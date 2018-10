Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"862de303-e682-423a-91b3-b103cbb8fc3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Sokáig tartott a felújítás, mégis úgy adták át, hogy a perem alá nem fér be egy nagyobb busz, hiszen különben nem történt volna az, ami.","shortLead":"Sokáig tartott a felújítás, mégis úgy adták át, hogy a perem alá nem fér be egy nagyobb busz, hiszen különben nem...","id":"20181018_Nemreg_adtak_at_maris_ledaralta_egy_busz_az_egri_allomas_tetejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862de303-e682-423a-91b3-b103cbb8fc3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99aff2f-1ed0-480e-9956-b0c7f1cd29f6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181018_Nemreg_adtak_at_maris_ledaralta_egy_busz_az_egri_allomas_tetejet","timestamp":"2018. október. 18. 09:45","title":"Nemrég adták át, máris ledarálta egy busz az egri állomás tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ce53c8-ff1b-4724-af29-a30b0d72c40a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas ziccert hagy ki az LMP, ha nem áll be egységesen a főpolgármester-jelöltnek bejelentkező Puzsér Róbert mögé, ezzel ráadásul felrázhatnák a politikát – ezt írta a párt országgyűlési képviselője, Ungár Péter egy belső levélben, amiben azt is felveti: Puzsér támogatása lehetne az alap a Jobbik–LMP-együttműködéséhez is. Szerinte a pártot az húzná ki a gödörből, ha a radikalizálódó hangnem helyett a mérsékelt, visszafogottabb stílushoz térnének vissza.","shortLead":"Hatalmas ziccert hagy ki az LMP, ha nem áll be egységesen a főpolgármester-jelöltnek bejelentkező Puzsér Róbert mögé...","id":"20181018_Puzser_mellett_agital_Ungar_Peter_egy_LMPs_belso_levelezesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52ce53c8-ff1b-4724-af29-a30b0d72c40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df9f3dd-1151-44e6-b768-d2de09733803","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Puzser_mellett_agital_Ungar_Peter_egy_LMPs_belso_levelezesben","timestamp":"2018. október. 18. 11:08","title":"Puzsérral húzná ki a gödörből Ungár Péter az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa az illiberális demokrácia kapcsán üzent a magyaroknak is: le kellene kicsit nyugodni.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa az illiberális demokrácia kapcsán üzent a magyaroknak is: le...","id":"20181019_Fukuyama_A_szocializmusnak_vissza_kellene_jonnie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08796d2-adb8-4f24-b438-919ca3f6bccd","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Fukuyama_A_szocializmusnak_vissza_kellene_jonnie","timestamp":"2018. október. 19. 08:45","title":"Fukuyama: A szocializmusnak vissza kellene jönnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes bejegyzést tettek közzé a philadelphiai rendőrök Twitter-oldalán a héten történt nagy YouTube-leállással kapcsolatban. És valószínűleg nem véletlenül.","shortLead":"Érdekes bejegyzést tettek közzé a philadelphiai rendőrök Twitter-oldalán a héten történt nagy YouTube-leállással...","id":"20181018_youtube_leallas_philadelphiai_rendorseg_911_segelyhivo_segelyhivas_miert_nincs_youtube_nem_megy_a_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4022278b-8390-4cfe-b52e-5a9de009cf3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_youtube_leallas_philadelphiai_rendorseg_911_segelyhivo_segelyhivas_miert_nincs_youtube_nem_megy_a_youtube","timestamp":"2018. október. 18. 17:35","title":"Annyira rosszul érintett valakit a nagy YouTube-leállás, hogy riasztotta a rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dühös Twitter-üzenetben értekezett erről az amerikai elnök. ","shortLead":"Dühös Twitter-üzenetben értekezett erről az amerikai elnök. ","id":"20181018_Trump_a_hadsereggel_zaratna_le_a_mexikoi_hatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b51cc5-ecff-4bab-b512-834c8baee718","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Trump_a_hadsereggel_zaratna_le_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2018. október. 18. 20:28","title":"Trump a hadsereggel záratná le a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","shortLead":"Már négy városban egészségtelen a levegő, további 17-ben pedig kifogásolt. ","id":"20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961b2e-46ac-4f90-a1a2-aae575e7e1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Egyre_csak_romlik_a_levego_minosege","timestamp":"2018. október. 18. 20:39","title":"Egyre csak romlik a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak kell állniuk a feltöltés költségeit. A cél az, hogy ha egy pénztár esetleg bedől, tagjai bizonyos mértékig kártalanítást kapjanak az alapból. ","shortLead":"A kormány vizsgálja egy garanciaalap felállításának lehetőségét, konkrét javaslat még nincs. Az valószínű, hogy...","id":"20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0cfb6-765e-454e-b1a2-a41f3f85c45e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Ujabb_koltseget_varrhatnak_az_onkentes_nyugdijpenztari_tagok_nyakaba","timestamp":"2018. október. 17. 14:18","title":"Újabb költséget varrhatnak az önkéntes nyugdíjpénztári tagok nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","shortLead":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","id":"20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d590d8fc-a5c7-40e4-a809-d133f86af306","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","timestamp":"2018. október. 18. 09:22","title":"Házhoz jött a híradó: épp a riporter mögött estek iszonyatosat egy quaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]