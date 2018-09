Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot. A lap gyors bedarálásától szerintük nem kell tartani. \r

\r

","shortLead":"Fizetős tartalmak is megjelenhetnek az Indexen, amelynek két vezető munkatársa szerint a NER megközelítette a lapot...","id":"20180920_Korabban_voltak_most_nincsenek_tabutemak_az_Indexen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ad34bb-ce37-42cc-9c98-7a8f17dbd4b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Korabban_voltak_most_nincsenek_tabutemak_az_Indexen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:53","title":"Korábban voltak, most nincsenek tabutémák az Indexen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az e technikával élők máshogy reagálnak a negatív érzelmekre.","shortLead":"Az e technikával élők máshogy reagálnak a negatív érzelmekre.","id":"20180920_Ha_fel_az_elutasitastol_meditaljon_tobbet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b1a6f8-dbf6-497a-9fe5-f4dfd68115b5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180920_Ha_fel_az_elutasitastol_meditaljon_tobbet","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:15","title":"Ha fél az elutasítástól, meditáljon többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha filmben látnánk, hihetetlen túlzásnak tűnne…","shortLead":"Ha filmben látnánk, hihetetlen túlzásnak tűnne…","id":"20180920_Ilyet_meg_nem_latott_megforditotta_a_hurrikan_a_vizesest__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d89ffc86-b2ee-4c78-b3c5-bfabb5e26e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd0658-7e3c-4352-9d19-2a586d137aa1","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Ilyet_meg_nem_latott_megforditotta_a_hurrikan_a_vizesest__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:14","title":"Ilyet még nem látott: megfordította a hurrikán a vízesést - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli Jad Vasem intézet szerint a jövőre megnyíló budapesti Sorsok Háza eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó intézkedések egy részét. A Sorsok Háza és a holokauszt emlékezetével foglalkozó intézet közötti vita már évek óta tart.\r

","shortLead":"Az izraeli Jad Vasem intézet szerint a jövőre megnyíló budapesti Sorsok Háza eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó...","id":"20180921_A_Jad_Vasem_intezet_tortenelemhamisitassal_vadolja_a_Sorsok_hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d160b58-0887-4eb4-9ee0-a29905dce03d","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_A_Jad_Vasem_intezet_tortenelemhamisitassal_vadolja_a_Sorsok_hazat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:08","title":"A Jad Vasem intézet történelemhamisítással vádolja a Sorsok házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Katla utoljára 1918-ban tört ki, pedig általában 40-80 évente szokott.","shortLead":"A Katla utoljára 1918-ban tört ki, pedig általában 40-80 évente szokott.","id":"20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac0f2cb-6bcc-497a-9155-9765f830e7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5915f82-8607-402c-91ce-11bb32fbab4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_kitorni_keszul_a_katla_es_meg_ket_masik_izlandi_vulkan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 18:03","title":"Kitörni készül a Katla, és még két másik izlandi vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet közleménye szerint a kórház ezért nem tudott megállapodni velük a folytatásról. ","shortLead":"A szervezet közleménye szerint a kórház ezért nem tudott megállapodni velük a folytatásról. ","id":"20180921_ajka_orvosok_noverek_felmondas_aeek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb1e5a-5463-4e77-8d75-fa58c75d9e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0322a618-6911-49fb-8977-18a3178808f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_ajka_orvosok_noverek_felmondas_aeek","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:08","title":"Az állami ellátó szerint túl nagy pénzt kértek az ajkai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f390ef2-7a8d-4517-8568-0a7cd803dc0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megküldte első fotóit a NASA új exobolygóvadász űrszondája, amelyet eddig ismeretlen világok felkutatása miatt indított útnak az amerikai űrhivatal.","shortLead":"Megküldte első fotóit a NASA új exobolygóvadász űrszondája, amelyet eddig ismeretlen világok felkutatása miatt indított...","id":"20180919_nasa_tess_urszonda_exobolygo_elon_musk_spacex_falcon_9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f390ef2-7a8d-4517-8568-0a7cd803dc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635c4ead-af5f-4553-b268-e311ba5a2e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_nasa_tess_urszonda_exobolygo_elon_musk_spacex_falcon_9","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:03","title":"Megjöttek az elsők képek a NASA szondájától, amely lakható bolygók után kutat a végtelen űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","shortLead":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","id":"20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32551254-ee15-4396-9eed-ecdcf4115de4","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:22","title":"Az Airbnb meghajolt Brüsszel előtt, módosítja a szabályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]