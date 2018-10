Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormánydöntés értelmében mostantól a kétgyermekes családokra is kiterjed a csok 10 millió forintos kedvező kamatú hitele. A változtatással az ingatlanszakértő szerint továbbra is a kétgyermekes családok jutnak kedvezőbb lehetőségekhez.","shortLead":"A kormánydöntés értelmében mostantól a kétgyermekes családokra is kiterjed a csok 10 millió forintos kedvező kamatú...","id":"20181026_Mar_eddig_is_a_ketgyerekesek_voltak_a_csok_nyertesei__allitja_a_szakember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6039a6fb-fac4-417c-9cb8-ce0330b98329","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Mar_eddig_is_a_ketgyerekesek_voltak_a_csok_nyertesei__allitja_a_szakember","timestamp":"2018. október. 26. 09:50","title":"Már eddig is a kétgyerekesek voltak a csok nyertesei – állítja a szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f37de8-e592-46b3-93d1-acb940533098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU-tüntetésre szerettek volna résztvevőket szállítani vele, nekik természetesen nem adták oda ugyanazt a buszt, amely az Orbán-beszédre vitt embereket. ","shortLead":"A CEU-tüntetésre szerettek volna résztvevőket szállítani vele, nekik természetesen nem adták oda ugyanazt a buszt...","id":"20181026_A_Momentum_is_elkerte_az_egyik_fideszes_onkormanyzat_kisbuszat_on_szerint_megkapta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04f37de8-e592-46b3-93d1-acb940533098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14ee0ac-87e7-42da-b7be-729f6113e180","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_A_Momentum_is_elkerte_az_egyik_fideszes_onkormanyzat_kisbuszat_on_szerint_megkapta","timestamp":"2018. október. 26. 16:00","title":"A Momentum is elkérte az egyik fideszes önkormányzat kisbuszát, ön szerint megkapta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Airportal információja szerint Budapesten szakította meg útját az Austrian Airlines OS 656 számú, Kisinyov - Bécs járata szombaton délután egy utas rosszulléte miatt.","shortLead":"Az Airportal információja szerint Budapesten szakította meg útját az Austrian Airlines OS 656 számú, Kisinyov - Bécs...","id":"20181027_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_kenyszerleszallas_rosszullet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad990ea8-eae4-46a5-8e25-0092933b3809","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_kenyszerleszallas_rosszullet","timestamp":"2018. október. 27. 20:15","title":"Kényszerleszállást hajtottak végre Ferihegyen, meghalt egy kisgyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36a2713-915c-42ae-90dd-ccade78dc21b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémiára látogatott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach, aki alapvetően a budapesti birkozó-vb miatt jött Magyarországra. \r

","shortLead":"A Puskás Akadémiára látogatott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach, aki alapvetően a budapesti...","id":"20181027_Orban_Viktor_a_pincetol_a_padlasig_megmutatta_Felcsutot_a_NOB_elnokenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36a2713-915c-42ae-90dd-ccade78dc21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfde9203-2cb5-4f60-8311-55b0b9730abf","keywords":null,"link":"/sport/20181027_Orban_Viktor_a_pincetol_a_padlasig_megmutatta_Felcsutot_a_NOB_elnokenek","timestamp":"2018. október. 27. 19:07","title":"Orbán Viktor a \"pincétől a padlásig\" megmutatta Felcsútot a NOB elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Dárdai Pál vezetőedző csapata, a Hertha BSC 2-2-es döntetlent játszott a listavezető Borussia Dortmund otthonában a német labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szombati játéknapján.\r

","shortLead":"Dárdai Pál vezetőedző csapata, a Hertha BSC 2-2-es döntetlent játszott a listavezető Borussia Dortmund otthonában...","id":"20181027_A_listavezeto_otthonabol_hoztak_el_pontot_Dardaiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c360cab1-86a8-49e5-94e8-c63549462a45","keywords":null,"link":"/sport/20181027_A_listavezeto_otthonabol_hoztak_el_pontot_Dardaiek","timestamp":"2018. október. 27. 17:46","title":"A listavezető otthonából hoztak el pontot Dárdaiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiba csúszott az első, köztartozásmentes státuszról szóló értesítésbe.","shortLead":"Hiba csúszott az első, köztartozásmentes státuszról szóló értesítésbe.","id":"20181026_Elnezest_kert_a_NAV_az_adozoktol_es_a_konyveloktol_a_felesleges_panikert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73f9190-91fa-45f4-bcc3-ccef1fa178a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Elnezest_kert_a_NAV_az_adozoktol_es_a_konyveloktol_a_felesleges_panikert","timestamp":"2018. október. 26. 12:19","title":"Elnézést kért a NAV az adózóktól és a könyvelőktől a felesleges pánikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aktívabb az ember álmában, mint eddig vélték: még az egészséges emberek izmai is sokat mozognak - állapították meg az Innsbrucki Egyetem kutatói.



","shortLead":"Aktívabb az ember álmában, mint eddig vélték: még az egészséges emberek izmai is sokat mozognak - állapították meg...","id":"20181026_alvas_izmok_mozgasa_aktiv_rem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0091cd36-c543-446b-8ed8-a865e6c34549","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_alvas_izmok_mozgasa_aktiv_rem","timestamp":"2018. október. 26. 20:03","title":"Megdőlt egy tévhit az alvással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b3d440-c909-44c5-b911-dda2d2a0ecf1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első hírek a szemtanúk beszámolói alapján arról szóltak, hogy szurkolók ugráltak a szerkezeten, a biztonsági kamerák képei azonban másról árulkodnak. A balesetet, amelyben 25 ember sérült meg, még vizsgálják.","shortLead":"Az első hírek a szemtanúk beszámolói alapján arról szóltak, hogy szurkolók ugráltak a szerkezeten, a biztonsági kamerák...","id":"20181028_roma_mozgolepcso_baleset_amputacio_roma_cszka_moszkva_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b3d440-c909-44c5-b911-dda2d2a0ecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40623973-79c3-46cf-88e5-4be87aabed13","keywords":null,"link":"/sport/20181028_roma_mozgolepcso_baleset_amputacio_roma_cszka_moszkva_szurkolok","timestamp":"2018. október. 28. 08:56","title":"Úgy tűnik, nem a randalírozó drukkerek miatt szakadt be a római mozgólépcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]