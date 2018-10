Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May azt mondta, a Brexit-tervezet 95 százalékban kész.","shortLead":"Theresa May azt mondta, a Brexit-tervezet 95 százalékban kész.","id":"20181022_theresa_may_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a201bf4-ee42-4b8b-a731-4c9221b3e2ec","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_theresa_may_brexit","timestamp":"2018. október. 22. 20:18","title":"Brexit: már csak az ír-északír határkérdésre nincs válasz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az SFR nevű óriáscég nem éppen tiszta eszközökkel próbálta megakadályozni ügyfelei elvándorlását. A témát felkapta a mainstream francia sajtó, így az ügynek valószínűleg lesz folytatása.","shortLead":"Az SFR nevű óriáscég nem éppen tiszta eszközökkel próbálta megakadályozni ügyfelei elvándorlását. A témát felkapta...","id":"20181024_Kicsiny_hirportal_leplezte_le_a_telekommunikacios_orias_sotet_ugyleteit_a_franciaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01beccb-d703-43cf-b4fb-94b1d4f6f5c5","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Kicsiny_hirportal_leplezte_le_a_telekommunikacios_orias_sotet_ugyleteit_a_franciaknal","timestamp":"2018. október. 24. 08:33","title":"Kicsiny hírportál leplezte le a telekommunikációs óriás sötét ügyleteit a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag hulladékot, mielőtt az elérné az óceánokat. Az első termék prototípusok 2019 végére készülnek el.","shortLead":"A lakberendezési cikkeket gyártó vállalat csatlakozik a NextWave kezdeményezéséhez és felhasználja a műanyag...","id":"20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ff03e6-0e88-429e-9c1b-642be5afef05","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Oceanmento_otlet_az_IKEA_felhasznalna_termekeiben_a_muanyag_hulladekot","timestamp":"2018. október. 22. 11:33","title":"Óceánmentő ötlet: az IKEA felhasználná termékeiben a műanyag hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer ember indult meg a közép-amerikai országokból az Egyesült Államok felé.","shortLead":"Több ezer ember indult meg a közép-amerikai országokból az Egyesült Államok felé.","id":"20181022_Donald_Trump_remalma_zajlik_epp_a_mexikoi_hatarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8220f22-7b9b-45e5-8e45-30f6148311b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031fea6a-3a6a-4bb8-99a2-3b7932ae3466","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Donald_Trump_remalma_zajlik_epp_a_mexikoi_hatarnal","timestamp":"2018. október. 22. 12:35","title":"Donald Trump rémálma zajlik épp a mexikói határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva kész együttműködni Washingtonnal a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló megállapodás (INF) végrehajtásával kapcsolatban felmerült kölcsönös kifogások ügyében - közölte Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára oszkvában John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval.","shortLead":"Moszkva kész együttműködni Washingtonnal a közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló...","id":"20181022_Mi_az_az_INFszerzodes_Reagan_es_Gorbacsov_irta_ala_most_Putyinon_es_Trumpon_mulhat_a_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf012192-f93d-40c3-8db5-c786c8529652","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Mi_az_az_INFszerzodes_Reagan_es_Gorbacsov_irta_ala_most_Putyinon_es_Trumpon_mulhat_a_sorsa","timestamp":"2018. október. 22. 19:25","title":"Mi az az INF-szerződés? Reagan és Gorbacsov írta alá, most Putyinon és Trumpon múlhat a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG Electronics elnöke és technológiai vezetője, I. P. Park nyitja majd meg beszédével a 2019-es CES szakkiállítást – közölte az elektronikai vállalat. Ez az első alkalom, hogy az LG nyithatja meg a technológiai szakkiállítást.","shortLead":"Az LG Electronics elnöke és technológiai vezetője, I. P. Park nyitja majd meg beszédével a 2019-es CES szakkiállítást –...","id":"20181023_ces_2019_nyitobeszed_ip_park_lg_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3178ea9-fe80-48eb-9d8b-e44dd900aed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_ces_2019_nyitobeszed_ip_park_lg_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 23. 15:03","title":"Hol marad a mesterséges intelligencia forradalma? Az LG ezzel nyitja a 2019-es CES-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok mindegyike fogyasztott olyan ételt, amelynek műanyagcsomagolása volt, vagy ivott műanyagpalackból. ","shortLead":"Osztrák kutatók vizsgálataik során mikroműanyag-részecskékre bukkantak emberi ürülékmintákban. A tesztalanyok...","id":"20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b962f6-08ea-4b8e-b064-99d95f7cc90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e24da3-fdb9-495f-93d9-d70f96bde530","keywords":null,"link":"/tudomany/20181023_muanyag_mikromuanyag_szemcse_emberi_urulek","timestamp":"2018. október. 23. 16:33","title":"Először mutattak ki mikroműanyagot emberi ürülékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","shortLead":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","id":"20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1076a92-e429-42ef-9c2e-ce002d4988d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","timestamp":"2018. október. 23. 16:17","title":"Tüzérségi eszköz került elő az Ínség-sziklánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]