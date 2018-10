A Pécsi Stop még májsuban kereste fel a Pécsi Országos Színházi Találkozót szervező POSZF Nonprofit Kft.t-t azzal, hogy érdeklődjön, miért van szerződése olyan céggel, az Aktorral, melynek tulajdonosai között a POSZF vezetői is szerepelnek.

Az Aktor Produkció Nonprofit Közhasznú Kft.-t 2017 áprilisában alapították, fő tevékenységi köre az előadó-művészet. A cég ügyvezetője Szűcs Gábor "Medve", aki a POSZT fesztiváligazgatója is egyben. Rajta kívül a POSZF-ot ügyvezető igazgatóként irányító, a Zsolnay Örökségkezelő Nkft.-nél gazdasági vezetői pozícióban ülő Magyar Attila és az országos színházi találkozó egyik tulajdonos szervezetének, a Magyar Teátrumi Társaságnak a titkára, Szabó László is megtalálható a tulajdonosok közt. A negyedik tulajdonos egy bizonyos Kővári Andrásné, akinek egy másik cégében Kővári Zsuzsanna az ügyvezető, és a POSZF produkciós igazgatóját is ugyanígy hívják.

A pécsi önkormányzat egyébként tavaly a csődközeli helyzete miatt a POSZF-ban lévő minősített többségét átadta a 100 százalékos önkormányzati tulajdonú Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-nek. Emiatt viszont a zárszámadások idén már nem voltak nyilvánosan elérhetőek május 31. előtt.

Nyáron a lap csak egy semmitmondó választ kapott, így még aznap közérdekű adatigénylést nyújtottak be a POSZF felé, amelyben kikérték az összes, 2017. január 1. és 2018. 05. 31. közt keletkezett szerződést. Bár az ilyen igénylésre a megkeresettnek a hatályos törvények szerint 15 napja van válaszolni, ezt még egyszer 15 nappal meg lehet hosszabbítani, a POSZF nem reagált. A lap végül a Transparencyhez fordult, tőlük a POSZF 330 ezer forintot kért volna az anyagokért.

Miután a Transparency szűkítette a kört – csak az Aktor és a POSZF között létrejött szerződéseket kérték ki – végül megkapták azokat. A szerződés szerint a POSZF és az Aktor között azért jött létre együttműködés 2017. június 20-án (vagyis már a tavalyi országos színházi találkozó után 3 nappal), mert a POSZF ugyan előadó-művészeti szervezetek versenyeztetését végzi, de nincs regisztrálva előadó-művészeti szervezetként (bár a tevékenységi köreiben ez is szerepel).

A szerződés szerint az Aktort azért vonták be, mert ez a cég jogosult a jegyárbevételek utáni tao-pénzek lehívására, és így növelhető a színházi találkozó szakmai programjaira fordítható forrásösszeg. A lap szerint, bár az Aktor belépését a tao-törvény felől nézve még el is lehetne fogadni, addig a szervezés megosztása már érthetetlen, hiszen a POSZF lefedi szinte az összes olyan tevékenységi kört, amit az Aktor regisztráltatott magának. A színházi tao-pénzek körül egyébként több furcsaság is tapasztalható, erről a hvg.hu is írt itt, itt és itt.

A megismert szerződések szerint a POSZF és a különféle színházak és társulatok között már létező kontraktusokba utólag léptették be az Aktort, mint harmadik szereplőt, és a POSZF bruttó 32 581 890 forint (nettó: 25 655 034 forint) jegybevételt engedett át az Aktornak, emellett további 12,55 millió forint értékben kötött vele szerződéseket. Idén az Aktor nettó 47 530 000 forintot (ha kivonjuk belőle a produkcióvásárlásra fordítandó 14 millió forintot, akkor 33 530 000 forintot) söpört be a POSZF-tól, az átengedett nettó jegyárbevétellel együtt ez 79 809 536 forint (ha levonjuk a 14 millió forintos produkcióvásárlási kikötést, akkor 65 809 536 forint). Az idei találkozóra a POSZF az államtól 70, a pécsi önkormányzattól 40 millió, taóból 20 millió forintot kapott.

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője a Pécsi Stopnak úgy fogalmazott, erősen aggályos az, hogy a közpénzből működő POSZF a bevételei egy részét a saját vezetői érdekeltségébe tartozó cégnek adja át. „A korrupcióellenes civil szervezet azt fontolgatja, hogy hivatalosan is kezdeményezi Páva Zsolt polgármester intézkedését” – tette hozzá a szervezet jogi vezetője.

A POSZF október 9-én kiadott közleményében arról számol be, hogy a találkozó tulajdonosai (a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. többségi tulajdonos, valamint a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság) újabb három évre, 2021. december végéig szavaztak bizalmat a POSZF vezetőinek.