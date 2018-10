Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Walmart vezetése azzal magyarázkodott: rontja a munka hatékonyságát, ha ülhetnek a pénztárosok munka közben. Most mégis egyezségre jutottak, mielőtt a bíróság ítélt volna meg kártérítést.","shortLead":"A Walmart vezetése azzal magyarázkodott: rontja a munka hatékonyságát, ha ülhetnek a pénztárosok munka közben. Most...","id":"20181013_Nem_engedte_leulni_a_Walmart_a_penztarosait_18_milliard_forintot_fizet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce8f42e-f2f5-46b5-b8cc-56d22b18f9ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Nem_engedte_leulni_a_Walmart_a_penztarosait_18_milliard_forintot_fizet","timestamp":"2018. október. 13. 12:38","title":"Nem engedte leülni a Walmart a pénztárosait, 18 milliárd forintot fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rijádnak nincs köze a Törökországban eltűnt Dzsamál Hasogdzsi feltételezett meggyilkolásához – jelentette ki a szaúdi belügyminiszter.","shortLead":"Rijádnak nincs köze a Törökországban eltűnt Dzsamál Hasogdzsi feltételezett meggyilkolásához – jelentette ki a szaúdi...","id":"20181013_rijad_szaud_arabia_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62e71b1-64da-4873-8994-bd9b3aad4c96","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_rijad_szaud_arabia_dzsamal_hasogdzsi_ujsagiro_gyilkossag","timestamp":"2018. október. 13. 08:06","title":"Okosórájával rögzíthette a szaúdi újságíró, ahogy megkínozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hacsak nem szavatolja, hogy megváltozik.","shortLead":"Hacsak nem szavatolja, hogy megváltozik.","id":"20181012_Juncker_Orbannak_nincs_helye_az_Europai_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78eba6b6-c6f2-48b4-a4f5-75f02b5e52fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e39513-492b-42f0-ac99-05c40cbe4bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Juncker_Orbannak_nincs_helye_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Juncker: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","shortLead":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","id":"20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f4ec77-c31b-4ecd-8b97-373f258568c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 13. 10:59","title":"Tízmillió forintnyi füvet cipelt éppen a drogdíler, amikor igazoltatták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88f97f8-14c9-4af7-a78b-93a80a139ef8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyatáptól a fűszereken át a vécépapírig mindent a magukkal hozott dobozokba tesznek a londoni üzlet vásárlói.\r

","shortLead":"Kutyatáptól a fűszereken át a vécépapírig mindent a magukkal hozott dobozokba tesznek a londoni üzlet vásárlói.\r

","id":"20181013_Ebben_a_boltban_semminek_nincs_csomagolasa__ilyen_vilag_elso_a_refill_boltja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88f97f8-14c9-4af7-a78b-93a80a139ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68ffc5-2b01-4fde-b653-43a10df4732f","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Ebben_a_boltban_semminek_nincs_csomagolasa__ilyen_vilag_elso_a_refill_boltja","timestamp":"2018. október. 13. 13:44","title":"El tud képzelni egy nejlonzacskók nélküli vásárlást? Segítünk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c08c9b-48f2-4ab0-9742-0b342b76b4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Borsodi Sörgyár tulajdonosa regionális központtá alakítja a bőcsi üzemet, és 3,7 milliárd forintos fejlesztéssel 2,5 millió hektoliterre növelik az éves kapacitását.","shortLead":"A Borsodi Sörgyár tulajdonosa regionális központtá alakítja a bőcsi üzemet, és 3,7 milliárd forintos fejlesztéssel 2,5...","id":"20181012_A_cseheknek_is_innen_viszik_a_sort__25_millio_hektorlitert_gyartanak_Bocson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20c08c9b-48f2-4ab0-9742-0b342b76b4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9d1db7-3755-456c-84b5-e779415cb352","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_A_cseheknek_is_innen_viszik_a_sort__25_millio_hektorlitert_gyartanak_Bocson","timestamp":"2018. október. 12. 14:14","title":"A cseheknek is innen viszik a sört – nemsokára 2,5 millió hektorlitert gyártanak Bőcsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd ki. ","shortLead":"Palkovics László miniszteri biztosokat nevezett ki, közte azt is, aki a Corvinus új működési modelljét dolgozza majd...","id":"20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f98d49b4-727d-4811-b512-5b71ae3589b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1a9e9b-c721-4cb2-9318-2abcb5c3561e","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Corvinus_kancellarja_dolgozhatja_ki_az_uj_intezmenyi_modellt","timestamp":"2018. október. 12. 11:41","title":"A Corvinus kancellárja dolgozhatja ki az új intézményi modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dd6079-ea36-4eb6-a2ea-826311c921bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181012_Igy_hangzik_a_Szekely_Himnusz_a_romai_Szent_Peter_teren_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33dd6079-ea36-4eb6-a2ea-826311c921bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9e73e5-c519-421e-b624-0fd64a424144","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Igy_hangzik_a_Szekely_Himnusz_a_romai_Szent_Peter_teren_video","timestamp":"2018. október. 12. 15:03","title":"Így hangzik a Székely Himnusz a római Szent Péter téren (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]