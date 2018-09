Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az V. kerület több parkolójába olyan szenzorokat telepítettek, amelyek egy applikációban folyamatosan mutatják, szabad-e az adott parkolóhely.","shortLead":"Az V. kerület több parkolójába olyan szenzorokat telepítettek, amelyek egy applikációban folyamatosan mutatják...","id":"20180924_uj_szenzoros_parkolasi_rendszert_tesztelnek_budapesten_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c481562e-a6ec-40cc-8da2-d42e5ed72f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ecc82e-e536-4571-9861-8671fb452ac7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_uj_szenzoros_parkolasi_rendszert_tesztelnek_budapesten_vodafone","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:17","title":"Új, okos parkolási rendszert tesztelnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cb869a-d5ba-4049-b553-b778d2d0d469","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180925_A_szinpadon_szenvedett_balesetet_Childish_Gambino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cb869a-d5ba-4049-b553-b778d2d0d469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a7e53b-b5b3-45a3-a14f-7cf6aee3687d","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_A_szinpadon_szenvedett_balesetet_Childish_Gambino","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:11","title":"A színpadon szenvedett balesetet Childish Gambino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol a blokk ellenében visszaadják a Calcium-Sandoz árát, van, ahol azt javasolják, dobjuk ki. ","shortLead":"Van, ahol a blokk ellenében visszaadják a Calcium-Sandoz árát, van, ahol azt javasolják, dobjuk ki. ","id":"20180924_nem_minden_patikaban_veszik_vissza_a_kivont_gyogyszereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71ce3ae-b5ad-475f-8f9b-ecea89f8a53d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_nem_minden_patikaban_veszik_vissza_a_kivont_gyogyszereket","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:11","title":"Nem minden patikában veszik vissza a kivont gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d10dd74-08ba-4c2f-9a45-578480388707","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A júliusi történelmi csúcsot követő az idei mélypontjára, nagyjából egy évvel ezelőtti szintre csökkent a GKI konjunktúraindexe. Az üzleti várakozások is egy évvel ezelőtti szintjükre estek, és jelentősen mérséklődött az ipari és építőipari bizalom.","shortLead":"A júliusi történelmi csúcsot követő az idei mélypontjára, nagyjából egy évvel ezelőtti szintre csökkent a GKI...","id":"20180924_Vege_a_bulinak__maris_itt_az_epitoipari_fordulat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d10dd74-08ba-4c2f-9a45-578480388707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92b764b-5958-4690-8875-e1d274d4d9e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180924_Vege_a_bulinak__maris_itt_az_epitoipari_fordulat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:41","title":"Vége a bulinak – máris itt az építőipari fordulat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e11700f-5351-4eed-b108-66582c1d1801","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igencsak elkapta a nyolcvan kilométeres óránkénti sebességgel fújó oldalszél az Air France birminghami járatát. ","shortLead":"Igencsak elkapta a nyolcvan kilométeres óránkénti sebességgel fújó oldalszél az Air France birminghami járatát. ","id":"20180923_Erdemes_megnezni_hogyan_startolt_at_egy_Air_France_gep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e11700f-5351-4eed-b108-66582c1d1801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b2e4ce-ea9a-475c-bf1e-fdb561799215","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Erdemes_megnezni_hogyan_startolt_at_egy_Air_France_gep","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:05","title":"Érdemes megnézni, hogyan startolt át egy Air France gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","shortLead":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","id":"20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260cd2b-3d86-422c-b50b-8e750c67ac0d","keywords":null,"link":"/kultura/20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:10","title":"50 éve ült együtt a Beatles és Jim Morrison a stúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orbán Viktor migránsellenessége a magyar demokrácia leépítésének elfedésére szolgál, s az Európai Unió értékrendje alapján Magyarországot ki kellene zárni az Európai Unióból - vélte a Le Monde című francia napilapnak adott interjúban Luuk van Middelaar holland politikafilozófus. Szerinte a Sargentini-jelentés megszavazása jelzi: a jobbközép keresi az elhatárolódást a nacionalista és antidemokratikus szélsőségektől.","shortLead":"Orbán Viktor migránsellenessége a magyar demokrácia leépítésének elfedésére szolgál, s az Európai Unió értékrendje...","id":"20180923_Orban_migransellenessege_a_demokracia_leepiteset_fedi_el__veli_a_politikafilozofus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfc7f04-7d5f-496e-b65a-eaa0f16f5037","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Orban_migransellenessege_a_demokracia_leepiteset_fedi_el__veli_a_politikafilozofus","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:26","title":"Orbán migránsellenessége a demokrácia leépítését fedi el – véli a politikafilozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem is lehetne.","shortLead":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem...","id":"20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023167c0-add5-45c3-b208-02039a623b7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:41","title":"A nap fotója: Nem erre számít az ember, ha benéz a Tesla csomagtartójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]