarhelyi_focinak_Lazar","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:27","title":"Nem tudott dohányt szerezni a hódmezővásárhelyi focinak Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]