Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c258c82b-a8fe-4154-b97f-dc2e5f974508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden hajnalban kiürítette a rendőrség a Kossuth teret. ","shortLead":"Kedden hajnalban kiürítette a rendőrség a Kossuth teret. ","id":"20180925_Hajnalban_16_embert_vittek_el_a_Kossuth_terrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c258c82b-a8fe-4154-b97f-dc2e5f974508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b63bd9-5734-4fad-bee8-70e2ca966178","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hajnalban_16_embert_vittek_el_a_Kossuth_terrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 07:55","title":"Hajnalban 16 embert vittek el a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka hamarosan száznál is több villanymotoros típust mutat majd be, melyek közül várhatóan az EQS lesz a zászlóshajó modell.","shortLead":"A stuttgarti márka hamarosan száznál is több villanymotoros típust mutat majd be, melyek közül várhatóan az EQS lesz...","id":"20180924_mercedes_eqs_neven_tamad_az_uj_luxus_villanyauto_tesla_model_s_porsche_taycan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7147e156-4fe3-410c-b7c5-a3781d17155c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_mercedes_eqs_neven_tamad_az_uj_luxus_villanyauto_tesla_model_s_porsche_taycan","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:21","title":"Mercedes EQS néven támad az új luxus-villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd38a882-0b00-4c80-957f-5ce471d4ce9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Billy Mongerről már mi is többször írtunk, mert elképesztő példája, hogy nem szabad feladni.","shortLead":"Billy Mongerről már mi is többször írtunk, mert elképesztő példája, hogy nem szabad feladni.","id":"20180923_billy_monger_donnington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd38a882-0b00-4c80-957f-5ce471d4ce9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de4195-30a2-448d-9b4c-1aec527432e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_billy_monger_donnington","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:03","title":"Az első rajthelyről indul ugyanott a srác, ahol egy évvel korábban elvesztette mindkét lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32656773-097f-4ab6-86bd-18b2e2a65951","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A lépéstől megtakarítást és a versenyképesség javulását várják.","shortLead":"A lépéstől megtakarítást és a versenyképesség javulását várják.","id":"20180925_Tobb_ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Siemens_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32656773-097f-4ab6-86bd-18b2e2a65951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a843b6c6-67ce-4190-bacf-2a1b3392ed66","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Tobb_ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Siemens_Nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:48","title":"Több ezer dolgozóját rúgja ki a Siemens Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cb869a-d5ba-4049-b553-b778d2d0d469","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180925_A_szinpadon_szenvedett_balesetet_Childish_Gambino","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65cb869a-d5ba-4049-b553-b778d2d0d469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a7e53b-b5b3-45a3-a14f-7cf6aee3687d","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_A_szinpadon_szenvedett_balesetet_Childish_Gambino","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:11","title":"A színpadon szenvedett balesetet Childish Gambino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az árcsökkenés átmeneti lehet, miután a Brent ára négyéves csúcson volt hétfőn.","shortLead":"Az árcsökkenés átmeneti lehet, miután a Brent ára négyéves csúcson volt hétfőn.","id":"20180925_Szerdatol_olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e89446-841d-4568-bc0c-af6c7f8184e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Szerdatol_olcsobb_lesz_a_benzin_es_a_gazolaj_is","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:33","title":"Szerdától olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9418e-b7f9-42de-9bd2-584c4a69c4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az azóta háttérbe húzódó volt miniszter-lelkész nem ünnepelte az NKA 25. születésnapját a helyszínen, ez tette szóvá a Fidesz kultúrpolitikusa a Facebookon. Update: L. Simon szerint ő nem szólt be senkinek, hanem csak az állami mecenatúra jelenlegi rendszerének átalakítását szorgalmazta. \r

\r

","shortLead":"Az azóta háttérbe húzódó volt miniszter-lelkész nem ünnepelte az NKA 25. születésnapját a helyszínen, ez tette szóvá...","id":"20180924_Beszolt_L_Simon_Laszlo_Balog_Zoltannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c9418e-b7f9-42de-9bd2-584c4a69c4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73456cfb-4913-432a-932d-c0856707f2e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Beszolt_L_Simon_Laszlo_Balog_Zoltannak","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:29","title":"L. Simon László beszólt Balog Zoltánnak, de ezt ő másképp magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Barterblokkot hoz létre az Európai Unió Iránnal annak érdekében, hogy a várható amerikai szankciók ne sújtsák azokat a cégeket, melyek továbbra is üzleti kapcsolatban maradnak Teheránnal.","shortLead":"Barterblokkot hoz létre az Európai Unió Iránnal annak érdekében, hogy a várható amerikai szankciók ne sújtsák azokat...","id":"20180925_Elfeledett_kommunista_kulkereskedelmi_trukkel_verne_at_Brusszel_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce557b0-7fc4-421a-b292-d4c0ccfa7424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Elfeledett_kommunista_kulkereskedelmi_trukkel_verne_at_Brusszel_Trumpot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:45","title":"Elfeledett kommunista trükkel verné át Brüsszel Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]