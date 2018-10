Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy macedón lap szerint új edzője lesz Dejan Manaszkovnak, a csapat macedón játékosának.","shortLead":"Egy macedón lap szerint új edzője lesz Dejan Manaszkovnak, a csapat macedón játékosának.","id":"20181001_lapertesules_kirugta_ljubomir_vranjest_a_veszprem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904080e3-c58b-4cd6-a1ea-6c9349b88ef0","keywords":null,"link":"/sport/20181001_lapertesules_kirugta_ljubomir_vranjest_a_veszprem","timestamp":"2018. október. 01. 13:19","title":"Lapértesülés: kirúgta Ljubomir Vranjest a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zoran Zaev macedón szociáldemokrata kormányfő az európai Macedónia sikerének nevezte a görög-macedón névvitát lezárását lehetővé tévő vasárnapi népszavazás eredményét. Csak az a baj, hogy a számok nem őt igazolják.","shortLead":"Zoran Zaev macedón szociáldemokrata kormányfő az európai Macedónia sikerének nevezte a görög-macedón névvitát lezárását...","id":"20180930_A_macedon_kormanyfo_ugy_csinal_mintha_gyozott_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7975c9-582b-4bf3-b89d-6775303f7bca","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_macedon_kormanyfo_ugy_csinal_mintha_gyozott_volna","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:33","title":"A macedón kormányfő úgy csinál, mintha győzött volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is használható lehet. ","shortLead":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más...","id":"20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda4583-6e48-46f0-905e-744f39f23df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","timestamp":"2018. október. 01. 15:45","title":"Megszülettek a világ első lombikoroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10ff4e-a86d-4f55-b1f0-025c960df3b0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne akarjunk megszabadulni a szorongásainktól, inkább tanuljunk meg használni őket, mert ez az egészséges „működésmód” – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendégei. Faludi Viktória és Szondy Máté pszichológusok egyebek mellett arról beszélgettek, mi tesz minket igazán boldoggá, és hogyan tudjuk eldönteni, mire vágyunk valójában.","shortLead":"Ne akarjunk megszabadulni a szorongásainktól, inkább tanuljunk meg használni őket, mert ez az egészséges „működésmód” –...","id":"20180930_Ennyi_minden_akadalyozza_hogy_megismerjuk_a_sajat_vagyainkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c10ff4e-a86d-4f55-b1f0-025c960df3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c316d0-6688-4b13-a798-921148184935","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180930_Ennyi_minden_akadalyozza_hogy_megismerjuk_a_sajat_vagyainkat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:15","title":"Ennyi minden akadályozza, hogy megismerjük a saját vágyainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","shortLead":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","id":"20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c2f0b-b46f-43d9-bb52-eda900089782","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","timestamp":"2018. október. 01. 11:32","title":"Törvény kötelezi a kaliforniai cégeket, hogy nőknek is szorítsanak helyet az igazgatótanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első írása meg is jelent a lapban. ","shortLead":"Első írása meg is jelent a lapban. ","id":"20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d70f8c34-2c94-44e6-85b8-ee2189321274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45d7167-1f92-49f6-afff-89111519b3a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_A_Nepszavaban_folytatja_rovatat_Bolgar_Gyorgy","timestamp":"2018. október. 01. 09:39","title":"A Népszavában folytatja rovatát Bolgár György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f33c8c3-8eac-45cc-9f51-e000bfe00c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napja még csak rajzokon láthattuk azt a vadonatúj plugin hibrid és egyben sportos Skodát, mely most kézzelfogható módon is bemutatkozott Párizsban. ","shortLead":"Néhány napja még csak rajzokon láthattuk azt a vadonatúj plugin hibrid és egyben sportos Skodát, mely most...","id":"20181002_skoda_vision_rs_parizsi_autoszalon_cseh_plugin_hibrid_zold_rendszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f33c8c3-8eac-45cc-9f51-e000bfe00c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9526b5-4ad7-451e-bc19-84ff9d8a31e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_skoda_vision_rs_parizsi_autoszalon_cseh_plugin_hibrid_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 02. 09:21","title":"Talán még sohasem volt olyan izgalmas és annyira cseh Skoda, mint az új Vision RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","shortLead":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","id":"20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb94605-987b-436a-b552-b3efeb52fcb4","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","timestamp":"2018. október. 02. 09:58","title":"Csányinak nem tetszik, hogy senkit sem büntettek meg a Puskás–Vidi-meccsen történt balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]