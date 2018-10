Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfc22ce2-23d9-4a80-b6d6-aef948264f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rombolás és pusztítás maradt a Michael hurrikán nyomában Floridában, a rendkívüli időjárás hét halálos áldozatot követelt.","shortLead":"Rombolás és pusztítás maradt a Michael hurrikán nyomában Floridában, a rendkívüli időjárás hét halálos áldozatot...","id":"20181012_michael_hurrikan_vihar_florida_pusztitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc22ce2-23d9-4a80-b6d6-aef948264f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f3d19f-98b8-4550-b5b4-9b47c503bb81","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_michael_hurrikan_vihar_florida_pusztitas","timestamp":"2018. október. 12. 12:35","title":"Apokaliptikus pusztítást végzett Michael – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Márki-Zay Péternek mintha kifogytak volna a kijátszható kártyái, a fideszes közgyűlés minden javaslatát blokkolja. Videó a pénteki ülésről.","shortLead":"Márki-Zay Péternek mintha kifogytak volna a kijátszható kártyái, a fideszes közgyűlés minden javaslatát blokkolja...","id":"20181012_hodmezovasarhely_szorosra_huzta_a_hurkot_marki_zay_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2238f745-c303-42d1-b0a6-87cbcc77ff20","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_hodmezovasarhely_szorosra_huzta_a_hurkot_marki_zay_peter","timestamp":"2018. október. 12. 15:34","title":"Hódmezővásárhely szorosra húzta a hurkot a saját nyaka körül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 20 éves férfi részleges beismerést tett Németországban.","shortLead":"A 20 éves férfi részleges beismerést tett Németországban.","id":"20181012_Kiadjak_Bulgarianak_az_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9604b7d7-6d32-49c6-be68-97c56d900593","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_Kiadjak_Bulgarianak_az_ujsagirogyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2018. október. 12. 10:58","title":"Kiadják Bulgáriának az újságíró-gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ed37f-7d23-42f6-9f18-82e00be737f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy azért, mert Toroczkai korábban feljelentést tett bennfentes kereskedelem bűncselekménye miatt az OTP ellen is.","shortLead":"Lehet, hogy azért, mert Toroczkai korábban feljelentést tett bennfentes kereskedelem bűncselekménye miatt az OTP ellen...","id":"20181012_Nem_nyithatott_szamlat_az_OTPnel_a_Jobbikbol_kivalt_Mi_Hazank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=723ed37f-7d23-42f6-9f18-82e00be737f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2671df45-a561-4ebc-b0cf-3e4008b31175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Nem_nyithatott_szamlat_az_OTPnel_a_Jobbikbol_kivalt_Mi_Hazank","timestamp":"2018. október. 12. 08:49","title":"Nem nyithatott számlát az OTP-nél a Jobbikból kivált Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keményen üzent a kötvénysvindli miatt, ő is észrevette az ezekkel spekulálókat.","shortLead":"Keményen üzent a kötvénysvindli miatt, ő is észrevette az ezekkel spekulálókat.","id":"20181012_Orban_Torokorszag_a_baratunk_az_ENSZ_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc73887-a517-4b37-a420-49ed75100f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df930fbd-4c22-4925-a532-81bdd1d88c1f","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Orban_Torokorszag_a_baratunk_az_ENSZ_nem","timestamp":"2018. október. 12. 08:22","title":"Orbán: Törökország a barátunk, az ENSZ nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr és utasa az egyik brit autópályán vesztette életét kedden éjjel.","shortLead":"A sofőr és utasa az egyik brit autópályán vesztette életét kedden éjjel.","id":"20181011_facebook_live_kozvetites_roman_sofor_halalos_baleset_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8be1a8-3766-497a-b1dd-04435f5c8e25","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_facebook_live_kozvetites_roman_sofor_halalos_baleset_autopalya","timestamp":"2018. október. 11. 13:30","title":"A Facebookon közvetítette halálos autóbalesetét két romániai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2391ce75-4b35-416b-ace9-b1d202f6f749","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júliusban letárgyalta és aláírta a kormány, hamarosan pedig a parlament is kihirdetheti egy amerikai szövetségi állam egyetemének és egy magyar egyetemnek a megállapodását. Nem, nem York Államról, és nem a CEU-ról van szó, amely több mint egy éve vár a miniszterelnöki jóváhagyásra. Indiana a szerencsés. ","shortLead":"Júliusban letárgyalta és aláírta a kormány, hamarosan pedig a parlament is kihirdetheti egy amerikai szövetségi állam...","id":"20181012_Ujabb_amerikai_egyetemmel_kotott_megallapodassal_mutat_fricskat_a_kormany_a_CEUnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2391ce75-4b35-416b-ace9-b1d202f6f749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5295ec9-eeb6-4e95-bc31-747df6f95b4b","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Ujabb_amerikai_egyetemmel_kotott_megallapodassal_mutat_fricskat_a_kormany_a_CEUnak","timestamp":"2018. október. 12. 17:05","title":"Újabb amerikai egyetemmel kötött megállapodással mutat fricskát a kormány a CEU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4544ccf2-b23f-4096-8536-b61bb5264e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat már 2016-ban megígért egy új intézményt, ami végül nem épült fel, de a meglévő óvodát hamarosan elkezdik lebontani.","shortLead":"Az önkormányzat már 2016-ban megígért egy új intézményt, ami végül nem épült fel, de a meglévő óvodát hamarosan...","id":"20181011_Bejelentettek_az_uj_egri_ovoda_megepiteset_aminek_nyaron_kellett_volna_elkeszulnie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4544ccf2-b23f-4096-8536-b61bb5264e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f39c8e4-044d-4068-a956-012ae5a76aab","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Bejelentettek_az_uj_egri_ovoda_megepiteset_aminek_nyaron_kellett_volna_elkeszulnie","timestamp":"2018. október. 11. 21:10","title":"Bejelentették az új egri óvoda megépítését, aminek nyáron kellett volna elkészülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]