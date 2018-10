Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c49b4ed8-4f2f-497b-af6b-c1ac7b4bc551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfira az állat ketrecében találtak rá, vérző nyakkal.","shortLead":"A férfira az állat ketrecében találtak rá, vérző nyakkal.","id":"20181009_Megolte_gondozojat_egy_japan_allatkert_feher_tigrise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c49b4ed8-4f2f-497b-af6b-c1ac7b4bc551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60f2d18-4fd9-43ec-8e3f-6dab435f6be9","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Megolte_gondozojat_egy_japan_allatkert_feher_tigrise","timestamp":"2018. október. 09. 11:10","title":"Megölte gondozóját egy japán állatkert fehér tigrise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100b1d9a-9172-4133-bf4d-bae789555e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb sürgősségi osztály vezetője mondott fel, mert elege lett, hogy nem kapta meg a kellő támogatást és az alapvető működéshez szükséges forrásokat a minisztériumtól.\r

\r

","shortLead":"Újabb sürgősségi osztály vezetője mondott fel, mert elege lett, hogy nem kapta meg a kellő támogatást és az alapvető...","id":"20181008_Pecsen_is_felalltt_a_surgossegi_osztaly_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=100b1d9a-9172-4133-bf4d-bae789555e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e68bb75-ca3f-4097-89dc-975d4610c64f","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Pecsen_is_felalltt_a_surgossegi_osztaly_vezetoje","timestamp":"2018. október. 08. 11:43","title":"Pécsen is felállt a sürgősségi osztály vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5838ff53-4a29-4dc5-94eb-a1411b77a327","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sokáig találgatták, Tőzsér Dániel miért nem játszott klubja előző két meccsén, ez lehet a megfejtés.","shortLead":"Sokáig találgatták, Tőzsér Dániel miért nem játszott klubja előző két meccsén, ez lehet a megfejtés.","id":"20181009_tozser_daniel_dvsc_foci_csapatkapitany_favagas_kozben_megserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5838ff53-4a29-4dc5-94eb-a1411b77a327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caf677c-c94f-4096-9f1e-94e7044c720b","keywords":null,"link":"/sport/20181009_tozser_daniel_dvsc_foci_csapatkapitany_favagas_kozben_megserult","timestamp":"2018. október. 09. 17:58","title":"Baltával vághatta meg magát a Debrecen csapatkapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7f546e-62ff-4f34-b310-d0971b4d1042","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jutalmazta.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jutalmazta.","id":"20181008_Matolcsy_munkahelye_negyedszer_is_elnyerte_a_csaladbarat_dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd7f546e-62ff-4f34-b310-d0971b4d1042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01be2c0-798e-42eb-a8a4-86d794ba530e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Matolcsy_munkahelye_negyedszer_is_elnyerte_a_csaladbarat_dijat","timestamp":"2018. október. 08. 15:44","title":"Matolcsy munkahelye negyedszer is elnyerte a családbarát díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb9e43f-8f0f-4acb-a2c8-e1ae17255693","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A The Raw Chocolate Company csokoládéba mártott csemegéjében fémdarabot találtak.","shortLead":"A The Raw Chocolate Company csokoládéba mártott csemegéjében fémdarabot találtak.","id":"20181009_Veszelyes_goji_bogyora_figyelmeztet_a_Nebih_ha_megvette_inkabb_ne_egyen_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffb9e43f-8f0f-4acb-a2c8-e1ae17255693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483c78e1-9bb1-46da-9053-52b9ad27c6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Veszelyes_goji_bogyora_figyelmeztet_a_Nebih_ha_megvette_inkabb_ne_egyen_belole","timestamp":"2018. október. 09. 09:45","title":"Veszélyes goji bogyóra figyelmeztet a Nébih, ha megvette, inkább ne egyen belőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464260c5-aa4c-4025-9b65-5d159903eddf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy madridi bíróság felmentette azt a nyugalmazott orvost, aki ellopta az újszülötteket az anyjuktól, és meddő pároknak adta őket.","shortLead":"Egy madridi bíróság felmentette azt a nyugalmazott orvost, aki ellopta az újszülötteket az anyjuktól, és meddő pároknak...","id":"20181008_Elevules_miatt_felmentettek_a_spanyol_gyerektolvaj_orvost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=464260c5-aa4c-4025-9b65-5d159903eddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5a255-96cf-4e25-8944-f5f8e1a7bb0f","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Elevules_miatt_felmentettek_a_spanyol_gyerektolvaj_orvost","timestamp":"2018. október. 08. 14:29","title":"Elévülés miatt felmentették a spanyol gyerektolvaj orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332478d-8350-47b0-a762-88e27a2c9224","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem ez volt az első és az utolsó önkéntes akciójuk.","shortLead":"Nem ez volt az első és az utolsó önkéntes akciójuk.","id":"20181009_Sajat_gyumolcsadagjukat_adtak_az_ormansagi_gyerekeknek_egy_cementgyar_munkasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3332478d-8350-47b0-a762-88e27a2c9224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00be5274-99fb-4984-b6f3-be102dc8d036","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Sajat_gyumolcsadagjukat_adtak_az_ormansagi_gyerekeknek_egy_cementgyar_munkasai","timestamp":"2018. október. 09. 07:10","title":"Saját gyümölcsadagjukat adták az ormánsági gyerekeknek egy cementgyár munkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető beadta felmondását a TV2-nél, és lecseréli menedzserét is.","shortLead":"A Bors úgy tudja, a műsorvezető beadta felmondását a TV2-nél, és lecseréli menedzserét is.","id":"20181010_A_szakitas_utan_munkahelyet_is_valt_Varkonyi_Andrea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab43775-27e3-4df0-8ff3-26097b1219d7","keywords":null,"link":"/elet/20181010_A_szakitas_utan_munkahelyet_is_valt_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2018. október. 10. 08:15","title":"A szakítás után munkahelyet is vált Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]