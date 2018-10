Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bf2a4f7-c21f-44e7-acc4-26420cf5a112","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Chaplin filmje alapján készült színdarabot Eszenyi Enikő rendezte. A diktátor címszereplője ifj. Vidnyánszky Attila lesz.



","shortLead":"A Chaplin filmje alapján készült színdarabot Eszenyi Enikő rendezte. A diktátor címszereplője ifj. Vidnyánszky Attila...","id":"20181013_Ma_szinpadra_all_A_diktator_a_Vigszinhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bf2a4f7-c21f-44e7-acc4-26420cf5a112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46fc3ab-a410-451b-8029-21f7e8c5f470","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Ma_szinpadra_all_A_diktator_a_Vigszinhazban","timestamp":"2018. október. 13. 09:47","title":"Színpadra állt A diktátor a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen az előzetesben ülő Czeglédy Csaba elvesztette a mandátumát.","shortLead":"Szombathelyen az előzetesben ülő Czeglédy Csaba elvesztette a mandátumát.","id":"20181014_idokozi_vlasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333a5f04-c248-49c6-b6e6-eb39a1e64933","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_idokozi_vlasztas","timestamp":"2018. október. 14. 08:43","title":"Szombathelyt is átveszi a Fidesz? Ma eldől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idegsejtekben rejtőzhet a túlsúly oka, nem pedig a jóllakottságért felelős leptin nevű hormon szállításának zavarában.","shortLead":"Az idegsejtekben rejtőzhet a túlsúly oka, nem pedig a jóllakottságért felelős leptin nevű hormon szállításának...","id":"20181014_tulsuly_oka_idegsejtek_leptin_jollakottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf25e30-e355-4ff8-aaba-09f9122c8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f993aaad-311c-4294-8a46-ec7b933d954f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_tulsuly_oka_idegsejtek_leptin_jollakottsag","timestamp":"2018. október. 14. 08:03","title":"Eddig tévedésben éltünk, megtalálták a túlsúly valódi okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7112b7-42ec-4aca-9b56-e869a07da8b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki sugárzik a boldogságtól.","shortLead":"Mindenki sugárzik a boldogságtól.","id":"20181014_Itt_vannak_a_hivatalos_fotok_Eugenia_hercegno_eskuvojerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7112b7-42ec-4aca-9b56-e869a07da8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0ac71c-0e51-49c4-a438-62d48ef4723a","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Itt_vannak_a_hivatalos_fotok_Eugenia_hercegno_eskuvojerol","timestamp":"2018. október. 14. 07:10","title":"Itt vannak a hivatalos fotók Eugénia hercegnő esküvőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c667aeca-14ad-429b-b59c-d749da026314","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szebbnél szebb múzeumok épülnek a világban, a HVG által összeállított listára az új Néprajzi Múzeum ugyanúgy felfért, mint az ugyancsak magyar érdekeltségű Bauhaus Museum, vagy George Lucas futurisztikus központja.","shortLead":"Szebbnél szebb múzeumok épülnek a világban, a HVG által összeállított listára az új Néprajzi Múzeum ugyanúgy felfért...","id":"201835_epulo_muzeumok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c667aeca-14ad-429b-b59c-d749da026314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeba7ca-cbbc-4a8d-aa75-23468d2862e2","keywords":null,"link":"/kultura/201835_epulo_muzeumok","timestamp":"2018. október. 14. 08:00","title":"George Lucas és a Néprajzi - ilyenek lesznek a közeljövő legszebb múzeumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vezetőként nemcsak abban kell bíznunk, hogy a munkatársaink betartják a szabályokat. Abban is biztosnak kell lennünk, hogy tudják, mikor rúghatják fel. Ennek kulcsa a kölcsönös bizalom – vallja Simon Sinek vezetési tanácsadó, aki írásában egy légi irányításos példán keresztül elmélkedik arról, milyen egy ideális vezető. ","shortLead":"Vezetőként nemcsak abban kell bíznunk, hogy a munkatársaink betartják a szabályokat. Abban is biztosnak kell lennünk...","id":"20181014_bizalom_vezetes_simon_sinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff089350-bc9d-40d5-adb7-ec6781d35193","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181014_bizalom_vezetes_simon_sinek","timestamp":"2018. október. 14. 19:15","title":"Mikor szegjük meg a szabályokat? És mi köze ennek a főnökeinkhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","shortLead":"A reggeli hűvös után napközben megint sütni fog a nap. ","id":"20181015_2025_fok_lesz_ma_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7b706-c2d8-439c-8a5a-1e617c075c58","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_2025_fok_lesz_ma_is","timestamp":"2018. október. 15. 05:19","title":"20-25 fok lesz ma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is tisztelte a nőket.","shortLead":"Egy férfimagazinnak adott interjúban bocsánatot is kér korábbi tetteiért, noha azt is állítja egyúttal, hogy mindig is...","id":"20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f12cde-b516-40b1-adf4-dc8421739ee3","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Arnold_Schwarzenegger_ma_mar_nem_tagadja_hogy_noket_alazott_meg","timestamp":"2018. október. 13. 11:54","title":"Arnold Schwarzenegger ma már nem tagadja, hogy nőket alázott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]