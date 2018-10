Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"969cdb70-39c9-422d-8e23-6ff5399656b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány évtizeden belül az embereknek több mint a fele lesz rövidlátó, így a szemüvegesek száma is nagy valószínűséggel növekedni fog. Nekik pedig rengeteg kérdésük lesz az új szemüvegükről. Megkerestük nekik a válaszokat. ","shortLead":"Néhány évtizeden belül az embereknek több mint a fele lesz rövidlátó, így a szemüvegesek száma is nagy valószínűséggel...","id":"20181012_Segitseg_szemuveges_lettem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=969cdb70-39c9-422d-8e23-6ff5399656b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb41410a-9dd1-4745-9a4d-a91d0483562e","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Segitseg_szemuveges_lettem","timestamp":"2018. október. 12. 11:22","title":"Segítség, szemüveges lettem! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","shortLead":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","id":"20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bc86fa-10df-4629-9dbd-08f4ebb171d4","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","timestamp":"2018. október. 11. 21:32","title":"Közösen nyomoznak az eltűnt újságíró után a török és szaúdi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár egyengeti a Hungary Helps program sorsát. A menekültbefogadás alternatívájaként kiötlött, globális humanitárius akciótervként eladott program mára úgyis kereszténysegítéssé redukálódott, annak ellenére, hogy az Európába menekülők nagy része továbbra is muszlim. ","shortLead":"Már hivatalosan sem a tavaly nyáron kinevezett Heltai Péter utazó nagykövet, hanem az üldözött keresztények...","id":"20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b174c09c-3771-4b6b-a0ab-22659859a9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3dd54e-39f3-4d19-ae4a-833894ec44a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kitettek_a_Hungary_Helps_utazo_nagykovetenek_szuret","timestamp":"2018. október. 12. 10:11","title":"Kitette a kormány a Hungary Helps utazó nagykövetének szűrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bd84ff-01e1-47e8-af0e-21c85b03b621","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181012_Hivatalos_ez_a_legjobb_2017es_magyar_klip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68bd84ff-01e1-47e8-af0e-21c85b03b621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dd4a38-f434-4f59-8f39-a7b5a6edbdfe","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Hivatalos_ez_a_legjobb_2017es_magyar_klip","timestamp":"2018. október. 12. 17:17","title":"Hivatalos: ez a legjobb 2017-es magyar klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4652e2c0-09da-45b0-ab99-0ca9fc31df3c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Harminchárom éve zajlik fotográfus oktatás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, most a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központtal közösen olyan fotókiállítást rendeztek, amely visszatekint erre az időszakra. A kiállítás több generáció képi nyelvének többrétegűségére és változásaira fókuszál. A kiállított fényképek közül huszonnégyet válogattunk ki Nagyítás-galériánkba. ","shortLead":"Harminchárom éve zajlik fotográfus oktatás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, most a Robert Capa Kortárs Fotográfiai...","id":"20181011_mome_robert_capa_fotokiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4652e2c0-09da-45b0-ab99-0ca9fc31df3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d34297a-c799-4214-9eb7-263e01496b00","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181011_mome_robert_capa_fotokiallitas","timestamp":"2018. október. 11. 14:21","title":"Láss, ne csak nézz! - Nagyítás-galéria a MOME 33 kiállításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A kulturális intézetek igazgatói zavarban vannak. Ha tudnák, mit akar Kásler Miklós az ő területükön, tudnának alkalmazkodni, vagy magyaros vircsafttal akadályozni céljait. Így azonban csak várnak, hátha kiderül valami a humántárca vezetésétől. Egy biztos: az államtitkár nem nyújt segítséget senkinek. Ilyen súlytalan ember nem volt az elmúlt 8 évben a kulturális ügyek élén.","shortLead":"A kulturális intézetek igazgatói zavarban vannak. Ha tudnák, mit akar Kásler Miklós az ő területükön, tudnának...","id":"20181013_Kasler_Miklos_Fekete_Peter_kulturalis_kormanyzat_Emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f044f5-bab1-48d1-bfc3-20418221e4b2","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Kasler_Miklos_Fekete_Peter_kulturalis_kormanyzat_Emmi","timestamp":"2018. október. 13. 06:30","title":"Kásler Miklós tétlenségét látva megjelentek a hiénák a kultúra körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84479a18-6dfd-4189-9bcd-5505bb1b80e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megalakult a Fidesz bevándorlásellenes kabinetje, első lépésben nekimennek a Migration Aidnek.","shortLead":"Megalakult a Fidesz bevándorlásellenes kabinetje, első lépésben nekimennek a Migration Aidnek.","id":"20181011_Az_ugyeszsegen_tamadjak_meg_Nemeth_Szilardek_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84479a18-6dfd-4189-9bcd-5505bb1b80e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328a09e2-1efe-4e0c-8848-ed94a41c9bd8","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Az_ugyeszsegen_tamadjak_meg_Nemeth_Szilardek_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","timestamp":"2018. október. 11. 17:10","title":"Az ügyészségen támadják meg Németh Szilárdék a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 728 állásos kocsiparkoló 446,1 millió, a 13 állásos buszparkoló pedig nettó 310,3 millió forintból készülhet el.\r

","shortLead":"A 728 állásos kocsiparkoló 446,1 millió, a 13 állásos buszparkoló pedig nettó 310,3 millió forintból készülhet el.\r

","id":"20181013_A_Puskasenal_is_nagyobb_parkolo_dukal_a_kisvardai_stadionnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d77828-3f1c-47ee-955d-4fcd53be9398","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_A_Puskasenal_is_nagyobb_parkolo_dukal_a_kisvardai_stadionnak","timestamp":"2018. október. 13. 09:46","title":"A Puskásénál is nagyobb parkoló dukál a kisvárdai stadionnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]