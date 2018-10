Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29ffb698-372e-4449-99b4-5296b9568372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután megverte Conor McGregort, Habib Nurmagomedov kipattant az oktagonból, és kiosztott néhány pofont ellenfele segítőinek. ","shortLead":"Miután megverte Conor McGregort, Habib Nurmagomedov kipattant az oktagonból, és kiosztott néhány pofont ellenfele...","id":"20181007_botrany_a_ketrecharc_galan_nezoteren_folytatta_a_bunyot_a_gyoztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29ffb698-372e-4449-99b4-5296b9568372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5460d1-4257-4a36-90ed-f72446c1a4d3","keywords":null,"link":"/sport/20181007_botrany_a_ketrecharc_galan_nezoteren_folytatta_a_bunyot_a_gyoztes","timestamp":"2018. október. 07. 18:43","title":"Botrány a ketrecharc-gálán: nézőtéren folytatta a bunyót a győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e254e4-5ae9-4ac3-a5dd-cc118f886bd9","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"Utálta a gyerekszínházakat, mégis gyerek-, majd csecsemőszínház-specialista lett. Szerző és zenésztársa volt Cseh Tamásnak, 50 felett pedig visszaült az iskolapadba drámapedagógiát tanulni. HVG-portré Novák Jánosról.","shortLead":"Utálta a gyerekszínházakat, mégis gyerek-, majd csecsemőszínház-specialista lett. Szerző és zenésztársa volt Cseh...","id":"201833_novak_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e254e4-5ae9-4ac3-a5dd-cc118f886bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b94c6f-2602-4f5c-93a9-574a47641946","keywords":null,"link":"/kultura/201833_novak_janos","timestamp":"2018. október. 06. 18:30","title":"Novák János: Minden reggel megerősíti a hitünket, hogy nem kukorékolunk hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=302662ac-4207-49ec-9748-8501d7cfd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef5ae-70e6-476f-82f9-6fb61de070c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_6_Moga_Piroska","timestamp":"2018. október. 07. 12:30","title":"Móga Piroska: Tényleg egyszer élünk, és ez már az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90378d1e-9aa1-46f8-9c94-3d13faccea37","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Hogyan kerülhető el a hosszas forgolódás, milyen trükkökkel aludhatunk el gyorsabban? ","shortLead":"Hogyan kerülhető el a hosszas forgolódás, milyen trükkökkel aludhatunk el gyorsabban? ","id":"sedacurforte_20180910_81_tipp_hogy_gyorsabban_alomba_szenderuljon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90378d1e-9aa1-46f8-9c94-3d13faccea37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a117fd-a349-42fb-aa1e-e1dd7afd548e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180910_81_tipp_hogy_gyorsabban_alomba_szenderuljon","timestamp":"2018. október. 08. 07:15","title":"8+1 tipp, hogy gyorsabban álomba szenderüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több orvos is részt vett a hétvégi Spar Maratonon, egyikük, egy gyermekgyógyász szakorvosjelölt a táv negyedénél életet mentett, majd szintidőn belül lefutotta a távot.","shortLead":"Több orvos is részt vett a hétvégi Spar Maratonon, egyikük, egy gyermekgyógyász szakorvosjelölt a táv negyedénél életet...","id":"20181008_Eletet_mentett_majd_lefutotta_a_maratont_egy_orvosjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30486ff-f806-45ad-ba33-a9d3f43ca91e","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Eletet_mentett_majd_lefutotta_a_maratont_egy_orvosjelolt","timestamp":"2018. október. 08. 08:55","title":"Életet mentett, majd lefutotta a maratont egy orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két amerikai közgazdász, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat – jelentette be hétfőn a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.","shortLead":"Két amerikai közgazdász, William D. Nordhaus és Paul M. Romer kapta meg az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat –...","id":"20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ca0c3b-ce19-4a12-aa47-fe5010414f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a858de5-274b-4642-86dd-54912d991e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Ket_amerikai_kapta_a_kozgazdasagi_Nobelemlekdijat","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Két amerikai kapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfd60d7-a1b7-440c-9cc2-2c126db7af0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Demonstrálni jöttünk, de ünneplés lett belőle, írta az I bike Budapest Facebookján.","shortLead":"Demonstrálni jöttünk, de ünneplés lett belőle, írta az I bike Budapest Facebookján.","id":"20181008_Mar_el_is_tuntettek_a_melygarazs_melle_a_keskeny_jardara_felfestett_parkolohelyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddfd60d7-a1b7-440c-9cc2-2c126db7af0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed4c19b-2c0b-4aca-b08d-e32d6ac4b05e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_Mar_el_is_tuntettek_a_melygarazs_melle_a_keskeny_jardara_felfestett_parkolohelyeket","timestamp":"2018. október. 08. 12:51","title":"Már el is tüntették a mélygarázs mellé, a keskeny járdára felfestett parkolóhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]