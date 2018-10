Az OTP Bank logójával visszaélve, biztonsági figyelmeztetésnek álcázva próbálnak adatokat kinyerni a bank gyanútlan ügyfeleitől – olvasható a pénzintézet honlapján.

A levelet is közzétették, amellyel megkeresték az ügyfeleket. Ebben – hamisan – arról tájékoztatnak, hogy az OTP egy online ellenőrző kódot vezet be a magánélet és az ügyféladatok védelmére, ezért be kell jelentkezni és ellenőrizni, hogy ki a fiók tulajdonosa és a fiókot automatikusan új funkciók frissítik-e. Azt is írják, hogy aki ezt elmulasztja, korlátozza a fiók tevékenységét. A levél Csányi Sándor, OTP Bank menedzser (sic!) üdvözletével zárul.

A bank azt kéri, senki ne kattintson a levélben szereplő linkre, az OTP Bank ilyen tartalmú levelet nem küld ügyfeleinek. A szükséges intézkedéseket megtette a hitelintézet.

Közben az MNB nevével is visszaéltek, magyar magánszemélyektől banki azonosítókat, pénzt akartak kicsalni.