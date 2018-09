Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7a27cd2-2b75-4fbb-b4ec-56d2bf6769f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres olimpiai bajnok 77 éves volt. ","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok 77 éves volt. ","id":"20180920_Meghalt_Kulcsar_Gyozo_parbajtorozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7a27cd2-2b75-4fbb-b4ec-56d2bf6769f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaf990b-5045-421b-bccd-3a40e2414bcd","keywords":null,"link":"/sport/20180920_Meghalt_Kulcsar_Gyozo_parbajtorozo","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:06","title":"Meghalt Kulcsár Győző párbajtőröző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású termőföld-kiárusító akciójában az állam eladta a gazdák alól az általuk bérelt földeket, ők most pereskedhetnek, ha tudnak.","shortLead":"Szép számmal akadnak kárvallottjai a “Földet a gazdáknak” programnak; a Fidesz-kormányok nagyszabású...","id":"20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d651d32e-c572-4fdb-8843-88c188be981f","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Egymasnak_ugrasztotta_es_bajba_sodorta_a_foldjeit_berlo_gazdakat_az_allam","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:11","title":"Egymásnak ugrasztotta és bajba sodorta a földjeit bérlő gazdákat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mosolyalbum?","shortLead":"Mosolyalbum?","id":"20180920_dzsudzsak_balazs_uj_csapata_mezeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cde508-2788-4ef0-aa97-6fa6fa91b790","keywords":null,"link":"/sport/20180920_dzsudzsak_balazs_uj_csapata_mezeben","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:04","title":"Itt vannak az első képek Dzsudzsákról az új klubja mezében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","shortLead":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","id":"20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e422dc-655b-4183-9898-8402331833d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:33","title":"Tesztelték a hálót, amellyel összefogdosnák a szemetet az űrben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő márciusban meg is érkezhet.","shortLead":"21 új trolit rendeltünk a Solaristól, de azok nem olyanok lesznek, mint a most itt közlekedő társaik. Az első jövő...","id":"20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a41aa69-cd9e-443c-8737-7e97b3f7ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c88c2-ba54-4009-8e7c-016b05ad68b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Mar_keszulnek_az_uj_trolik_Budapestre_sokkal_menobbek_lesznek_mint_a_mostaniak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 22:05","title":"Már készülnek az új trolik Budapestre, sokkal menőbbek lesznek, mint a mostaniak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot. A lap gyors bedarálásától szerintük nem kell tartani. \r

\r

","shortLead":"Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot...","id":"20180920_Korabban_voltak_most_nincsenek_tabutemak_az_Indexen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ad34bb-ce37-42cc-9c98-7a8f17dbd4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Korabban_voltak_most_nincsenek_tabutemak_az_Indexen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:53","title":"Korábban voltak, most nincsenek tabutémák az Indexen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatikai rendszert frissítik, az érintett időszakban előfordulhatnak rövid kiesések a kártyás fizetésben is.","shortLead":"Az informatikai rendszert frissítik, az érintett időszakban előfordulhatnak rövid kiesések a kártyás fizetésben is.","id":"20180920_Oktoberben_lesz_olyan_nap_amikor_a_Budapest_Bank_ugyfelei_nem_fernek_a_penzukhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=512cd848-3973-4048-b7cf-b7feb55b5e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7937fba6-308d-43c4-8fb7-3ab359d85290","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Oktoberben_lesz_olyan_nap_amikor_a_Budapest_Bank_ugyfelei_nem_fernek_a_penzukhoz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:17","title":"Októberben két napon is leáll az ügyintézés a Budapest Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc48c4bf-1c3e-4eaa-8f10-ee42c34c3682","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"vilag","description":"Mit tehet egy kis állam, amely csapdahelyzetben van, és nem látni, hogyan kecmereghetne ki abból? A hvg.hu az államként el nem ismert Hegyi-Karabahban járt, és rácsodálkozott a fantasztikus természeti adottságokra, történelmi műemlékekre, amelyek egyre több ember vonzanak ide a világ minden tájáról.","shortLead":"Mit tehet egy kis állam, amely csapdahelyzetben van, és nem látni, hogyan kecmereghetne ki abból? A hvg.hu az államként...","id":"20180919_hegyikarabah_arcah_ormenyorszag_azebajdzsan_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc48c4bf-1c3e-4eaa-8f10-ee42c34c3682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf630d6-7987-4bad-a158-375c3e2bc774","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_hegyikarabah_arcah_ormenyorszag_azebajdzsan_valsag","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:05","title":"Hegyi-Karabah: elképesztő kincsekre bukkantunk az el nem ismert országban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]