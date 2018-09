Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ea4b0cc-c20a-49b5-8904-762a6bf3b1da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már sorozatgyártásban lévő e-tron első példányait még az év vége előtt átvehetik a vásárlók.","shortLead":"A már sorozatgyártásban lévő e-tron első példányait még az év vége előtt átvehetik a vásárlók.","id":"20180927_komoly_az_erdeklodes_az_elso_tisztan_elektromos_audi_etron_irant_villanyauto_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ea4b0cc-c20a-49b5-8904-762a6bf3b1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92af8ed-3ea2-46b1-a45d-db90150b0d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_komoly_az_erdeklodes_az_elso_tisztan_elektromos_audi_etron_irant_villanyauto_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:21","title":"Komoly az érdeklődés az első tisztán elektromos Audi iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32300873-1457-472c-a2c8-e95d134666b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemondott csütörtökön az ABC ausztrál közszolgálati műsorszolgáltató vezérigazgatója, Justin Milne, mert felmerült a gyanú, hogy kormányzati nyomásra akarta eltávolítani a szervezet két befolyásos újságíróját.","shortLead":"Lemondott csütörtökön az ABC ausztrál közszolgálati műsorszolgáltató vezérigazgatója, Justin Milne, mert felmerült...","id":"20180927_politika_befolyasolas_elbocsatas_kozszolgalati_csatorna_abc_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32300873-1457-472c-a2c8-e95d134666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29964379-1b70-4967-a16d-2023b6b5cccb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_politika_befolyasolas_elbocsatas_kozszolgalati_csatorna_abc_ausztralia","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:34","title":"Befolyásolni próbálta a politika, lemondani kényszerült a közszolgálati média vezetője – Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e76ca9-2942-45fa-86ce-340e5c94ade9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.","shortLead":"A nők esetében fokozatosan 55-ről 60, férfiaknál 60-ról 65 évre nő a nyugdíjkorhatár.","id":"20180927_Hiaba_a_sok_tuntetes_az_orosz_parlament_csak_megszavazta_a_nyugdijkorhatar_emeleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e76ca9-2942-45fa-86ce-340e5c94ade9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da96901d-7d19-4f60-a132-381c1cc7deeb","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Hiaba_a_sok_tuntetes_az_orosz_parlament_csak_megszavazta_a_nyugdijkorhatar_emeleset","timestamp":"2018. szeptember. 27. 16:17","title":"Hiába a sok tüntetés, az orosz parlament csak megszavazta a nyugdíjkorhatár emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legfelsőbb bíróság egyhangúlag fogadta el az erről szóló határozatot.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság egyhangúlag fogadta el az erről szóló határozatot.","id":"20180927_a_hazassagtores_nem_buncselekmeny_tobbe_indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1526844-dc5c-4e3c-ace2-b88a34d63417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eba562b-9d8a-4051-84de-341c5307b0ee","keywords":null,"link":"/elet/20180927_a_hazassagtores_nem_buncselekmeny_tobbe_indiaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:04","title":"A házasságtörés nem bűncselekmény többé Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eskü alatt tett nyilatkozatokat mutat be a szenátusnak a Kavanaugh-t szexuális zaklatással vádló egyik nő.","shortLead":"Eskü alatt tett nyilatkozatokat mutat be a szenátusnak a Kavanaugh-t szexuális zaklatással vádló egyik nő.","id":"20180926_Kavanaugh_megbant_par_gimis_huzast_de_mar_egy_harmadik_no_is_ellene_vall","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f48896-09f9-4816-82e4-2bb550c86cb4","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Kavanaugh_megbant_par_gimis_huzast_de_mar_egy_harmadik_no_is_ellene_vall","timestamp":"2018. szeptember. 26. 21:58","title":"Kavanaugh megbánt pár gimis húzást, de már egy harmadik nő is ellene vall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c8612e-839f-4313-b49e-6372452ee5ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180927_A_Csabai_Kolbaszfesztival_a_tiz_legjobb_europai_oszi_program_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c8612e-839f-4313-b49e-6372452ee5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d3f4ec-2333-46f7-81fc-ab582c64ec7b","keywords":null,"link":"/elet/20180927_A_Csabai_Kolbaszfesztival_a_tiz_legjobb_europai_oszi_program_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:23","title":"A Csabai Kolbászfesztivál a tíz legjobb európai őszi program között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de61689-0c1d-483c-9837-a04795d0ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás központja a volt nemzeti fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városa, Kisvárda.","shortLead":"A beruházás központja a volt nemzeti fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városa, Kisvárda.","id":"20180926_Ujabb_allami_szazmilliok_mennek_koser_zoldsegek_termesztesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de61689-0c1d-483c-9837-a04795d0ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff29d58-68bf-44f5-afb0-4a83bc376328","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Ujabb_allami_szazmilliok_mennek_koser_zoldsegek_termesztesere","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:35","title":"Újabb állami százmilliók mennek kóser zöldségek termesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha önálló ágként tekintjük, akkor már van annyira népszerű, mint a kosárlabda vagy az amerikai foci. Pénzből és profitból sincs hiány benne.","shortLead":"A versenyszerű videojátékozás napjainkban még egy nagyságrenddel kevesebb követővel rendelkezik, mint a labdarúgás. Ha...","id":"20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd26b02-cebf-4a79-a610-8dbd5c0eb8bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_videojatek_e_sport_elektronikus_sport_versenyszeru_videojatekozas_magyarorszagon_e_sport_bar_fifa_bajnoksag","timestamp":"2018. szeptember. 26. 17:00","title":"Így kaphat értelmet a stadionépítés? Annyi pénz van az e-sportban, hogy lassan megszámolni is nehéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]