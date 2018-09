Nem balesetveszélyes, és még spórolnak is azzal, hogy az ország másik felén felszedett vasakat építik be a csilivili villamos pályájába.

Az ország több vasúti vonaláról felszedett síneket újít fel a MÁV Zrt, ezek egy részét a tramtrain építésénél használják majd fel. Ősszel a hvg.hu szúrta ki, hogy egy mátészalkai civil csoport adatigénylésére válaszolt a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. A helyi aktivisták végül is amiatt aggódtak, hogy a térségükben csigalassúsággal haladó vonatok és azok vonalait mikor korszerűsítik végre. A NIF Zrt nekik küldött válaszából derült ki októberben, hogy rövidesen felszedik a hajdúsági síneket, majd egy felújítás után azok Hódmezővásárhelyre kerülnek a készülő tramtrain beruházásnál fogják beépíteni a sínpályába.

Most a Világgazdaság közölt egy cikket arról, hogy a MÁV Zt évszázadok óta síngazdálkodást folytat, most éppen a vásárhelyi beruházáshoz készítik elő a például Püspökladánynál felszedett síneket. A felújítás időigényes, de a tramtrain építkezés ettől még nem fog csúszni, egyébként pedig akár a sínek költségeinek negyede is megspórolható a sínek újrahasznosításával, ami a később meginduló közlekedésben sem jelent majd kockázatot.

A közúti vasúti munkák tervezését és kivitelezését a két városban 8,97 milliárd forintért vállalták. Hódmezővásárhelyen meg kell építeni a teljes, egyvágányú villamospályát, Szegeden pedig a meglévő villamoshálózatot egy körülbelül másfél kilométeres vágánnyal kötik majd be a nagyvasúthoz Rókuson.

Tavaly tavasszal a delmagyar.hu írta meg, hogy a közbeszerzések nyilvános adatai szerint a tervezett duplájába kerülhet a tramtrain. Korábban vasúti pályára 13,2 milliárd forintot, a járműbeszerzésre pedig 10 milliárd forintot terveztek. Ez később 32,5, illetve 16 milliárd forintra kúszott fel.